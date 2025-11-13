Мои заказы

Мастер-класс в гостях у костромского фонарщика

Погрузитесь в историю старой России, посетив мастерскую фонарщика в Костроме. Узнайте о забытых профессиях и создайте уникальный веер своими руками
В усадьбе Поляниной, построенной в 1860 году, находится мастерская фонарщика. Здесь расскажут о забытых профессиях и этикете 19 века.

Участники смогут создать красивый веер с изображением фонаря, используя декоративные брадсы и шёлковый шнур. Готовое изделие можно забрать сразу после мастер-класса. Мероприятие подходит для взрослых и детей любого возраста. Это отличный способ провести время с семьёй и погрузиться в атмосферу старой России

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🕯 Уникальный опыт в исторической усадьбе
  • 🎨 Создание собственного веера
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🕰 Погружение в атмосферу 19 века
  • 📜 Знакомство с забытыми профессиями
Мастер-класс в гостях у костромского фонарщика© Андрей
Что можно увидеть

  • Усадьба Поляниной

Описание мастер-класса

В нашей уютной мастерской вы узнаете о секретах ушедшего в прошлого фонарного ремесла. А затем на мастер-классе вы соберёте веер с изображением фонаря: научитесь крепить его элементы с помощью декоративных брадсов и шёлкового шнура. При желании покрасите своё изделие или распишите декоративными красками. Забрать готовое изделие можно будет сразу после мастер-класса.

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт взрослым и семьям с детьми любого возраста
  • Мастер-класс станет прекрасным дополнением квеста «Кострома. Китайский секрет», где веер — один из ключевых элементов сюжета
  • Количество участников может быть увеличено до 20, стоимость каждого дополнительного билета — 500 ₽ за чел.
  • Все необходимые материалы входят в стоимость
  • Мастер-класс для вас проведёт один из гидов-мастеров нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пятницкой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 1172 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.

Входит в следующие категории Костромы

