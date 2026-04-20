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Коломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи

Увидеть битву средневековых воинов, пострелять из лука и арбалета и сделать свечу (всё включено)
Семь увлекательных локаций, медовуха, угощение и памятные сувениры, сделанные своими руками, — фестивальные мастер-классы в древнем Коломенском посаде станут увлекательным путешествием по Средневековью.

Вы посмотрите сражения, познакомитесь с особенностями ратного дела, а при желании наденете доспехи и вступите в поединок. .
5
2 отзыва
Коломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи
Коломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи
Коломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Локация поединков — показательное выступление воинов в доспехах. При желании вы поучаствуете в поединке на безопасном оружии в формате современного фехтования.
Арбалетно-лучной тир — постреляете под руководством опытного инструктора.
Оружейная локация — познакомитесь со средствами защиты и нападения эпохи Средневековья: доспехами, клинками, щитами.
Костюмерная — примерите элементы средневекового костюма и сделаете атмосферные фото на память.
Мастер-класс по созданию восковой свечи — создадите собственный сувенир из душистого воска и познакомитесь с разными способами освещения во времена отсутствия электричества. Готовую свечу заберёте с собой.
Ремесленная локация — своими руками изготовите простой, но симпатичный подсвечник из глины, который добавит уюта в домашнем интерьере.
Трапезная — выпьете чаю со смородиновым листом и угощением, продегустируете коломенскую медовуху..

Организационные детали

  • Все активности, мастер-классы, угощение и чаепитие включены в стоимость.
  • Для детей до 4-х лет посещение бесплатно.
  • Сделанные на мастер-классах изделия вы заберёте с собой.
  • Площадка оборудована для детских колясок и маломобильных гостей.
  • С вами будет гид из нашей команды.

в субботу в 12:00 и 13:30

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Дети до 18 лет800 ₽
Пенсионеры750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Левшина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1054 туристов
В Коломне живу с рождения. Работаю в сфере средневековой истории и представляю её с помощью интерактивов, активностей и мастер-классов. Вместе с командой единомышленников приглашаю окунуться в атмосферу древней Коломны в оригинальном фестивальном формате, насыщенном активностями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Елизавета
Отличная экскурсия для всей семьи по средним векам, рекомендую 👍

Постреляли из лука и арбалета, писали письмо чернилами, мерили НАСТОЯЩИЕ доспехи и держали мечи, еще сделали свечку(забрали с собой), отчеканили подковку на удачу!
Вишенкой на торте стал самый настоящий БОЙ ВОИНОВ в доспехах и на топорах и мечах!!!
Огромное спасибо организаторам за такое удовольствие, час с небольшим пролетели незаметно!
Приедем к вам еще❤❤❤
Отличная экскурсия для всей семьи по средним векам, рекомендую 👍
Отличная экскурсия для всей семьи по средним векам, рекомендую 👍
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Благодарим за Ваш отзыв!
Рады, что Вы по достоинству оценили нашу новую интерактивную программу, посвященную средневековому быту и военному делу.
Значит, мы
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не зря работаем, стараясь создать всё необходимое для познавательного и активного досуга, рассчитанного на разновозрастные компании.
Желаем всех благ и ждём Вас на других программах!

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Г
Программа очень понравилась. Было интересно как детям разных возрастов, так и взрослым. Все можно трогать, примерять. Стрелять из лука, арбалета. Примерять костюмы, доспехи. Понравился мастер-класс по изготовлению свечи и подсвечника. Очень интересная локация. Рекомендую!!!
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Благодарим Вас за отзыв!
Рады, что добавили Вам ярких впечатлений!
Ждём на других наших программах!
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