А Анна Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома» Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно и познавательно! Особая благодарность экскурсоводу Анастасии и гиду в Ипатьевском монастыре❤️

Л Лапшова Нерехта - город-музей под открытым небом Экскурсия в целом интересная, но очень мало времени посвятили Нерехте.