🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 312 отзывов Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 67 отзывов В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы Начало: Уточняется у организатора Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00 1 100 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 10% скидка Мини-группа 1.5 часа 27 отзывов Популярное предложение Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным Начало: В центральной части Костромы в районе Селище 1900 1 710 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории Начало: У памятника Юрию Долгорукому 4 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой Начало: У памятнику Долгорукому 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 142 отзыва Популярное предложение Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 192 отзыва Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий Начало: В любом месте по Вашему желанию от 5 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь Начало: на Советской площади 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час 63 отзыва Ювелирное наследие Костромы: от старины до современности Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях Начало: В Музее ювелирного искусства от 800 ₽ за всё до 25 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Популярное предложение Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана Начало: В удобном вам месте 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями Начало: Приеду за Вами в любое место от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 112 отзывов Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов Начало: В центре города 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 220 отзывов История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей Начало: На Советской улице 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах Начало: В центре города от 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников Начало: У памятника Юрию Долгорукому от 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 453 отзыва Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3) 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 214 отзывов Загадки Костромы: путешествие по историческим местам с интерактивными заданиями Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив Начало: На Советской улице 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России 7 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 130 отзывов Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 44 отзыва Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского 5 335 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас от 11 500 ₽ за всё до 8 чел.

Квест 1 час 17 отзывов Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки Начало: У Ипатьевского монастыря 3 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское от 1 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами Начало: У памятника Юрию Долгорукому 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 3 отзыва Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ... от 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 75 отзывов Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы Начало: В центре Костромы 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля 3 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге Начало: У памятника Сусанину 800 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 28 отзывов Интерактивный ювелирный мастер-класс в Костроме: от истории до собственного украшения Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, столицы ювелирного дела России, и создайте уникальное украшение своими руками Начало: У Красных рядов 910 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас Начало: На ул. Беленогова 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 7 отзывов Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет» Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Групповая 3 часа 49 отзывов Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников Начало: В центре 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Популярное предложение Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке Начало: В сквере за филармонией 2 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды Начало: На улице Островского от 4550 3 640 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 42 отзыва Кострома хлебосольная: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Костромы, прогуливаясь по историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Завершите день в доме купца с дегустацией расстегаев Начало: У памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, д. 3) 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 13 отзывов Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом Начало: По договоренности Расписание: в пятницу в 12:30 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца» Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык Начало: На правом берегу Волги 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час 2 отзыва Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками Начало: На Советской улице от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей Начало: в районе Сусанинской площади 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина Начало: В любом удобном вам месте в Костроме от 10 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища Начало: на ул. Голубкова, д. 6 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Кострома в мире кинематографа Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра Начало: На Советской площади 3 000 ₽ за всё до 10 чел.