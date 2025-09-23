-
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«Мы поднимемся по канатным дорогам, чтобы полюбоваться впечатляющим пейзажем Кавказских гор во главе с Эльбрусом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
98 100 ₽
109 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Мы обязательно поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться красотами Архыза с высоты»
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
8880 ₽
12 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Мы поднимемся по канатной дороге гондольного и кресельного типа на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета»
Завтра в 07:00
27 сен в 07:00
9030 ₽
12 900 ₽ за человека
