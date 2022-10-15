Нерехта — настоящий город-музей, основанный на реках Нерехта и Солоница. Памятники архитектуры, церкви и храмы, основанные века назад, предстанут вашему взгляду, а зимняя экскурсия способна подарить ощущение настоящего праздника и детям, и взрослым — каждый год в декабре сюда приезжает главный символ зимней сказки и чуда — Дед Мороз.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по городу, рассмотрев старинные домики с резными наличниками, увидите храмы и услышите все об их истории и современности.

Нерехта — город, тщательно хранящий традиции русской деревянной игрушки. На Лавровской фабрике Мороза-Мастера вы сможете узнать о художественной росписи по дереву, принять участие в традиционных русских народных забавах, а так же услышать об истории деревянной игрушки и играх, в которые играли наши предки. Так же вы почувствуете в увлекательных мастер-классах.

В декабре же на фабрику прибывает Дед Мороз, и юные и взрослые слушатели смогут узнать много интересного о жизни этого чудесного персонажа, поделиться своими достижениями, идеями и мечтаниями, и, конечно, загадать заветное желание.