Кострома для женщин

Наша экскурсия идеально подойдёт вам, если вы приехали в Кострому с подругами или хотите устроить необычный девичник

Наша экскурсия идеально подойдёт вам, если вы приехали в Кострому с подругами или хотите устроить необычный девичник.

В общем, для тех, кто хочет эстетики, волшебства, уютной русской простоты и душевности.

Мы не будем говорить о войнах и сражениях — эта экскурсия разработана нами для тех, кто хочет отдохнуть душой.
Кострома для женщин
Кострома для женщин
Кострома для женщин
Кострома для женщин
Кострома для женщин

Что вас ожидает 🤩

  • Памятники неоклассической архитектуры
  • Музей ювелирного искусства
  • Ипатьевский монастырь, по желанию

Об экскурсии

Наша экскурсия идеально подойдёт вам, если вы приехали в Кострому с подругами или хотите устроить необычный девичник. В общем, для тех, кто хочет эстетики, волшебства, уютной русской простоты и душевности. Мы не будем говорить о войнах и сражениях — эта экскурсия разработана нами для тех, кто хочет отдохнуть душой.
Мы полюбуемся шедеврами неоклассической архитектуры, посетим музей ювелирного искусства, познакомимся с шедеврами Ефима Честнякова и расскажем о льняной культуре.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Дополнительно возможно посещение Ипатьевского монастыря
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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