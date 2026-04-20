Коломна - город-страж: фестивальный мастер-класс для всей семьи

Что вас ожидает

Локация поединков — показательное выступление воинов в доспехах. При желании вы поучаствуете в поединке на безопасном оружии в формате современного фехтования.

Арбалетно-лучной тир — постреляете под руководством опытного инструктора.

Оружейная локация — познакомитесь со средствами защиты и нападения эпохи Средневековья: доспехами, клинками, щитами.

Костюмерная — примерите элементы средневекового костюма и сделаете атмосферные фото на память.

Мастер-класс по созданию восковой свечи — создадите собственный сувенир из душистого воска и познакомитесь с разными способами освещения во времена отсутствия электричества. Готовую свечу заберёте с собой.

Ремесленная локация — своими руками изготовите простой, но симпатичный подсвечник из глины, который добавит уюта в домашнем интерьере.

Трапезная — выпьете чаю со смородиновым листом и угощением, продегустируете коломенскую медовуху..

Организационные детали