В усадьбе Поляниной, построенной в 1860 году, находится мастерская фонарщика. Здесь расскажут о забытых профессиях и этикете 19 века.
Участники смогут создать красивый веер с изображением фонаря, используя декоративные брадсы и шёлковый шнур. Готовое изделие можно забрать сразу после мастер-класса. Мероприятие подходит для взрослых и детей любого возраста. Это отличный способ провести время с семьёй и погрузиться в атмосферу старой России
5 причин купить этот мастер-класс
- 🕯 Уникальный опыт в исторической усадьбе
- 🎨 Создание собственного веера
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🕰 Погружение в атмосферу 19 века
- 📜 Знакомство с забытыми профессиями
Что можно увидеть
- Усадьба Поляниной
Описание мастер-класса
В нашей уютной мастерской вы узнаете о секретах ушедшего в прошлого фонарного ремесла. А затем на мастер-классе вы соберёте веер с изображением фонаря: научитесь крепить его элементы с помощью декоративных брадсов и шёлкового шнура. При желании покрасите своё изделие или распишите декоративными красками. Забрать готовое изделие можно будет сразу после мастер-класса.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и семьям с детьми любого возраста
- Мастер-класс станет прекрасным дополнением квеста «Кострома. Китайский секрет», где веер — один из ключевых элементов сюжета
- Количество участников может быть увеличено до 20, стоимость каждого дополнительного билета — 500 ₽ за чел.
- Все необходимые материалы входят в стоимость
- Мастер-класс для вас проведёт один из гидов-мастеров нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пятницкой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 1172 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
