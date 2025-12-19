Встречаемся в Кисловодске и начинаем путешествие. Первая остановка — смотровая площадка перевала Гум-Баши, откуда открывается панорама на Эльбрус и горные долины. Затем отправимся к Сырным пещерам с причудливыми известняковыми образованиями, напоминающими пористую структуру сыра.

После поедем в посёлок Домбай, расположенный в окружении величественных вершин. Поднимемся на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, достигнем отметки 3012 метров, где открываются виды на заснеженные пики и долину. Здесь нас ждёт обед с видом на горы, прогулка и время, чтобы пофотографироваться. Вечером заселяемся в гостиницу, ужинаем и отдыхаем.