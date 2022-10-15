Нерехта - город-музей под открытым небом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом

Что вас ожидает 🤩

  • Город Нерехта
  • Свято-Успенская Тетеринская женская пустынь
  • Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь
  • Фабрика игрушек Мороза-Мастера в д. Лаврово
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Нерехта — настоящий город-музей, основанный на реках Нерехта и Солоница. Памятники архитектуры, церкви и храмы, основанные века назад, предстанут вашему взгляду, а зимняя экскурсия способна подарить ощущение настоящего праздника и детям, и взрослым — каждый год в декабре сюда приезжает главный символ зимней сказки и чуда — Дед Мороз.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по городу, рассмотрев старинные домики с резными наличниками, увидите храмы и услышите все об их истории и современности.

Нерехта — город, тщательно хранящий традиции русской деревянной игрушки. На Лавровской фабрике Мороза-Мастера вы сможете узнать о художественной росписи по дереву, принять участие в традиционных русских народных забавах, а так же услышать об истории деревянной игрушки и играх, в которые играли наши предки. Так же вы почувствуете в увлекательных мастер-классах.

В декабре же на фабрику прибывает Дед Мороз, и юные и взрослые слушатели смогут узнать много интересного о жизни этого чудесного персонажа, поделиться своими достижениями, идеями и мечтаниями, и, конечно, загадать заветное желание.

Программа

  • Обзорная экскурсия по Нерехте. Прогуляетесь по старинным улочкам и парку любуясь реками Нерехта и Солоница, увидите многовековые храмы.
  • Посещение Свято-Успенской Тетеринской женской пустыни..
  • Посещение Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского монастыря..
  • Посещение Лавровской фабрики игрушек Мороза-Мастера. Царство игрушек, традиционные русские народные забавы, а также увлекательные мастер-классы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культура🚌На автобусе🖼Музеи

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