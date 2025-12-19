Мои заказы

Экспресс-тур в Домбай на внедорожниках из Кисловодска: Гум-Баши, Мусса-Ачитара и Алибекский водопад

Посетить Сырные пещеры, увидеть древнее озеро Туманлы-Кёль и Эльбрус, осмотреть храм 10 века
Мы покажем вам самые живописные уголки Северного Кавказа.

Из Кисловодска отправимся к перевалу Гум-Баши, откуда откроются панорамы Эльбруса, поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, чтобы увидеть горные вершины с высоты
3000 метров.

Вас ждут несложный поход к Алибекскому водопаду и встреча с шумной мощью Чучхурского каскада, прогулка по Русской поляне и фото у камня Владимира Высоцкого.

Вы посетите прозрачную реку Уллу-Муруджу и подвесной мост над Тебердой, остановитесь у озёр Кара-Кёль и Туманлы-Кёль, где в спокойной глади отражаются снежные пики. А ещё увидите Шоанинский храм 10 века, один из старейших в регионе.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:
1. Паспорт РФ, свидетельство о рождении ребёнка, если еще нет паспорта.
2. Удобную одежду по сезону.
3. Удобную, не скользящую, закрытую обувь (кроссовки).
4. Солнцезащитные очки.
5. Крем от загара.
6. Головной убор.
7. Наличные.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Гум-Баши, подъём на Мусса-Ачитару

Встречаемся в Кисловодске и начинаем путешествие. Первая остановка — смотровая площадка перевала Гум-Баши, откуда открывается панорама на Эльбрус и горные долины. Затем отправимся к Сырным пещерам с причудливыми известняковыми образованиями, напоминающими пористую структуру сыра.

После поедем в посёлок Домбай, расположенный в окружении величественных вершин. Поднимемся на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, достигнем отметки 3012 метров, где открываются виды на заснеженные пики и долину. Здесь нас ждёт обед с видом на горы, прогулка и время, чтобы пофотографироваться. Вечером заселяемся в гостиницу, ужинаем и отдыхаем.

2 день

Треккинг к Алибекскому водопаду

После завтрака отправимся в поход к Алибекскому водопаду. Дорога проходит через лес и альпийские луга, а в финале нас ждёт мощный поток воды, падающий с высоты более 25 метров. По возвращении пообедаем и немного отдохнём.

Затем поедем ко второму водопаду — Чучхурскому, окружённому скалами и зеленью. По пути сделаем остановки на Русской поляне, где можно сделать фотографии с легендарным камнем Владимира Высоцкого. Вечером вернёмся в отель.

3 день

Река Уллу-Муруджу, горное озеро Туманлы-Кёль и Шоанинский храм

Утром выселимся из отеля и отправимся к реке Уллу-Муруджу, чьи воды считаются одними из самых чистых на Кавказе. Затем заедем на подвесной мост, откуда открываются захватывающие виды на реку Теберду и горные ущелья. Продолжим путь к озеру Кара-Кёль, расположенному среди хвойных лесов; по желанию можно прокатиться здесь на катамаране.

Далее прибудем к древнему горному озеру Туманлы-Кёль, чья гладь отражает снежные вершины, словно зеркало. Прогуляемся по берегу, сделаем фотографии и насладимся тишиной и красотой.

Пообедаем свежей рыбой на форелевом хозяйстве. По желанию можно прогуляться верхом на лошадях.

Посетим один из старейших памятников христианской архитектуры Кавказа — Шоанинский храм, возведённый в 10 веке. После экскурсии выдвигаемся в обратный путь в Кисловодск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы на внедорожнике
  • Сопровождение гида по всему маршруту
  • Билеты на канатную дорогу
  • Экосборы
  • Треккинговые палки
Что не входит в цену
  • Билеты до Кисловодска и обратно
  • Питание
  • Прокат лошадей - 1000 ₽
  • Прокат катамарана
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 43 туристов
Мое имя Наталья. Живу в курортном городе Кисловодске. Организовываю однодневные и многодневные туры по Северному Кавказу. Со мной сотрудничают самые лучшие гиды и профессиональные водители. К своему делу подхожу с любовью и профессионализмом.

