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Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении (не входит в стоимость)»
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
86 000 ₽
96 000 ₽ за человека
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«За ужином устроим вечер знакомств, обменяемся впечатлениями, поиграем в настольные игры, прослушаем инструктажи»
1 июн в 10:00
7 июн в 10:00
185 000 ₽ за человека
Алтай. Чокпортас
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Вечером — ужин у костра и истории гида под треск дров в огне»
20 июл в 10:00
116 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «Вечерние»
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