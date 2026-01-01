Мои заказы

Развлечения в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Коломне, цены от 1500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мастер-класс по созданию свечи состояния
1 час
2 отзыва
Групповая
Мастер-класс по созданию свечи состояния
Начало: Коломна, улица Октябрьской революции,221
1500 ₽ за человека
Экскурсия на высоте: полет на самолете вокруг Коломны
Полеты на самолетах
19 минут 48 секунд
2 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия на высоте: полет на самолете вокруг Коломны
Начало: Г.О. Коломна, с. Мячково, тер. Аэродром Северка
Расписание: Полеты выполняются по выходным в светлое время суток.
7500 ₽ за человека
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому посаду
Пешая
1.5 часа
-
10%
Квест
до 10 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому посаду
Для всей семьи - с загадками, интересностями и сувенирами за смекалку
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мастер-класс по созданию свечи состояния;
  2. Экскурсия на высоте: полет на самолете вокруг Коломны;
  3. Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому посаду.
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Коломенский кремль;
  2. Самое главное;
  3. Соборная площадь;
  4. Кремль;
  5. Пятницкие ворота;
  6. Маринкина Башня;
  7. Успенский Брусенский монастырь;
  8. Церковь Николы на Посаде;
  9. Памятник Водовозу;
  10. Успенский Собор.
Сколько стоит экскурсия по Коломне в январе 2026
Сейчас в Коломне в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 7500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2026 год по теме «Развлечения», 4 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март