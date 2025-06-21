Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
В насыщенном и емком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси я помогу разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажу, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен.
Расскажу о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях, а еще о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».
Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим Углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.
О солеварении и фигурах ярославского края
На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».
Государыня-Кострома
Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленском соборе увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!
Организационные детали
Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 9500 ₽, минивен — 20 000 ₽
Вход и экскурсия в Ипатьевском монастыре оплачиваются отдельно: 1-2 чел. — 2400 ₽, 3-4 чел. — 3000 ₽ или 700 ₽ за чел., если вас больше
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 5 часов 20 минут
Провели экскурсии для 26312 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
19 июня экскурсию по Костроме и Ярославлю нам провел Сергей. Встретил нас у нашего отеля "Островский" в центре, и сразу начал интересный рассказ про знаменитых людей на Аллее Славы.
За один день читать дальшеуменьшить
мы побывали на двух пешеходных обзорных экскурсиях в двух городах! Такое с нами впервые!
Сергей огромный профессионал, приятный собеседник и очень интересный человек. Показал нам все главные туристические достопримечательности двух замечательных городов и даже больше!
Порекомендовал, какие сувениры купить домой и где вкусно пообедать.
Однозначно, рекомендую Сергея из команды Алёны!
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Елена
Кирилл -замечательный гид! Блестящее знание предметной части и живой интерес к истории своего края! Приедем еще!
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С
Сергей
У нас был гид Егор. Экскурсия на весь день, но нам очень понравилось, график был хорошо организован. Посмотрели и Кострому и Ярославль, составили хорошее представление о городах. Егор очень интересно рассказывал, можем сравнить с другими экскурсоводами.
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К
Коневский
Очень, очень понравилась экскурсия! БЛАГОДАРИМ экскурсовода Дашеньку и водителя Леонида за ВЫСОКИЙ профессионализм! Будем рады дальнейшему сотрудничеству. С уважением Александр, Анна. 30.07.2020
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Мария
Прекрасная индивидуальная экскурсия для большой компании! Интересный материал и места посещения. День пролетел незаметно. Очень рекомендую!
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Татьяна
Ездили в конце августа двое взрослых + дети 13 и 9,5 лет. Маршрут изменили, ездили Кострома-Плес-Кострома. Спасибо организаторам, пошли навстречу изменениям - к сожалению, на наши даты готовой экскурсии не читать дальшеуменьшить
было по маршруту. Великолепный водитель Евгений - везет быстро и безопасно, коренной костромчанин, многое знает про окрестности, Плес и Кострому. Гида в Плесе, если будете брать - требуйте самого динамичного:). Большинство очень медлительные и рассказывают скучно.
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