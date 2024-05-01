Экскурсионные туры на Эльбрус из Кисловодска на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 5 туров в категории «Эльбрус» в Кисловодске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«Во второй половине дня побываем на плато Шатджатмаз, на котором расположена высокогорная обсерватория и откуда открывается завораживающий вид на Эльбрус»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы посетят все города КМВ, смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550 за человека
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
«Трехдневное путешествие на Эльбрус позволит Вам вырваться из привычной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«За 2 дня проедем по урочищу Джилы-Су и увидим причудливые скалы Аватары — будто с планеты Пандора, на внедорожнике доберёмся даже до самых труднодоступных мест плато Бермамыт и полюбуемся Эльбрусом»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Посетим Нарзанную галерею, прогуляемся по Кисловодскому парку и встретим рассвет на плато Бермамыт с чашечкой свежесваренного кофе и видом на Эльбрус»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
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    жизни народов Кавказа, исторических событиях, о Пушкине, Лермонтове и Толстом. Увидели прекрасные уголки Кавказа, которые посещает не каждый турист. Благодарю за организацию тура.

    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной
  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

  • В
    Виктор
    15 сентября 2023
    Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
    Все отлично
  • Ф
    Фёдор
    13 сентября 2023
    Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
    Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!
    Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!
  • Д
    Дарья
    25 июня 2023
    Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
    Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только
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    может быть. Основные достоинства: Во-первых, конечно же классные виды. Виды на Чегет, Эльбрус просто захватывают дух. Были на двух канатках: Чегет и Эльбрус. Вид понравился больше с первой, так как она открытая, на Эльбрусе всё закрыто. Но максимально прочувствовать всю высоту и мощь Эльбруса получилось именно на второй, когда добрались на вершину. Ну и второй день на Медовых водопадах и в Кисловодске тоже оставил неизгладимые впечатления. Во-вторых, организация как всегда на уровне. Безумно нравится, что всё сразу оформлено, всё под контролем, не надо заморачиваться, что где, остается только следовать маршруту. В-третьих, классные гиды, экскурсии очень интересные и по теме, плюс на всех локациях давали достаточное количество времени. Из недостатков: очень рано вставать, в 5 утра, чтобы поехать на Эльбрус. Но это то, чем можно пожертвовать) Большое спасибо за такой отдых и возможность уйти от рутины на эти бесценные два дня. Однозначно буду советовать)

    Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может бытьЕсли любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может бытьЕсли любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может бытьЕсли любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может бытьЕсли любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может бытьЕсли любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может бытьЕсли любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может бытьЕсли любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только может быть
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2023
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Все прошло отлично. Организация замечательная,экскурсии интересные и очень комфортабельный трансфер. Большое спасибо за воспоминания. Очень рада,что для знакомства с Кавказов выбрала «Большую страну». Впереди еще поездки и конечно с Вами⭐️
  • А
    Андрей
    3 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Всё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
  • Л
    Лариса
    1 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
  • Г
    Глеб
    15 апреля 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Нужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
  • Е
    Елена
    26 октября 2022
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Эльбрус великолепен

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Эльбрус»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  3. Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
  4. 2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
  5. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Эльбрус" можно забронировать 5 авторских туров от 9 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Кисловодска посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Кисловодска на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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