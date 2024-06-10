Хотите узнать секреты одного из самых древних и популярных напитков? Приглашаем посетить наш пивоваренный завод! В компании опытного гида вы проследите весь производственный путь — от солода в мешке до пива в вашем бокале. И конечно же, попробуете нашу продукцию — в уютном ресторане с камином.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш завод может похвастаться растущими объёмами выпуска пива, сотрудничеством с крупнейшими поставщиками и зарубежными партнёрами. И всё же мы — за особый подход! При точном соблюдении традиций мы внедряем инновационные технологии, используем индивидуальные, непромышленные рецепты — так рождаются эксклюзивные сорта. После экскурсии вы сможете считать себя настоящим экспертом, ведь мы расскажем:

чем отличаются традиции пивоварения в США, Нидерландах и Германии

как готовится пиво, начиная от выбора компонентов и заканчивая розливом

как устроен завод изнутри

Во второй части программы вас ждёт ресторан в английском стиле, с действующим камином. Там вы продегустируете все актуальные сорта нашей пивоварни.

Подробная программа экскурсии

Посещение цехов дробления, брожения и розлива пива в кеги и бутылки

Обзор химических процессов, происходящих во время изготовлениях пива

Микробиологическая лаборатория: зачем она нужна и чем она отличается от физико-химической

Дегустация: 5 сортов пива

Организационные детали