1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
«Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«Рассмотрите восемнадцать корпусов Торговых рядов и великолепную Пожарную каланчу, построенную по образцу античного храма»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
«В Богоявленско-Анастасиином монастыре осмотрите чудотворную Фёдоровскую икону Божией Матери, которой был благословлён Михаил Романов на царство»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
«А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
«Полюбуемся Воскресенским храмом на Торговой площади и поищем Пожарную каланчу»
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
«На территории кремля поговорим о воцарении Михаила Романова, истории создания Ипатьевского монастыря и значении для его расцвета Годуновых»
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«Мы можем включить в программу храм Воскресения-на-Дебре с фресками 17 века и прогулку по Муравьевке, улице губернаторов, расположившейся на месте бывших костромский дебрей»
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
«Гид покажет вам сохранившийся годуновский храм 16 века, расскажет о живших здесь до недавнего времени потомках Ивана Сусанина и о кровавых событиях начала прошлого века, после которых название села стало звучать несколько зловеще…»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
«Кроме того, с дороги вы увидите Левашово с прекрасным храмом Воскресения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Вы познакомитесь с историей города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которую местные называют «Сковородка»»
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Волга, древний монастырь и не только»
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
«В Богоявленско-Анастасиином монастыре увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Квест
1 час
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
«Какой подарок преподнёс монастырю Иван Грозный»
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7.5 часов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
«Ведь в Плёсе вы полюбуетесь видами с воды, познакомитесь с церквушками, храмами и старинными постройками на прогулке»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
«На экскурсии мы поговорим об утраченном кремле, старинном защитнике города, печальной судьбе его храмов и обсудим парадоксы исторического пути нашей страны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
«Далее спустимся к Волге и вдоль реки пройдём до смотровой площадки напротив Ипатьевского монастыря»
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
«Почему Ильинскую церковь называют «храмом на костях»»
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:00
1 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
«Святыня хранится на территории древнейшей обители — Богоявленского-Анастасииного женского монастыря»
Завтра в 10:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«Прогуливаясь по старинным улочкам и торговым рядам, рассматривая белокаменные монастыри, храмы и купеческие особняки, вы пропитаетесь исконно русской атмосферой»
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
«Вы посетите храм Успения Божией Матери, который стоит вместо её дома»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: на ул. Голубкова, д. 6
«После этого вы посетите Храм Святого Пророка Божия Илии середины XVII века, где увидите образ пророка, сохранившийся с основания святыни»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
«Богоявленско-Анастасьин женский монастырь»
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
«Значимость этого историко-религиозного памятника, уходящего корнями еще в 14 век, невозможно переоценить»
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
«Узнаете о необычной судьбе Богоявленско-Анастасииного монастыря, по желанию сможете посетить Богоявленский собор»
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
«Ипатьевский монастырь или музей-заповедник Костромская слобода»
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома литературная и кинематографическая
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
Начало: в центре города
«Кроме того, вы увидите театр Островского и узнаете, как Ипатьевский монастырь связан с «Борисом Годуновым» и «Юностью Петра»»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ипатьевский монастырь в Костроме: путешествие в историю России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ипатьевского монастыря, где каждый камень дышит историей и культурой древней России
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
«Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь Ипатьевский монастырь — православный мужской монастырь Русской Церкви в Костромской епархии»
Расписание: Ежедневно c 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
«В дополнение к объектам пешеходной экскурсии Вы посетите Ипатьевской монастырь - настоящую жемчужину древнерусской архитектуры»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 5 чел.
Квест
4 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
«Ведь именно в Костроме, в Ипатьевском монастыре спасался в лихолетья Смуты будущий царь Михаил Фёдорович, жизнь за которого положил костромской крестьянин Иван Сусанин»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
«Мы с вами доедем до Ипатьевского монастыря, величественно стоящего на реке Костроме»
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
15 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Кострома на ладони
Начало: Проспект Мира, 21, Кострома
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с градом Костромой
Начало: По договорённости с экскурсоводом
«Богоявленско-Анастасиин монастырь 1428 года»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
Начало: Ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь
«Вы побываете в Ипатьевском монастыре — одной из древнейших обителей на Руси, увидите в одном комплексе архитектуру разных эпох, узнаете, зачем нужны двери, ведущие «в никуда»»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 10:00
12 июня в 09:00
3 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Расписание: Пятница в 12:30
1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«До революции высокий берег Волги украшали два храма XVIII века, построенные в стиле барокко, — Богоявленский и Успенский»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnatoly7 июня 2024Интересно, профессионально. Прекрасная речь, тонкий юмор. Получили удовольствие от общения. Рекомендую посмотреть на Кострому с ЕЛЕНОЙ!!
- ННиколай6 июня 2024Прекрасная экскурсия. Дмитрий с прекрасным чувством юмора и не сухим текстом. Отлично познакомился с городом.
- ГГалина5 июня 2024Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
- ННаталия4 июня 2024Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
- ЛЛия3 июня 2024Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
- ННаталья3 июня 2024Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
- РРоза3 июня 2024Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
- ЕЕвгения3 июня 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ННаталия2 июня 2024Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
- ООльга1 июня 2024Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.
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