Религиозные экскурсии по святым местам Костромы

Найдено 36 экскурсий в категории «Святые места» в Костроме, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
312 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
«Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«Рассмотрите восемнадцать корпусов Торговых рядов и великолепную Пожарную каланчу, построенную по образцу античного храма»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500 за всё до 20 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
«В Богоявленско-Анастасиином монастыре осмотрите чудотворную Фёдоровскую икону Божией Матери, которой был благословлён Михаил Романов на царство»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
«А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Плёс на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
«Полюбуемся Воскресенским храмом на Торговой площади и поищем Пожарную каланчу»
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Красное-на-Волге и лосиная ферма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000 за всё до 6 чел.
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
«На территории кремля поговорим о воцарении Михаила Романова, истории создания Ипатьевского монастыря и значении для его расцвета Годуновых»
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200 за всё до 6 чел.
Кострома из-под кисти русских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«Мы можем включить в программу храм Воскресения-на-Дебре с фресками 17 века и прогулку по Муравьевке, улице губернаторов, расположившейся на месте бывших костромский дебрей»
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400 за всё до 4 чел.
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
скидка
10%
Групповая
8 часов
15 отзывов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
«Гид покажет вам сохранившийся годуновский храм 16 века, расскажет о живших здесь до недавнего времени потомках Ивана Сусанина и о кровавых событиях начала прошлого века, после которых название села стало звучать несколько зловеще…»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510 за человека
Здравствуй, государыня-Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
«Кроме того, с дороги вы увидите Левашово с прекрасным храмом Воскресения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Вы познакомитесь с историей города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которую местные называют «Сковородка»»
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670 за всё до 10 чел.
Кострома и костромичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Волга, древний монастырь и не только»
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335 за всё до 8 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
«В Богоявленско-Анастасиином монастыре увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Квест
1 час
17 отзывов
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
«Какой подарок преподнёс монастырю Иван Грозный»
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700 за всё до 5 чел.
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7.5 часов
154 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
«Ведь в Плёсе вы полюбуетесь видами с воды, познакомитесь с церквушками, храмами и старинными постройками на прогулке»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500 за человека
Костромской кремль. Возрождение
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
«На экскурсии мы поговорим об утраченном кремле, старинном защитнике города, печальной судьбе его храмов и обсудим парадоксы исторического пути нашей страны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200 за всё до 5 чел.
Таинственная Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
«Далее спустимся к Волге и вдоль реки пройдём до смотровой площадки напротив Ипатьевского монастыря»
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800 за человека
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
«Почему Ильинскую церковь называют «храмом на костях»»
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:00
1 000 за человека
Государыня Кострома
Групповая
3 часа
49 отзывов
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
«Святыня хранится на территории древнейшей обители — Богоявленского-Анастасииного женского монастыря»
Завтра в 10:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«Прогуливаясь по старинным улочкам и торговым рядам, рассматривая белокаменные монастыри, храмы и купеческие особняки, вы пропитаетесь исконно русской атмосферой»
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900 за человека
Тропою Ивана Сусанина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
«Вы посетите храм Успения Божией Матери, который стоит вместо её дома»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800 за всё до 6 чел.
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: на ул. Голубкова, д. 6
«После этого вы посетите Храм Святого Пророка Божия Илии середины XVII века, где увидите образ пророка, сохранившийся с основания святыни»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Кострома - колыбель царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
«Богоявленско-Анастасьин женский монастырь»
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Святыни Костромы: история и реликвии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
«Значимость этого историко-религиозного памятника, уходящего корнями еще в 14 век, невозможно переоценить»
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
«Узнаете о необычной судьбе Богоявленско-Анастасииного монастыря, по желанию сможете посетить Богоявленский собор»
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
По Костроме на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
«Ипатьевский монастырь или музей-заповедник Костромская слобода»
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Кострома литературная и кинематографическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Кострома литературная и кинематографическая
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
Начало: в центре города
«Кроме того, вы увидите театр Островского и узнаете, как Ипатьевский монастырь связан с «Борисом Годуновым» и «Юностью Петра»»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Ипатьевский монастырь
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Ипатьевский монастырь в Костроме: путешествие в историю России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ипатьевского монастыря, где каждый камень дышит историей и культурой древней России
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
«Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь Ипатьевский монастырь — православный мужской монастырь Русской Церкви в Костромской епархии»
Расписание: Ежедневно c 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
«В дополнение к объектам пешеходной экскурсии Вы посетите Ипатьевской монастырь - настоящую жемчужину древнерусской архитектуры»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
«Ведь именно в Костроме, в Ипатьевском монастыре спасался в лихолетья Смуты будущий царь Михаил Фёдорович, жизнь за которого положил костромской крестьянин Иван Сусанин»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
«Мы с вами доедем до Ипатьевского монастыря, величественно стоящего на реке Костроме»
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
15 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Кострома на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Кострома на ладони
Начало: Проспект Мира, 21, Кострома
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с градом Костромой
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Знакомство с градом Костромой
Начало: По договорённости с экскурсоводом
«Богоявленско-Анастасиин монастырь 1428 года»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
Начало: Ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь
«Вы побываете в Ипатьевском монастыре — одной из древнейших обителей на Руси, увидите в одном комплексе архитектуру разных эпох, узнаете, зачем нужны двери, ведущие «в никуда»»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 10:00
12 июня в 09:00
3 700 за всё до 5 чел.
Нерехта - город-музей под открытым небом
Групповая
5 часов
1 отзыв
Нерехта - город-музей под открытым небом
Расписание: Пятница в 12:30
1 800 за человека
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«До революции высокий берег Волги украшали два храма XVIII века, построенные в стиле барокко, — Богоявленский и Успенский»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anatoly
    7 июня 2024
    Классическая Кострома
    Интересно, профессионально. Прекрасная речь, тонкий юмор. Получили удовольствие от общения. Рекомендую посмотреть на Кострому с ЕЛЕНОЙ!!
  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Прекрасная экскурсия. Дмитрий с прекрасным чувством юмора и не сухим текстом. Отлично познакомился с городом.
  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
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    в истории самого Плеса и известных личностей, кто жил там. Остались довольны поездкой и насладились красотами. Забежали в музей Левитана, попробовали пирожки с рыбой. . Удобно, когда забрали от отеля и привезли обратно). Могу смело советовать!

    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в
  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
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    договорился с музеем, чтоб не попасть на группу другую и спокойно осмотреть все, и позаботился об удобстве пожилых, во время прогулки по Плесу. Ну и что немаловажно - доставили до вокзала к нужному времени.

    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
  • Р
    Роза
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Классическая Кострома
    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
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    время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам.

    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Святыни Костромы: история и реликвии
    Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Святые места»

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  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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