🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 312 отзывов Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому «Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории Начало: У памятника Юрию Долгорукому «Рассмотрите восемнадцать корпусов Торговых рядов и великолепную Пожарную каланчу, построенную по образцу античного храма» 4 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 142 отзыва Популярное предложение Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями «В Богоявленско-Анастасиином монастыре осмотрите чудотворную Фёдоровскую икону Божией Матери, которой был благословлён Михаил Романов на царство» от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь Начало: на Советской площади «А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Популярное предложение Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана Начало: В удобном вам месте «Полюбуемся Воскресенским храмом на Торговой площади и поищем Пожарную каланчу» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями Начало: Приеду за Вами в любое место от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 112 отзывов Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов Начало: В центре города «На территории кремля поговорим о воцарении Михаила Романова, истории создания Ипатьевского монастыря и значении для его расцвета Годуновых» 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников Начало: У памятника Юрию Долгорукому «Мы можем включить в программу храм Воскресения-на-Дебре с фресками 17 века и прогулку по Муравьевке, улице губернаторов, расположившейся на месте бывших костромский дебрей» от 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚢 На пароме 10% скидка Групповая 8 часов 15 отзывов Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас Начало: В центре Костромы «Гид покажет вам сохранившийся годуновский храм 16 века, расскажет о живших здесь до недавнего времени потомках Ивана Сусанина и о кровавых событиях начала прошлого века, после которых название села стало звучать несколько зловеще…» 3900 3 510 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России «Кроме того, с дороги вы увидите Левашово с прекрасным храмом Воскресения» 7 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 130 отзывов Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского «Вы познакомитесь с историей города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которую местные называют «Сковородка»» 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 44 отзыва Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского «Волга, древний монастырь и не только» 5 335 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас «В Богоявленско-Анастасиином монастыре увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери» от 11 500 ₽ за всё до 8 чел.

Квест 1 час 17 отзывов Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки Начало: У Ипатьевского монастыря «Какой подарок преподнёс монастырю Иван Грозный» 3 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 7.5 часов 154 отзыва Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги Начало: В Костроме «Ведь в Плёсе вы полюбуетесь видами с воды, познакомитесь с церквушками, храмами и старинными постройками на прогулке» Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля «На экскурсии мы поговорим об утраченном кремле, старинном защитнике города, печальной судьбе его храмов и обсудим парадоксы исторического пути нашей страны» 3 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге Начало: У памятника Сусанину «Далее спустимся к Волге и вдоль реки пройдём до смотровой площадки напротив Ипатьевского монастыря» 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас Начало: На ул. Беленогова «Почему Ильинскую церковь называют «храмом на костях»» 1 000 ₽ за человека

Групповая 3 часа 49 отзывов Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников Начало: В центре «Святыня хранится на территории древнейшей обители — Богоявленского-Анастасииного женского монастыря» 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 13 отзывов Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом Начало: По договоренности «Прогуливаясь по старинным улочкам и торговым рядам, рассматривая белокаменные монастыри, храмы и купеческие особняки, вы пропитаетесь исконно русской атмосферой» Расписание: в пятницу в 12:30 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина Начало: В любом удобном вам месте в Костроме «Вы посетите храм Успения Божией Матери, который стоит вместо её дома» от 10 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища Начало: на ул. Голубкова, д. 6 «После этого вы посетите Храм Святого Пророка Божия Илии середины XVII века, где увидите образ пророка, сохранившийся с основания святыни» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Кострома: историческое путешествие в колыбель царей Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях Начало: на Советской улице «Богоявленско-Анастасьин женский монастырь» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны Начало: От памятника Юрию Долгорукому «Значимость этого историко-религиозного памятника, уходящего корнями еще в 14 век, невозможно переоценить» 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Кострома: приехать, увидеть и влюбиться Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии Начало: на Советской улице «Узнаете о необычной судьбе Богоявленско-Анастасииного монастыря, по желанию сможете посетить Богоявленский собор» 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Популярное предложение Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце Начало: у памятника Юрию Долгорукому «Ипатьевский монастырь или музей-заповедник Костромская слобода» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Кострома литературная и кинематографическая Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города Начало: в центре города «Кроме того, вы увидите театр Островского и узнаете, как Ипатьевский монастырь связан с «Борисом Годуновым» и «Юностью Петра»» 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Ипатьевский монастырь в Костроме: путешествие в историю России Погрузитесь в уникальную атмосферу Ипатьевского монастыря, где каждый камень дышит историей и культурой древней России Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома «Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь Ипатьевский монастырь — православный мужской монастырь Русской Церкви в Костромской епархии» Расписание: Ежедневно c 10:00 до 18:00 от 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города Начало: По договорённости с гидом «В дополнение к объектам пешеходной экскурсии Вы посетите Ипатьевской монастырь - настоящую жемчужину древнерусской архитектуры» Расписание: Ежедневно, в любое время от 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 4 часа 3 отзыва Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского» Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского) «Ведь именно в Костроме, в Ипатьевском монастыре спасался в лихолетья Смуты будущий царь Михаил Фёдорович, жизнь за которого положил костромской крестьянин Иван Сусанин» Расписание: Ежедневно в любое время 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле Начало: Улица Советская, 3, Кострома «Мы с вами доедем до Ипатьевского монастыря, величественно стоящего на реке Костроме» Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Кострома на ладони Начало: Проспект Мира, 21, Кострома Расписание: По договоренности 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Знакомство с градом Костромой Начало: По договорённости с экскурсоводом «Богоявленско-Анастасиин монастырь 1428 года» Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 1 отзыв Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю Начало: Ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь «Вы побываете в Ипатьевском монастыре — одной из древнейших обителей на Руси, увидите в одном комплексе архитектуру разных эпох, узнаете, зачем нужны двери, ведущие «в никуда»» Расписание: Ежедневно по согласованию 3 700 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 5 часов 1 отзыв Нерехта - город-музей под открытым небом Расписание: Пятница в 12:30 1 800 ₽ за человека