Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
10 апр в 10:00
24 апр в 10:00
от 49 100 ₽ за человека
Экспресс-тур в Домбай на внедорожниках из Кисловодска: Гум-Баши, Мусса-Ачитара и Алибекский водопад
Посетить Сырные пещеры, увидеть древнее озеро Туманлы-Кёль и Эльбрус, осмотреть храм 10 века
Начало: Кисловодск, 10:00
«по желанию можно прокатиться здесь на катамаране»
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
36 600 ₽ за человека
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
10 апр в 10:00
15 мая в 10:00
от 105 000 ₽ за человека
Сейчас в Кисловодске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 36 600 до 105 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
