10%
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
98 100 ₽
109 000 ₽ за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальный тур в Северное Приэльбрусье с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, проникнуться местной природой, прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
62 100 ₽
69 000 ₽ за всё до 4 чел.
26%
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
8880 ₽
12 000 ₽ за человека
30%
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Завтра в 07:00
27 сен в 07:00
9030 ₽
12 900 ₽ за человека
