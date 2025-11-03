Л Людмила Великолепная экскурсия с Мариной. Музей ювелирного искусства в селе Красное на Волге поразил своими экспонатами. Очень много узнали о Плёсе и нашем знаменитом русском художнике Левитане. Выбирайте этот маршрут! Не пожалеете.

Маргарита Замечательная экскурсия, очень интересно была проведена. Хотя я и уже бывала в Плесе, но в этот раз узнала много нового. Марина отличный рассказчик. Порадовала и экскурсия в Красное на Волге, просто восторг. Спасибо за доставленное удовольствие.

Светлана В целом хорошая экскурсия. Все пунктуально, хорошо организовано. Информация достаточная, чтобы сформировать представление о месте. Очень понравилась экскурсия в музее ювелирного завода. Экскурсовод Наталья Александровна (сотрудник музея) настолько здорово рассказывала и создала такую сердечную атмосферу, что не хотелось уходить)).

Галина читать дальше Затем мы на пароме переплыли Волгу, и нас ждал красивейший Плес. Марина - не только отличный экскурсовод, прежде всего Марина - отличный организатор для такой комплексной экскурсии. В Плесе мы посетили обе горы, узнали подробно историю города, побывали в музее Левитана, и конечно же, насладились красивейшими пейзажами города и реки Волги, успев перекусить в Рыбном уголке! Огромное спасибо Марине за такую чудесную поездку в Плес через Красное на Волге. Мы успели и посетить ювелирную столицу России, побывав в музее ювелирного кружева "скань", и побаловать себя сувенирами.

Ирина Спасибо Марине за прекрасную компанию, интереснейший маршрут и сердечные рассказы о Плесе, Левитане, селе Красном-на-Волге. Хорошая организация и работа со временем. Остались яркие и добрые впечатления от поездки, а также появились новые знания.