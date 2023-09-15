Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Групповой тур в Кисловодске

Эльбрус и регион КМВ

5
3 отзыва
Трехдневное путешествие на Эльбрус позволит Вам вырваться из привычной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии.

Отправимся к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы — Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа и увидим главные достопримечательности городов Кавказских Минеральных Вод.
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Расслабимся и отдохнем от трудовых будней среди гор, ясного неба и свежего воздуха
Лучший вид на Эльбрус
Лучший вид на Эльбрус
Поднимемся на канатке над красивым горным склоном
По следам русских писателей
По следам русских писателей
Увидим Пушкинскую галерею и памятник А. С. Пушкину в Железноводске и Лермонтовскую площадку с памятником писателя в Кисловодске

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено тарифом).

Заезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное время
2 день

Экскурсия на Эльбрус

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

6:30 Экскурсия "Эльбрус".

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату:

  • Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату.

Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на Эльбрус
3 день

Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод

Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:

Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.

  • Вариант 1. Экскурсия "Кисловодский комплекс" в 8:20.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля 8:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату.

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

  • Вариант 2. Города КВМ в 9:00.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля в 8:30.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодКисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодКисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодКисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Тур проводится круглогодично, заезды каждую пятницу.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Стоимость в 2024 с питанием
Гостиница1-но местный2-х местный3-х местный4-х местный

Бештау

стандарт 28 000
комфорт 30 500

стандарт 20 450
комфорт 21 700
люкс 23 600

семейный 20 950

семейный 18 900

Машук

эконом 21 450
стандарт 22 700

эконом 17 750
стандарт 18 050
комфорт 22 600

комфорт 19 100
семейный 22 650

семейный 20 300

Наутилус

стандарт 21 600.
полулюкс 24 100

стандарт 17 800
полулюкс 19 050

полулюкс 18 450

полулюкс 18 050

  • без питания:
Стоимость в 2024 году без питания
Гостиница1-но местный2-х местный3-х местный4-х местный
Маск

стандарт 25 850
делюкс 27 100

полулюкс 29 600

стандарт 18 300
делюкс 18 950
полулюкс 20 200

доп. место 15 300

-

Бештау

стандарт 25 850
комфорт 28 350

стандарт 18 300
комфорт 19 550
люкс 21 450

семейный 18 800

семейный 16 750

Машук

эконом 20 050
стандарт 21 350

эконом 16 350
стандарт 16 700
комфорт 21 200

комфорт 17 750
семейный 21 250

семейный 18 950

Наутилус

стандарт 20 300
полулюкс 22 850

стандарт 16 550
полулюкс 17 800

полулюкс 17 200

полулюкс 16 800

Пятигорск

стандарт 18 300

джуниор 25 350

cтандарт 16 800

джуниор 18 050

-

-

Южная

стандарт singl 18 050

стандарт 20 800
джуниор 23 350

стандарт 15 800

джуниор 17 050

-

-

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

2 ночи

Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.

Гостиница «Пятигорск»

2 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Билет на канатную дорогу г. Чегет (2 уровня) - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У.М. и станция "Мир" высота 3500 М.Н.У.М. Подъем на станцию "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 800 руб. /чел., льготный (дети от 6 до 13) - 950 руб
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресам:

  • Отель «Бештау»
  • Санаторий «Зори Ставрополья»
  • Вход в парк Цветник
  • Санаторий «Тарханы»
  • Санаторий «Родник»
  • Санаторий «им. С. М. Кирова»
  • Радоновая лечебница
  • ул. Пастухова, 2
  • Лермонтовские ворота (Пилоны)
  • По пр. Калинина (ост. Рассвет)
  • Санаторий «Машук»

Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)

Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток?

Стоимость дополнительных суток за 1 человека:

Доп. Сутки + без питания:

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Делюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

6 000

3 000

6 500

3 250

7 500

3 750

1 800
Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

6 000

3 000

7 000

3 500

4 250

3 200

2 400

1 800
Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

3 700

2 250

4 200

2 350

4 150

2 800

3 700

2 750

1 700
Пятигорск

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

3 000

4 800

2 400

5 800

2 900
Южная

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

2 900

4 000

2 000

5 000

2 500

1 000
Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
15 сен 2023
Все отлично
Ф
13 сен 2023
Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!
Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!
Д
25 июня 2023
Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.
Основные достоинства:

Во-первых, конечно же классные виды. Виды на Чегет, Эльбрус просто захватывают дух. Были на двух канатках: Чегет и Эльбрус. Вид понравился больше с первой, так как она открытая, на Эльбрусе всё закрыто. Но максимально прочувствовать всю высоту и мощь Эльбруса получилось именно на второй, когда добрались на вершину.
Ну и второй день на Медовых водопадах и в Кисловодске тоже оставил неизгладимые впечатления.

Во-вторых, организация как всегда на уровне. Безумно нравится, что всё сразу оформлено, всё под контролем, не надо заморачиваться, что где, остается только следовать маршруту.

В-третьих, классные гиды, экскурсии очень интересные и по теме, плюс на всех локациях давали достаточное количество времени.

Из недостатков: очень рано вставать, в 5 утра, чтобы поехать на Эльбрус. Но это то, чем можно пожертвовать)

Большое спасибо за такой отдых и возможность уйти от рутины на эти бесценные два дня. Однозначно буду советовать)
Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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