Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Мастер-класс в группе в Коломне

Сотворить судьбу своими руками (буквально)

Вас ожидает незабываемый мастер-класс в Коломне, где вы сможете окунуться в мир творчества и релакса. Под руководством опытных мастеров вы создадите свою свечу «Заветное желание».

Выберите подсвечник, смешайте ароматные масла с кокосовым воском, украсьте свечу и заберите её в красивой упаковке. Этот мастер-класс подарит вам не только уникальный предмет интерьера, но и незабываемые впечатления. Проведите время с пользой и удовольствием, создавая что-то особенное своими руками. Подходит как взрослым, так и детям старше пяти лет. Не упустите шанс зарядиться позитивом и вдохновением
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Ближайшие даты:
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
15
фев
16
фев
17
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы выберете уникальный подсвечник из гипса, который мы сделали сами.
  • Подберёте эфирные масла, чтобы создать уникальный аромат для вашей свечи, и смешаете их с кокосовым воском.
  • Зальёте воск в форму с вишнёвым деревянным фитилём.
  • Напишете на листке бумаги своё заветное желание — мы расскажем, как правильно его сформулировать, чтобы оно сбылось.
  • Украсите свечу сухоцветами и сухофруктами, дождётесь полного застывания и заберёте домой в красивой упаковке.

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет.
  • Вам будут помогать ведущие и ассистенты.
  • У нас две комнаты в пространстве — если группа будет большая, мы разделимся на две.

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Уманской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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