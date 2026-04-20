Коломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи

Семь увлекательных локаций, медовуха, угощение и памятные сувениры, сделанные своими руками, — фестивальные мастер-классы в древнем Коломенском посаде станут увлекательным путешествием по Средневековью.
Вы посмотрите сражения, познакомитесь с особенностями ратного дела, а при желании наденете доспехи и вступите в поединок. .
Вы посмотрите сражения, познакомитесь с особенностями ратного дела, а при желании наденете доспехи и вступите в поединок. .
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Локация поединков — показательное выступление воинов в доспехах. При желании вы поучаствуете в поединке на безопасном оружии в формате современного фехтования.
Арбалетно-лучной тир — постреляете под руководством опытного инструктора.
Оружейная локация — познакомитесь со средствами защиты и нападения эпохи Средневековья: доспехами, клинками, щитами.
Костюмерная — примерите элементы средневекового костюма и сделаете атмосферные фото на память.
Мастер-класс по созданию восковой свечи — создадите собственный сувенир из душистого воска и познакомитесь с разными способами освещения во времена отсутствия электричества. Готовую свечу заберёте с собой.
Ремесленная локация — своими руками изготовите простой, но симпатичный подсвечник из глины, который добавит уюта в домашнем интерьере.
Трапезная — выпьете чаю со смородиновым листом и угощением, продегустируете коломенскую медовуху..
Организационные детали
- Все активности, мастер-классы, угощение и чаепитие включены в стоимость.
- Для детей до 4-х лет посещение бесплатно.
- Сделанные на мастер-классах изделия вы заберёте с собой.
- Площадка оборудована для детских колясок и маломобильных гостей.
- С вами будет гид из нашей команды.
в субботу в 12:00 и 13:30
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Левшина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1054 туристов
В Коломне живу с рождения. Работаю в сфере средневековой истории и представляю её с помощью интерактивов, активностей и мастер-классов. Вместе с командой единомышленников приглашаю окунуться в атмосферу древней Коломны в оригинальном фестивальном формате, насыщенном активностями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия для всей семьи по средним векам, рекомендую 👍
Постреляли из лука и арбалета, писали письмо чернилами, мерили НАСТОЯЩИЕ доспехи и держали мечи, еще сделали свечку(забрали с собой), отчеканили подковку на удачу!
Вишенкой на торте стал самый настоящий БОЙ ВОИНОВ в доспехах и на топорах и мечах!!!
Огромное спасибо организаторам за такое удовольствие, час с небольшим пролетели незаметно!
Приедем к вам еще❤❤❤
Постреляли из лука и арбалета, писали письмо чернилами, мерили НАСТОЯЩИЕ доспехи и держали мечи, еще сделали свечку(забрали с собой), отчеканили подковку на удачу!
Вишенкой на торте стал самый настоящий БОЙ ВОИНОВ в доспехах и на топорах и мечах!!!
Огромное спасибо организаторам за такое удовольствие, час с небольшим пролетели незаметно!
Приедем к вам еще❤❤❤
Светлана
Ответ организатора:
Благодарим за Ваш отзыв!
Рады, что Вы по достоинству оценили нашу новую интерактивную программу, посвященную средневековому быту и военному делу.
Значит, мы
Рады, что Вы по достоинству оценили нашу новую интерактивную программу, посвященную средневековому быту и военному делу.
Значит, мы
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Г
Программа очень понравилась. Было интересно как детям разных возрастов, так и взрослым. Все можно трогать, примерять. Стрелять из лука, арбалета. Примерять костюмы, доспехи. Понравился мастер-класс по изготовлению свечи и подсвечника. Очень интересная локация. Рекомендую!!!
Светлана
Ответ организатора:
Благодарим Вас за отзыв!
Рады, что добавили Вам ярких впечатлений!
Ждём на других наших программах!
Рады, что добавили Вам ярких впечатлений!
Ждём на других наших программах!
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