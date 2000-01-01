Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Из Костромы в Нерехту — город из летописей

«Там русский дух, там Русью пахнет... »

Елена
Елена – представитель из Костромы
Этот древний городок и в наш век живет своей провинциальной жизнью.

Прогуливаясь по старинным улочкам и торговым рядам, рассматривая белокаменные монастыри, храмы и купеческие особняки, вы пропитаетесь исконно русской атмосферой.

А я шаг за шагом расскажу вам, чем богата история 📖 Нерехты, а также поделюсь заметками о том, как сейчас живут нерехтчане.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Из Костромы в Нерехту — город из летописей
Из Костромы в Нерехту — город из летописей

Назад в ушедшую эпоху
Не спеша мы прогуляемся по старинному городу: я покажу вам архитектурные древности, проведу по главным символам Нерехты и раскрою обычаи и традиции, которые до сих пор поддерживаются некоторыми семьями. Вы осмотрите Торговые ряды 19 века, увидите церкви Преображения Господня, Владимирскую, Воскресения, обойдёте снаружи Краеведческий музей 🖼 из нескольких зданий, а у купеческих особняков услышите об укладе и быте местных жителей. Конечно же, мы посетим территорию Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского женского монастыря — намоленность и энергетика этого места впечатляет! Здесь же находится родник с целебной водой, которую можно будет набрать в бутылку или умыться.

Дела ремесленные
Также мы вместе побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию. Сначала вы услышите историю 📖 колядок, закличек, старинных игр и забав — и погрузитесь в атмосферу праздника! А после откроете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи :) В конце вы заберёте себе хенд-мейд сувениры 🎁, и мы отправимся назад, в Кострому.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт, входные билеты 🎫 в музеи 🖼 и услуги гида включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 — г. Кострома, пл. Советская
Из Костромы в Нерехту — город из летописей
Из Костромы в Нерехту — город из летописей
Из Костромы в Нерехту — город из летописей
Из Костромы в Нерехту — город из летописей
Из Костромы в Нерехту — город из летописей
Из Костромы в Нерехту — город из летописей
Из Костромы в Нерехту — город из летописей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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