Кавказские выходные. Экскурсионный тур

Увлекательное путешествие по Кавказу: Пятигорск, Домбай

5
3 отзыва
Увлекательное путешествие по Кавказу: Пятигорск, Домбай, Приэльбрусье и Кисловодск – всё это вы увидите в нашем туре за четыре дня.
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
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Что вас ожидает 🤩

Головокружительные виды
Головокружительные виды
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог захватывают дух
Возьмете кусочек Кавказа с собой
Возьмете кусочек Кавказа с собой
После этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха
Отдых всей семьей
Отдых всей семьей
Вы увидите величественный Эльбрус, постоите на вершине Домбая и прогуляетесь по Кисловодску и Пятигорску

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Прилететь в аэропорт Минеральные Воды желательно до 13:00.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).

Размещение в гостинице.

14:00 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место Дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

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2 день

Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Домбай высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор».

Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.

Подъем на канатной дороге (доп. плата).

Обед (доп. плата).

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1400 руб. /чел.)

Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
4 день

Кисловодск, отъезд

08:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

08:30 Выезд на экскурсию г. Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады, Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья), Замок коварства и любви).

Прогулка по парковой зоне г. Кисловодска (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкина, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, нарзанная галерея, колоннада, курортный бульвар).

Обед (доп. плата).

Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).

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Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Машук» г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".

При отсутствии мест в гостинице «Машук», может быть забронирована другая аналогичная (например, «Ночной квартал»).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

взрослыедети до 14 лет
15 00014 000

Доплата за одноместное размещение рассчитывается индивидуально.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

3 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака)
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание 3 ночи в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Канатная дорога:г. Чегет – 900 руб. /чел. г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел. п. Домбай – 1 600 руб. /чел. Медовые водопады – 60 руб. /чел.
  • Г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • Г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • П. Домбай – 1 600 руб. /чел.
  • Медовые водопады – 60 руб. /чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Защита от дождя и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 ноя 2022
За 3 дня возможно ли увидеть основные достопримечательности Дагестана? Да, если поехать в мини тур.
За это время мы посетили Сулакский Каньон, прогулялись по древнему городу Дербент а так же встретили закат на самом высоком бархане. Все было очень четко организовано, спасибо нашему сопровождающему Евгению и всем местным гидам. Желание вернуться снова
М
7 ноя 2022
Хочу выразить огромную искреннюю благодарность организаторам, координатору Ирине Миковой и водителю Руслану в частности за идею и организацию тура "Кавказские выходные". Летали из Москвы с детьми - за четыре дня смогли максимально окунуться в сказочную атмосферу, насладиться потрясающими видами, горным воздухом и конечно традиционной кухней. Были мелкие нюансы по экскурсиям и обслуживанию, в целом отдыхом остались очень довольны - обязательно продолжим путешествовать вместе с вами по нашей безгранично прекрасной стране!!!
Е
31 окт 2022
Все четко!!! Молодцы!! Процветания вам!!!
Рекомендую!!!

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