Групповая
Мастер-класс по созданию свечи состояния
Начало: Коломна, улица Октябрьской революции,221
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
Экскурсия на высоте: полет на самолете вокруг Коломны
Начало: Г.О. Коломна, с. Мячково, тер. Аэродром Северка
Расписание: Полеты выполняются по выходным в светлое время суток.
7500 ₽ за человека
-
10%
Квест
до 10 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому посаду
Для всей семьи - с загадками, интересностями и сувенирами за смекалку
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в январе 2026
Сейчас в Коломне в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 7500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2026 год по теме «Развлечения», 4 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март