Елена проводит ещё 5 экскурсий

Прогуливаясь по старинным улочкам и торговым рядам, рассматривая белокаменные монастыри, храмы и купеческие особняки, вы пропитаетесь исконно русской атмосферой.
А я шаг за шагом расскажу вам, чем богата история Нерехты, а также поделюсь заметками о том, как сейчас живут нерехтчане.
Описание экскурсии
Назад в ушедшую эпоху
Не спеша мы прогуляемся по старинному городу: я покажу вам архитектурные древности, проведу по главным символам Нерехты и раскрою обычаи и традиции, которые до сих пор поддерживаются некоторыми семьями. Вы осмотрите Торговые ряды 19 века, увидите церкви Преображения Господня, Владимирскую, Воскресения, обойдёте снаружи Краеведческий музей из нескольких зданий, а у купеческих особняков услышите об укладе и быте местных жителей.
Дела ремесленные
Также мы вместе побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию. Сначала вы услышите историю колядок, закличек, старинных игр и забав — и погрузитесь в атмосферу праздника! А после откроете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи:) В конце вы заберёте себе хенд-мейд сувениры, и мы отправимся назад, в Кострому.
Организационные детали
- Оплата экскурсии — на месте наличными. По возможности, подготовьте сумму без сдачи
- Транспорт, входные билеты в музеи и услуги гида включены в стоимость
- Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус или туристический автобус
- Экскурсия проводится в сборном формате. Возможны разные точки посадки и пересадки туристов по маршруту следования
- В транспорте действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются
- Продолжительность обзорной экскурсии по Нерехте около 30–40 минут; посещение фабрики деревянной игрушки — 2–2,5 часа
- Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики
- С вами буду я или один из гидов нашей профессиональной команды
в пятницу в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
|Дети до 16 лет
|2200 ₽
|Пенсионеры
|2200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мне кажется, что детям-подросткам особенно будет полезно.
Лично меня особенно впечатлило посещение монастыря и рассказ настоятельницы Варвары про русскую культуру, народных умельцев и достижения давних лет.
Спасибо всем организаторам!