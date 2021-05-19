Полезная информация о Клине

Что нужно знать о Клине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Клине
00:0705
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКлин
По-английскиKlin
Население города80 778 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота160 м. от уровня моря

Где находится Клин на карте

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