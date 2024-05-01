1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«Во второй половине дня побываем на плато Шатджатмаз, на котором расположена высокогорная обсерватория и откуда открывается завораживающий вид на Эльбрус»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы посетят все города КМВ, смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
«Трехдневное путешествие на Эльбрус позволит Вам вырваться из привычной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«За 2 дня проедем по урочищу Джилы-Су и увидим причудливые скалы Аватары — будто с планеты Пандора, на внедорожнике доберёмся даже до самых труднодоступных мест плато Бермамыт и полюбуемся Эльбрусом»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Посетим Нарзанную галерею, прогуляемся по Кисловодскому парку и встретим рассвет на плато Бермамыт с чашечкой свежесваренного кофе и видом на Эльбрус»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина1 мая 2024Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ВВиктор15 сентября 2023Все отлично
- ФФёдор13 сентября 2023Шикарный тур! Хорошие автобусы Higer, великолепные годы, потрясающие красоты природы!
- ДДарья25 июня 2023Если любите атмосферу гор и природы, и в запасе всего 2 дня на отдых, то это лучшее решение какое только
- ЮЮлия10 мая 2023Все прошло отлично. Организация замечательная,экскурсии интересные и очень комфортабельный трансфер. Большое спасибо за воспоминания. Очень рада,что для знакомства с Кавказов выбрала «Большую страну». Впереди еще поездки и конечно с Вами⭐️
- ААндрей3 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняВсё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
- ЛЛариса1 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
- ГГлеб15 апреля 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняНужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
- ЕЕлена26 октября 2022Эльбрус великолепен
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Эльбрус»
Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
- Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
- Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
- 2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
- Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Эльбрус" можно забронировать 5 авторских туров от 9 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Кисловодска посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Кисловодска на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже