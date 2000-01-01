Елена проводит ещё 5 экскурсий

Назад в ушедшую эпоху

Не спеша мы прогуляемся по старинному городу: я покажу вам архитектурные древности, проведу по главным символам Нерехты и раскрою обычаи и традиции, которые до сих пор поддерживаются некоторыми семьями. Вы осмотрите Торговые ряды 19 века, увидите церкви Преображения Господня, Владимирскую, Воскресения, обойдёте снаружи Краеведческий музей 🖼 из нескольких зданий, а у купеческих особняков услышите об укладе и быте местных жителей. Конечно же, мы посетим территорию Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского женского монастыря — намоленность и энергетика этого места впечатляет! Здесь же находится родник с целебной водой, которую можно будет набрать в бутылку или умыться.

Дела ремесленные

Также мы вместе побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию. Сначала вы услышите историю 📖 колядок, закличек, старинных игр и забав — и погрузитесь в атмосферу праздника! А после откроете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи :) В конце вы заберёте себе хенд-мейд сувениры 🎁, и мы отправимся назад, в Кострому.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет