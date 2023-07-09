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Групповая
3 часа
Расписание: Выходные в 13:30
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Пятница в 12:30
1 800₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 09:30
2 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Суббота в 10:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 июля 2023Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно и познавательно! Особая благодарность экскурсоводу Анастасии и гиду в Ипатьевском монастыре❤️
- ЛЛапшова28 февраля 2023Экскурсия в целом интересная, но очень мало времени посвятили Нерехте.
- ССветлана25 января 2023Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Анна интересно и со знанием своего дела, с любовью к своему краю рассказывала о достопримечательностях и святынях города Костромы. Довольны и экскурсией и экскурсоводом! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «История и культура»
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