Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по мастерской фонарщика, расположенной в старинном особняке 1860 года постройки в самом центре Костромы.
Вы узнаете больше об истории уличного освещения и фонарном деле, а также примите участие в необычном мастер-классе.
Описание мастер-класса
Во время экскурсии вы узнаете:
- когда в Костроме впервые появилось уличное освещение;
- как выглядели первые городские светильники и как они изменялись с течением времени;
- какие материалы разные народы использовали для освещения улиц и своих жилищ в прошлом;
- когда и где впервые возникла профессия фонарщика и что входило в служебные обязанности хранителя городских огней;
- почему в фонарщики брали отставных военных;
• какие секреты хранит костромской фонарщик в старинном деревянном сундуке… и многое другое! Важная информация:
- Экскурсию можно дополнить чаепитием в мастерской фонарщика (чай, печенье, конфеты, баранки — стоимость 200 руб. /чел.) либо мастер-классами: по созданию подвески-талисмана в форме керосиновой лампы (300 руб. /чел.); по созданию и декорированию подарочной свечи из натурального пчелиного воска (750 руб. /чел.); по созданию веера (500 руб. /чел.). Материалы включены в стоимость.
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора.
- Мастер-класс для вас проведёт один из гидов-мастеров нашей команды.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Чаепитие в мастерской фонарщика (200 руб. /чел.)
- Мастер-класс по созданию подвески в форме керосиновой лампы (300 руб. /чел.)
- Мастер-класс по созданию веера (500 руб. /чел.)
- Мастер-класс по созданию свечи из натурального пчелиного воска (750 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
