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может быть. Основные достоинства: Во-первых, конечно же классные виды. Виды на Чегет, Эльбрус просто захватывают дух. Были на двух канатках: Чегет и Эльбрус. Вид понравился больше с первой, так как она открытая, на Эльбрусе всё закрыто. Но максимально прочувствовать всю высоту и мощь Эльбруса получилось именно на второй, когда добрались на вершину. Ну и второй день на Медовых водопадах и в Кисловодске тоже оставил неизгладимые впечатления. Во-вторых, организация как всегда на уровне. Безумно нравится, что всё сразу оформлено, всё под контролем, не надо заморачиваться, что где, остается только следовать маршруту. В-третьих, классные гиды, экскурсии очень интересные и по теме, плюс на всех локациях давали достаточное количество времени. Из недостатков: очень рано вставать, в 5 утра, чтобы поехать на Эльбрус. Но это то, чем можно пожертвовать) Большое спасибо за такой отдых и возможность уйти от рутины на эти бесценные два дня. Однозначно буду советовать)