Последние новости коронавируса в Коми на сегодня со статистикой
Заразилось 847+3
Умерло 15
Выздоровело 287+35
Болеют сейчас 545
Летальность 1.77%около 18 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Коми, включая Сыктывкар, находится 0.36%, 847 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 287 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 545 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Сыктывкаре и Коми
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Коми, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Коми и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Сыктывкаре и Коми от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Коми по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
847+3+0.36%
15
287+35+14%
▼545-32
11 мая 2020
844+21+3%
15+1+7%
252+33+15%
▼577-13
10 мая 2020
823+20+2%
14
219+5+2%
▲590+15
9 мая 2020
803+10+1%
14+3+27%
214+20+10%
▼575-13
8 мая 2020
793+11+1%
11
194+50+35%
▼588-39
7 мая 2020
782+56+8%
11+4+57%
144+15+12%
▲627+37
6 мая 2020
726+28+4%
7
129
▲590+28
5 мая 2020
698+16+2%
7
129+18+16%
▼562-2
4 мая 2020
682+6+1%
7+2+40%
111+4+4%
—564
3 мая 2020
676+20+3%
5
107+16+18%
▲564+4
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Коми по дням
Коми и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Коми
Президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей из личных средств на оснащение Центральной районной больницы города Усинска. Средства будут направлены на приобретение современных аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента, функциональных кроватей.
Власти США не знают, где именно возник коронавирус нового типа. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли во вторник, 5 мая, на брифинге в Пентагоне. Также, по его словам, вирус имеет естественное происхождение, но мог быть распространен человеком.
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе. Комитет по ассигнованиям хотел на следующей неделе пригласить Фаучи на слушания по борьбе с коронавирусом, но был проинформирован, что Белый дом запретил это.
Евросоюз выделит Украине более миллиарда евро из-за коронавируса. Речь идет о реализации программы помощи Team Europe (Команда Европы), направленная на поддержку десяти стран-партнеров в борьбе с коронавирусом и ее последствиями. Комиссия предлагает на эти цели выделить 3 миллиарда евро.
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам на фоне кризиса побороть страх, верить в себя и действовать. Так он ответил на вопрос «Что делать?» в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».
В ряде регионов есть серьезные очаги распространения коронавируса. Их назвала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, они расположены в Республике Коми, Якутии и Мурманской области. Заместитель председателя правительства отметила, что развитие заболевания в разных частях страны имеет отличающееся течение.
Для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом, Европе могут понадобиться расходы в три раза больше ранее запланированной суммы. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что необходимы не 500 миллиардов, а 1,5 триллиона. Такого же мнения придерживаются в правительстве Испании.
Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета предложил сэкономить на борьбе с коронавирусом в стране, уменьшив размер фонда на борьбу с COVID-19 на два миллиарда гривен.Среди других изменений — увеличение расходов на Украинский институт при МИД, на национальный парк «Софиевка» и строительство аэропорта Днепра.
Министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина уволили; данный регион занимает четвертое место в России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На должность заместителя председателя правительства республики Коми — министра здравоохранения республики назначена Виктория Филина.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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