Вечерние туры Коша-Агач

Найдено 3 тура в категории «Вечерние» в Коше-Агач, цены от 86 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Пешая
На машине
На автобусе
На лодке
На катере
Сплавы и рафтинг
7 дней
-
10%
11 отзывов
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении (не входит в стоимость)»
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
86 000 ₽96 000 ₽ за человека
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
Джип-туры
6 дней
2 отзыва
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«За ужином устроим вечер знакомств, обменяемся впечатлениями, поиграем в настольные игры, прослушаем инструктажи»
1 июн в 10:00
7 июн в 10:00
185 000 ₽ за человека
Алтай. Чокпортас
Джиппинг
На машине
На автобусе
Конные прогулки
На микроавтобусе
6 дней
Алтай. Чокпортас
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Вечером — ужин у костра и истории гида под треск дров в огне»
20 июл в 10:00
116 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «Вечерние»

Самые популярные туры этой рубрики в Коше-Агач
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур;
  2. К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге;
  3. Алтай. Чокпортас.
Какие места ещё посмотреть в Коше-Агач
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт;
  2. Набережная.
Сколько стоит тур в Коше-Агач в августе 2026
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