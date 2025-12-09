Я устрою для вас лёгкое и душевное знакомство со святынями Коломенской земли. Вы побываете в старейших храмах города, подниметесь на колокольню, спуститесь в древний подклет и узнаете, с какими известными иконами связана Коломна. Можем дополнить экскурсию мастер-классом — чтобы вы изготовили собственную свечу, как это делали умельцы из прошлого.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–4 человек или 700 ₽ за человека, если вас больше

от 3000 ₽ за 1–4 человек или 700 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Коломне

Наталья Ваш гид в Коломне

Описание экскурсии

Территория Коломенского кремля — пешая обзорная экскурсия по древним стенам и башням.

Соборная площадь — сердце кремля. Посещение Успенского собора и Тихвинского храма, где сохранился дух древнего зодчества.

Храм Воскресения Словущего — место венчания Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской в 1366 году. Вы узнаете об археологических исследованиях и святынях, связанных с этим храмом.

Крестовоздвиженский храм — экскурсия с посещением верхнего предела св. Николая Чудотворца. Это особое место — сюда ведут все старинные легенды Коломны, начинающиеся у Пятницких ворот.

Храм Вознесения Господня — 29 женских изображений в одном храме. Подъём на колокольню с обзором на старую Коломну.

По желанию — мастер-класс по изготовлению церковных свечей.

Организационные детали