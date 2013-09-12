Об экскурсии

Наша экскурсия идеально подойдёт вам, если вы приехали в Кострому с подругами или хотите устроить необычный девичник. В общем, для тех, кто хочет эстетики, волшебства, уютной русской простоты и душевности. Мы не будем говорить о войнах и сражениях — эта экскурсия разработана нами для тех, кто хочет отдохнуть душой.

Мы полюбуемся шедеврами неоклассической архитектуры, посетим музей ювелирного искусства, познакомимся с шедеврами Ефима Честнякова и расскажем о льняной культуре.