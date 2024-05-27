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путешествие вчетвером, все разного возраста (47, 48, 27, 25 лет). И всем очень понравилось. Никогда ранее не приходилось ходить по маршрутам треккинга. Выбрали маршрут для начинающих, и не прогадали. Нагрузки вполне умеренные, справились с походами абсолютно все туристы, благодаря надежному и замечательному, очень солнечному и дружелюбному инструктору Ляли Шамшитдиновой. Эта прекрасная девушка научила нас всех любить горы. Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, ущелье Джилы-Су, реки, свежий воздух, приятная компания людей!