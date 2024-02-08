Сотворить судьбу своими руками (буквально)
Вас ожидает незабываемый мастер-класс в Коломне, где вы сможете окунуться в мир творчества и релакса. Под руководством опытных мастеров вы создадите свою свечу «Заветное желание».
Выберите подсвечник, смешайте ароматные масла с кокосовым воском, украсьте свечу и заберите её в красивой упаковке. Этот мастер-класс подарит вам не только уникальный предмет интерьера, но и незабываемые впечатления. Проведите время с пользой и удовольствием, создавая что-то особенное своими руками. Подходит как взрослым, так и детям старше пяти лет. Не упустите шанс зарядиться позитивом и вдохновением
Выберите подсвечник, смешайте ароматные масла с кокосовым воском, украсьте свечу и заберите её в красивой упаковке. Этот мастер-класс подарит вам не только уникальный предмет интерьера, но и незабываемые впечатления. Проведите время с пользой и удовольствием, создавая что-то особенное своими руками. Подходит как взрослым, так и детям старше пяти лет. Не упустите шанс зарядиться позитивом и вдохновением
Ближайшие даты:
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы выберете уникальный подсвечник из гипса, который мы сделали сами.
- Подберёте эфирные масла, чтобы создать уникальный аромат для вашей свечи, и смешаете их с кокосовым воском.
- Зальёте воск в форму с вишнёвым деревянным фитилём.
- Напишете на листке бумаги своё заветное желание — мы расскажем, как правильно его сформулировать, чтобы оно сбылось.
- Украсите свечу сухоцветами и сухофруктами, дождётесь полного застывания и заберёте домой в красивой упаковке.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет.
- Вам будут помогать ведущие и ассистенты.
- У нас две комнаты в пространстве — если группа будет большая, мы разделимся на две.
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Уманской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Коломне
Мы создаём свечи-состояния ручной работы. И хотим разделить этот магический процесс на мастер-классе с гостями нашего города, чтобы вы сами смогли выбрать уникальный подсвечник, масла, составить намерение — и забрать с собой тёплое воспоминание и кусочек коломенской истории.
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