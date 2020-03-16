Заразилось 847 +3

Умерло 15

Выздоровело 287 +35

Болеют сейчас 545

Летальность 1.77% около 18 чел. на 1000 заболевших

В Коми, включая Сыктывкар, находится 0.36%, 847 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 287 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 545 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Сыктывкаре и Коми График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Коми, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.97 раза в Коми летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 18 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Коми

Карта распространения коронавируса в Коми и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Сыктывкаре и Коми от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Коми по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 847 +3+0.36% 15 287 +35+14% ▼ 545-32 11 мая 2020 844 +21+3% 15 +1+7% 252 +33+15% ▼ 577-13 10 мая 2020 823 +20+2% 14 219 +5+2% ▲ 590+15 9 мая 2020 803 +10+1% 14 +3+27% 214 +20+10% ▼ 575-13 8 мая 2020 793 +11+1% 11 194 +50+35% ▼ 588-39 7 мая 2020 782 +56+8% 11 +4+57% 144 +15+12% ▲ 627+37 6 мая 2020 726 +28+4% 7 129 ▲ 590+28 5 мая 2020 698 +16+2% 7 129 +18+16% ▼ 562-2 4 мая 2020 682 +6+1% 7 +2+40% 111 +4+4% — 564 3 мая 2020 676 +20+3% 5 107 +16+18% ▲ 564+4 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Коми по дням