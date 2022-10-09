Ярославль — старинный купеческий город, богатый храмами и отлично сохранившейся старинной архитектурой. Тысячелетняя история, множество святых мест, музеев и памятников — все это делает великий город отличным местом для экскурсии.

Обзорная экскурсия по Ярославлю — мероприятие, богатое впечатлениями. Перед вами предстанут современные и старинные памятники, торговые площади и уютные бульвары.

Во время автобусной экскурсионной поездки вы увидите великолепие Ярославских храмов, Часовню Казанской Божьей Матери, полюбуетесь на первый Русский театр имени Ф. Г. Волкова и памятник, воздвигнутый в честь Ярослава Мудрого.

Затем экскурсия продолжится пешком и вы сможете вблизи рассмотреть множество святых мест, среди которых Церковь Ильи пророка, славящаяся своими фресками, Ильино-Тихонская церковь, Успенский кафедральный собор, храмы Михаила Архангела, и Спаса на городу. Так же вы получите уникальную возможность увидеть единственную в России скульптуру Святой Троицы.

Кроме святых мест, вы сможете полюбоваться на Волжскую башню, Беседку любви, отдать должное защитникам Отечества, остановившись возле памятника-монумента Вечный Огонь и прогуляться по живописной Волжской набережной, позволяющей оценить красоту старого города.

Одним из непременных компонентов экскурсии станет посещение одного из самых интересных и увлекательных музеев. Музей "Музыка и время" — один из первых частных музеев в России приоткроет для вас тайну старинных музыкальных инструментов и механизмов. Вы сможете увидеть огромное разнообразие часов всех видов, старинные утюги и прялки. Так же вы узнаете о том, как сочеталась "музыка" со "временем" в часах с музыкальным механизмом и увидите жемчужину музея — коллекцию колокольчиков.

Ещё одной значимой достопримечательностью является Спасо-Преображенский монастырь, где на сегодняшний день расположен художественный Ярославский музей-заповедник. Потрясающий по своей красоте монастырь, прозванный Ярославским кремлём, основанный в XIII веке играл важнейшую роль в истории города, со временем превратившись из просто святого места в оборонительное сооружение — укреплённую городскую цитадель.

Во время экскурсии по территории монастыря вы узнаете о его истории и храмовой библиотеке, где была обнаружена знаменитая рукопись "Слова о Полку Игореве". История этого культурного памятника связана не только с историей города, но и с историей всей нашей страны.