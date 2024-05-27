1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кавказ: две республики
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля в 10:00
22 июля в 10:00
60 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ББеркович2 мая 2024Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ГГалина1 мая 2024Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
- ТТатьяна20 июня 2023Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Джип-туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Джип-туры" можно забронировать 8 авторских туров от 9 900 до 116 100. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Кисловодске на 2024 год по теме «Джип-туры», 18 ⭐ отзывов, цены от 9900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август