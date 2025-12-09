Я устрою для вас лёгкое и душевное знакомство со святынями Коломенской земли.
Вы побываете в старейших храмах города, подниметесь на колокольню, спуститесь в древний подклет и узнаете, с какими известными иконами связана Коломна.
Можем дополнить экскурсию мастер-классом — чтобы вы изготовили собственную свечу, как это делали умельцы из прошлого.
Описание экскурсии
Территория Коломенского кремля — пешая обзорная экскурсия по древним стенам и башням.
Соборная площадь — сердце кремля. Посещение Успенского собора и Тихвинского храма, где сохранился дух древнего зодчества.
Храм Воскресения Словущего — место венчания Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской в 1366 году. Вы узнаете об археологических исследованиях и святынях, связанных с этим храмом.
Крестовоздвиженский храм — экскурсия с посещением верхнего предела св. Николая Чудотворца. Это особое место — сюда ведут все старинные легенды Коломны, начинающиеся у Пятницких ворот.
Храм Вознесения Господня — 29 женских изображений в одном храме. Подъём на колокольню с обзором на старую Коломну.
По желанию — мастер-класс по изготовлению церковных свечей.
Организационные детали
- Для посещения храмов необходимо соблюдать минимальные требования по внешнему виду (для женщин — покрытая голова)
- Подъём на колокольню нежелателен для детей до 7 лет, пожилых людей или людей с ограничениями по здоровью
- Мастер-класс по изготовлению свечи оплачивается отдельно (500 ₽ с чел.)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 36 туристов
Я профессиональный гид, историк, автор собственных экскурсионных программ и мастер-классов, а также сотрудник паломнической службы Коломенской епархии.
