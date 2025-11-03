Экскурсия из Костромы в Плёс предлагает уникальное сочетание искусства, ремёсел и природы. Путешествие начинается с посещения Красного-на-Волге, известного своими ювелирными традициями. Далее паром перенесёт на правый берег Волги, где ждёт Плёс - город, вдохновлявший Левитана. Прогулка по набережной, посещение музея Левитана и местная кухня создадут незабываемые впечатления. Это идеальный маршрут для тех, кто ценит красоту и историю
5 причин купить эту экскурсию
- 💎 Посещение ювелирного центра Красное-на-Волге
- 🚢 Переправа на пароме через Волгу
- 🎨 Музей Исаака Левитана в Плёсе
- 🌄 Панорамные виды с горы Левитана
- 🍽️ Дегустация местной кухни
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Ювелирный музей
- Музей Исаака Левитана
- Соборная гора
- Гора Левитана
Описание экскурсии
Мы отправимся в путешествие, которое соединит искусство, ремёсла и красоту русской природы.
- Первый пункт — посёлок Красное-на-Волге, небольшой, но известный на всю страну как центр ювелирного дела. Здесь почти каждая семья связана с обработкой драгоценных металлов. Вы посетите ювелирный музей, где собраны уникальные изделия в технике скани — тончайшего ажурного плетения из серебра.
- Затем паром перенесёт нас на правый берег Волги. По дороге мы заедем в Волгореченск — самый молодой город Костромской области. Вы узнаете, почему его украшает памятник, в народе прозванный «Голый мужик».
- И вот перед вами Плёс. Один из самых живописных городов России, он сочетает в себе купеческую основательность и тихое очарование волжской провинции. Здесь нас ждут:
— подъём на Соборную гору и на гору Левитана с панорамными видами
— музей Исаака Левитана, чьи знаменитые полотна родились именно здесь
— прогулка по набережной с уличными галереями, лавками и кафе
— и конечно, знакомство с местной кухней: плёсские углы с копчёной рыбой — сытно, просто и по-настоящему вкусно
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Geely Coolray. До Красного-на-Волге и Плёса мы доберёмся на авто, по городу будем гулять пешком
- Чтобы попасть в Плёс, нам нужно будет переправиться на пароме (за дополнительную плату: 420 ₽ с машины + 39 ₽ с каждого взрослого пассажира)
- Экскурсия по Плесу предполагает два крутых подъёма по булыжным мостовым
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 1057 туристов
Меня зовут Марина, я живу в Костроме. Всё детство провела у бабушки в Плёсе. Всей душой люблю оба города и с радостью покажу их вам. Я учитель по образованию, поэтому мой рассказ будет лёгким и доступным. Он понравится путешественникам всех возрастов — взрослым и детям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия с Мариной. Музей ювелирного искусства в селе Красное на Волге поразил своими экспонатами. Очень много узнали о Плёсе и нашем знаменитом русском художнике Левитане. Выбирайте этот маршрут! Не пожалеете.
Маргарита
21 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень интересно была проведена. Хотя я и уже бывала в Плесе, но в этот раз узнала много нового. Марина отличный рассказчик. Порадовала и экскурсия в Красное на Волге, просто восторг. Спасибо за доставленное удовольствие.
Светлана
14 сен 2025
В целом хорошая экскурсия. Все пунктуально, хорошо организовано. Информация достаточная, чтобы сформировать представление о месте. Очень понравилась экскурсия в музее ювелирного завода. Экскурсовод Наталья Александровна (сотрудник музея) настолько здорово рассказывала и создала такую сердечную атмосферу, что не хотелось уходить)).
Галина
25 авг 2025
Огромное спасибо Марине за такую чудесную поездку в Плес через Красное на Волге. Мы успели и посетить ювелирную столицу России, побывав в музее ювелирного кружева "скань", и побаловать себя сувенирами.
Ирина
8 авг 2025
Спасибо Марине за прекрасную компанию, интереснейший маршрут и сердечные рассказы о Плесе, Левитане, селе Красном-на-Волге. Хорошая организация и работа со временем. Остались яркие и добрые впечатления от поездки, а также появились новые знания.
Глеб
20 июл 2025
Марина - потрясающий экскурсовод!!! 👍Грамотная, структурированная речь 🗣️, без воды, без перегруза датами, четко и очень интересно. И самое главное что ни слова мимо, гида слышно очень хорошо. Отлично составлен
