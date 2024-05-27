Джип-туры в Кисловодске

Найдено 8 туров в категории «Джип-туры» в Кисловодске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100 за человека
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400 за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550 за человека
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500 за человека
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900 за человека
Кавказ: две республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Кавказ: две республики
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля в 10:00
22 июля в 10:00
60 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Б
    Беркович
    2 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
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    путешествие вчетвером, все разного возраста (47, 48, 27, 25 лет). И всем очень понравилось. Никогда ранее не приходилось ходить по маршрутам треккинга. Выбрали маршрут для начинающих, и не прогадали. Нагрузки вполне умеренные, справились с походами абсолютно все туристы, благодаря надежному и замечательному, очень солнечному и дружелюбному инструктору Ляли Шамшитдиновой. Эта прекрасная девушка научила нас всех любить горы. Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, ущелье Джилы-Су, реки, свежий воздух, приятная компания людей!

    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
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    жизни народов Кавказа, исторических событиях, о Пушкине, Лермонтове и Толстом. Увидели прекрасные уголки Кавказа, которые посещает не каждый турист. Благодарю за организацию тура.

    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2023
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Джип-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
  2. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
  3. Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  4. Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  5. Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Джип-туры" можно забронировать 8 авторских туров от 9 900 до 116 100. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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