Хотите узнать секреты одного из самых древних и популярных напитков? Приглашаем посетить наш пивоваренный завод! В компании опытного гида вы проследите весь производственный путь — от солода в мешке до пива в вашем бокале. И конечно же, попробуете нашу продукцию — в уютном ресторане с камином.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш завод может похвастаться растущими объёмами выпуска пива, сотрудничеством с крупнейшими поставщиками и зарубежными партнёрами. И всё же мы — за особый подход! При точном соблюдении традиций мы внедряем инновационные технологии, используем индивидуальные, непромышленные рецепты — так рождаются эксклюзивные сорта. После экскурсии вы сможете считать себя настоящим экспертом, ведь мы расскажем:
- чем отличаются традиции пивоварения в США, Нидерландах и Германии
- как готовится пиво, начиная от выбора компонентов и заканчивая розливом
- как устроен завод изнутри
Во второй части программы вас ждёт ресторан в английском стиле, с действующим камином. Там вы продегустируете все актуальные сорта нашей пивоварни.
Подробная программа экскурсии
- Посещение цехов дробления, брожения и розлива пива в кеги и бутылки
- Обзор химических процессов, происходящих во время изготовлениях пива
- Микробиологическая лаборатория: зачем она нужна и чем она отличается от физико-химической
- Дегустация: 5 сортов пива
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+
- Начало экскурсии в г. Клин у здания завода, есть собственная парковка для личного транспорта
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Группа 1-3 человека
|4 900 ₽
|Группа 4-6 человек
|3 000 ₽
|Группа 7-10 человек
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в городе Клин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Клине
Экскурсия на пивоварню — это уникальная возможность узнать все секреты производства пенного, а также попробовать различные сорта этого напитка. Вы увидите процесс варки сусла, узнаете как происходит брожение напитка, а также посетите цеха розлива в бутылки и кеги. Наши экскурсоводы расскажут об особенностях каждого сорта, что позволит лучше понять различия между ними.Задать вопрос
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