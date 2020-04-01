Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца

Алёна
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Алёна – представитель гидов
В насыщенном и емком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси я помогу разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажу, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен.

Расскажу о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях, а еще о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».
От 11200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём

Что вас ожидает

Город Ярослава Мудрого
Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим Углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.

О солеварении и фигурах ярославского края
На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».

Государыня-Кострома
Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленско-Анастасиином монастыре увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 6000, минивен — 10000 руб.
  • Посещение Ипатьевского монастыря в Костроме не входит в стоимость экскурсии, оплачивается отдельно: 160 руб./человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Здравствуй, государыня-Кострома!Здравствуй, государыня-Кострома!Здравствуй, государыня-Кострома!
3000 за экскурсию
3 часа
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Прекрасное дополнение к путешествию по Золотому кольцу — нарядная Кострома. Вы узнаете, почему ее можно назвать «тройной» столицей, побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим торговым рядам России и узнаете о яркой эпохе костромского купечества.

Обзорные экскурсии в Костроме

Кострома — первое знакомствоКострома — первое знакомствоКострома — первое знакомство
1600 за экскурсию
1.5 часа
77 отзывов
Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля. Проследите историю города на протяжении веков и увидите его современное состояние, узнаете о костромских брендах и самых популярных местах. Я расскажу, в честь чьих детей назывались главные городские улицы и другие интересные факты!
Государыня КостромаГосударыня КостромаГосударыня Кострома
1600 за человека
5 часов
Увидеть главные памятники и святыни, познакомиться с историей города и азами льняного промысла
Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы. Вы исследуете центр города, посетите великолепные монастыри и заглянете в удивительный музей, который расскажет все о льне и бересте.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по КостромеИстория России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по КостромеИстория России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
2800 за экскурсию
3.5 часа
99 отзывов
Проникнуться духом старинного губернского города
Народная мудрость гласит: «Тот, кто не знает своих предков, не знает себя». Чтобы ощутить дух 19 века, узнать о великих памятниках и людях и понять, почему Кострома считается душой нашей страны, вам стоит посетить мою обзорную экскурсию по этому милому городу, который, как частичка целого, дополняет великое культурное наследие России.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!
1500 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Вы увидите и узнаете все самое интересное: почему Кострома называется Костромой, кто такие меряне и как звучит их язык, где в Костроме искать «сковородку» и почему польские туристы воспринимают путешествие по нашей земле как экстрим. Я помогу вам раскрыть душу города, почувствовать его дыхание и прожить его историю!
Классическая КостромаКлассическая КостромаКлассическая Кострома
1500 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Погулять по историческому центру и увидеть главные места старинного города
Вы рассмотрите самые важные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, Сусанинскую площадь, Богоявленско-Анастасиин монастырь и Пожарную каланчу. Насладитесь видами волжских берегов со смотровой площадки и услышите местные предания и легенды.
Добро пожаловать в Кострому!Добро пожаловать в Кострому!Добро пожаловать в Кострому!
2000 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
«Визитные карточки» старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Приглашаю погрузиться в захватывающую историю Костромы, сравнить ее прошлое и настоящее, впечатлиться духовными святынями, удивительной архитектурой и живописными ландшафтами. А также узнать о городе все самое интересное и важное, смешное и серьезное.

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