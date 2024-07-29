«Лаборатория счастья» предлагает вам создать свечи состояния своими руками. Вас ждет неординарный и атмосферный мастер-класс по адресу ул. Октябрьской революции,221
Время начала: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00
Описание мастер-класса
«Мастерская счастья Анны Бондаренко» Предлагает вам создать свечи состояния своими руками. У нас вы сможете:
- Выбрать уникальный подсвечник;
- Поставить свое намерение;
- Подобрать масла и создать свой индивидуальный аромат к нему;
- Смешать эфирные масла с массажным кокосовым воском;
- Залить им вишневый деревянный фитиль. Мастер-класс проводится в старинном особнячке на главной улице Коломны. Здесь мы воссоздали атмосферу теплого летнего леса, где вы можете снять обувь и верхнюю одежду, попить чай за деревянными столами, и погрузиться в магию ароматов и текстур натуральных масел. Для участников мастер-классов предусмотрены отдельные условия на покупку продукции Мастерской. Продолжительность 60/80 мин. Адрес: ул. Октябрьской Революции,221 Забирайте кусочек коломенской истории с собой ✨♥️ Важная информация: Мастер-класс проводится в старинном особнячке на главной улице Коломны. Здесь мы воссоздали атмосферу теплого летнего леса, где вы можете снять обувь и верхнюю одежду, попить чай за деревянными столами, и погрузиться в магию ароматов и текстур натуральных масел.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктаж и все ингредиенты, используемые в ходе мастер-класса.
Место начала и завершения?
Коломна, улица Октябрьской революции,221
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 июл 2024
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