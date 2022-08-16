Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
6:30 Экскурсия в Домбай.
Домбай – самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
8:45 Остановка на завтрак за доп. плату: карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу – одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
11:00 Домбайская поляна – остановка ~ на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (500 руб.), хычины (~200 - 300 руб.), шурпа (~300 - 400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.
20:00 Возвращение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
8:00 Выселение из отеля.
8:20 Экскурсия «Кисловодский комплекс».
По программе экскурсии:
Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик.
Бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).
Обед на маршруте за доп. плату
Замок коварства и любви – окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск – город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Отправление домой.
ВАРИАНТ II
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
8:30 Выселение из отеля.
9:00 Экскурсия «Города КМВ».
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату. ~400-500 руб.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
15 750 руб.
|Семейный
14 500 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
Семейный
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
14 000 руб.
|–
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт 21 400 руб.
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
16 150 руб.
|Семейный
14 800 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
Семейный
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
16 250 руб.
|–
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
13 550 руб.
|Семейный
12 300 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
Семейный
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
12 650 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
13 150 руб.
|стандарт
12 400 руб.
|ЮЖНАЯ
(доп. места по запросу)
|стандарт
12 900 руб.
|стандарт
11 650 руб.
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
13 950 руб.
|Семейный
12 600 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт 17 300 руб.
Комфорт
Семейный
Семейный
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
14 950 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
14 450 руб.
|стандарт
13 550 руб.
|ЮЖНАЯ
(доп. места по запросу)
|стандарт
14 150 руб.
|стандарт
12 550 руб.
Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.
Турист должен:
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в праздничные дни:
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
4 350 руб.
|Семейный
4 000 руб.
|Семейный
3 300 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 800 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
4 200 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 850 руб.
|Семейный
2 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 150 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 400 руб.
|–
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в обычные дни (не праздничные):
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
3 800 руб.
|Семейный
3 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 450 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 000 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 650 руб.
|Семейный
2 000 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
2 750 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
2 150 руб.
|–
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
Обеды и ужины по меню везде.
В Машук и Наутилус вы выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).