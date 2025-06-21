Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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Ярославль и Кострома одним днём

Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
В насыщенном и емком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси я помогу разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажу, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен.

Расскажу о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях, а еще о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».
4.9
8 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём

Описание экскурсии

Город Ярослава Мудрого

Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим Углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.

О солеварении и фигурах ярославского края

На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».

Государыня-Кострома

Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленском соборе увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 9500 ₽, минивен — 20 000 ₽
  • Вход и экскурсия в Ипатьевском монастыре оплачиваются отдельно: 1-2 чел. — 2400 ₽, 3-4 чел. — 3000 ₽ или 700 ₽ за чел., если вас больше
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 5 часов 20 минут
Провели экскурсии для 26312 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
Встретил нас у нашего отеля "Островский" в центре, и сразу начал интересный рассказ про знаменитых людей на Аллее Славы.

За один день
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мы побывали на двух пешеходных обзорных экскурсиях в двух городах!
Такое с нами впервые!

Сергей огромный профессионал, приятный собеседник и очень интересный человек.
Показал нам все главные туристические достопримечательности двух замечательных городов и даже больше!

Порекомендовал, какие сувениры купить домой и где вкусно пообедать.

Однозначно, рекомендую Сергея из команды Алёны!

19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей.
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Елена
Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
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С
У нас был гид Егор. Экскурсия на весь день, но нам очень понравилось, график был хорошо организован. Посмотрели и Кострому и Ярославль, составили хорошее представление о городах. Егор очень интересно рассказывал, можем сравнить с другими экскурсоводами.
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К
Очень, очень понравилась экскурсия! БЛАГОДАРИМ экскурсовода Дашеньку и водителя Леонида за ВЫСОКИЙ профессионализм! Будем рады дальнейшему сотрудничеству. С уважением Александр, Анна. 30.07.2020
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Мария
Прекрасная индивидуальная экскурсия для большой компании! Интересный материал и места посещения. День пролетел незаметно. Очень рекомендую!
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Татьяна
Ездили в конце августа двое взрослых + дети 13 и 9,5 лет. Маршрут изменили, ездили Кострома-Плес-Кострома. Спасибо организаторам, пошли навстречу изменениям - к сожалению, на наши даты готовой экскурсии не
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было по маршруту. Великолепный водитель Евгений - везет быстро и безопасно, коренной костромчанин, многое знает про окрестности, Плес и Кострому. Гида в Плесе, если будете брать - требуйте самого динамичного:). Большинство очень медлительные и рассказывают скучно.

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