Вас ожидает незабываемый мастер-класс в Коломне, где вы сможете окунуться в мир творчества и релакса. Под руководством опытных мастеров вы создадите свою свечу «Заветное желание».



Выберите подсвечник, смешайте ароматные масла с кокосовым воском, украсьте свечу и заберите её в красивой упаковке. Этот мастер-класс подарит вам не только уникальный предмет интерьера, но и незабываемые впечатления. Проведите время с пользой и удовольствием, создавая что-то особенное своими руками. Подходит как взрослым, так и детям старше пяти лет. Не упустите шанс зарядиться позитивом и вдохновением