Кострома и Ярославль в один день

В насыщенном и ёмком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси мы поможем разглядеть общие

В насыщенном и ёмком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси мы поможем разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажем, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен.

А также расскажем о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях.

И, конечно же, о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».
Кострома и Ярославль в один день
Кострома и Ярославль в один день
Кострома и Ярославль в один день
Кострома и Ярославль в один день
Кострома и Ярославль в один день
Кострома и Ярославль в один день

Что вас ожидает 🤩

  • Ярославль:
  • Волга и Которосль
  • Набережная
  • Исторический центр города
  • Советская площадь с храмом Ильи Пророка
  • Часовня Казанской Богоматери
  • Кострома:
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Памятник вождю революции Ленину
  • Памятник народному герою Сусанину
  • Центральная площадь города
  • Беседка Островского
  • Богоявленско-Анастасиин монастырь
  • Ипатьевская обитель

Город Ярослава Мудрого

Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.

О солеварении и фигурах ярославского края

На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».

Государыня Кострома

Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленско-Анастасиином монастыре увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с гидом
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договорённости

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