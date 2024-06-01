🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 142 отзыва Популярное предложение Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России 7 400 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1 час 17 отзывов Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки Начало: У Ипатьевского монастыря 3 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге Начало: У памятника Сусанину 800 ₽ за человека

Групповая 3 часа 49 отзывов Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников Начало: В центре 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Кострома: историческое путешествие в колыбель царей Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях Начало: на Советской улице 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны Начало: От памятника Юрию Долгорукому 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Кострома: приехать, увидеть и влюбиться Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии Начало: на Советской улице 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Популярное предложение Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце Начало: у памятника Юрию Долгорукому 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Кострома литературная и кинематографическая Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города Начало: в центре города 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Ипатьевский монастырь в Костроме: путешествие в историю России Погрузитесь в уникальную атмосферу Ипатьевского монастыря, где каждый камень дышит историей и культурой древней России Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома Расписание: Ежедневно c 10:00 до 18:00 от 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время от 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 4 часа 3 отзыва Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского» Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского) Расписание: Ежедневно в любое время 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле Начало: Улица Советская, 3, Кострома Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Кострома на ладони Начало: Проспект Мира, 21, Кострома Расписание: По договоренности 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Знакомство с градом Костромой Начало: По договорённости с экскурсоводом Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 1 отзыв Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю Начало: Ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь Расписание: Ежедневно по согласованию 3 700 ₽ за всё до 5 чел.