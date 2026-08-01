Елена проводит ещё 5 экскурсий

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будет фабрика игрушек.

На мой субъективный взгляд фабрика это лучшее,что было в экскурсии. В остальном, вас привезут в Нерехту минут на 10,покажут мостик и газон, как самое благоустроенное,видимо, место. Скажут о том что Нерехта славится хлебом и калачами, но ни одного образца не покажут, где приобрести не скажут, ни одного производства не назовут. Вообще о производстве будут молчать особенно о Советском градообразующем Красной Текстильщице, о Базальте, о горпромкомбинате не скажут ни слова, поохают о идеально сохранённых пустых торговых рядах, и ветхой статуе Ленина, словно это всё что коммунисты создали. Непременно скажут о взрываемых церквях и расстреляных священниках, но повезут потом в церковь которая никогда не закрывалась. Странное общение с уважаемой Варварой которая покажет слюду, как местное достижение, но конечно не скажет о бычьих пузырях в окнах 90% населения. Вообще общение будет странным, словно вам тихо что-то рассказывают, а потом чуть громче задают вопрос суть которого вы должны были раньше понять, потому что если не пере спросите, не поймёте о чем вас спрашивают. Чувство у всей группы, словно экзамен какой-то, и переспросить это как-то неуважительно. И в конце подитог: мастера и население в Костроме были уже очень умные и знали и физику и сопромат, и теормех. Но почему-то наравне с расстрелами священников и подрывом церквей, не будет упоминания про избы читальни, про индустриализацию, даже про современников не скажут, не упомянут, как в 90 всё разломали. Я хотела обо всём этом экскурсоводу сказать и задать вопросы, но вот ведь что: нас сперва развозят по разным местам, и кто остался, вот тот и мог задать. К водителю нет вопросов, он заботился о нашей безопасности, микроавтобус комфортен. Чтоб не было недопонимания: на фабрике игрушек было отлично, но рассказать о хлебе и Суворовских калачах, и не где их не обозначить мне кажется неправильным, показать закрытые торговые ряды и всего одну локацию с речкой и молчать, а больше ругать власть при которой выросли - неправильно.