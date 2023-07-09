Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 4 экскурсии в категории «История и культура» в Костроме, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома»
Расписание: Выходные в 13:30
1 500 за человека
Нерехта - город-музей под открытым небом
Групповая
5 часов
1 отзыв
Нерехта - город-музей под открытым небом
Расписание: Пятница в 12:30
1 800 за человека
Плёс
Групповая
5 часов
Плёс
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 09:30
2 800 за человека
Экскурсия в Ярославль
Групповая
7 часов
Экскурсия в Ярославль
Расписание: Суббота в 10:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома»
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  3. Плёс
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "История и культура" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 2 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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