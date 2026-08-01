Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Из Костромы в Нерехту - город из летописей

Там русский дух, там Русью пахнет…
Этот древний городок и в наш век живет своей провинциальной жизнью.

Прогуливаясь по старинным улочкам и торговым рядам, рассматривая белокаменные монастыри, храмы и купеческие особняки, вы пропитаетесь исконно русской атмосферой.

А я шаг за шагом расскажу вам, чем богата история Нерехты, а также поделюсь заметками о том, как сейчас живут нерехтчане.
4.4
26 отзывов
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
Из Костромы в Нерехту - город из летописей

Описание экскурсии

Назад в ушедшую эпоху

Не спеша мы прогуляемся по старинному городу: я покажу вам архитектурные древности, проведу по главным символам Нерехты и раскрою обычаи и традиции, которые до сих пор поддерживаются некоторыми семьями. Вы осмотрите Торговые ряды 19 века, увидите церкви Преображения Господня, Владимирскую, Воскресения, обойдёте снаружи Краеведческий музей из нескольких зданий, а у купеческих особняков услышите об укладе и быте местных жителей.

Дела ремесленные

Также мы вместе побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию. Сначала вы услышите историю колядок, закличек, старинных игр и забав — и погрузитесь в атмосферу праздника! А после откроете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи:) В конце вы заберёте себе хенд-мейд сувениры, и мы отправимся назад, в Кострому.

Организационные детали

  • Оплата экскурсии — на месте наличными. По возможности, подготовьте сумму без сдачи
  • Транспорт, входные билеты в музеи и услуги гида включены в стоимость
  • Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус или туристический автобус
  • Экскурсия проводится в сборном формате. Возможны разные точки посадки и пересадки туристов по маршруту следования
  • В транспорте действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются
  • Продолжительность обзорной экскурсии по Нерехте около 30–40 минут; посещение фабрики деревянной игрушки — 2–2,5 часа
  • Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики
  • С вами буду я или один из гидов нашей профессиональной команды

в пятницу в 12:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Дети до 16 лет2200 ₽
Пенсионеры2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 12:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18636 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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татьяна
Если вы не любите пешие прогулки, если вам очень нравятся церкви и вы сторонник мнения о изначально всецело и разносторонне образованном дореволюционном населении, то единственное, что выбьется из этой колеи,
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будет фабрика игрушек.
На мой субъективный взгляд фабрика это лучшее,что было в экскурсии. В остальном, вас привезут в Нерехту минут на 10,покажут мостик и газон, как самое благоустроенное,видимо, место. Скажут о том что Нерехта славится хлебом и калачами, но ни одного образца не покажут, где приобрести не скажут, ни одного производства не назовут. Вообще о производстве будут молчать особенно о Советском градообразующем Красной Текстильщице, о Базальте, о горпромкомбинате не скажут ни слова, поохают о идеально сохранённых пустых торговых рядах, и ветхой статуе Ленина, словно это всё что коммунисты создали. Непременно скажут о взрываемых церквях и расстреляных священниках, но повезут потом в церковь которая никогда не закрывалась. Странное общение с уважаемой Варварой которая покажет слюду, как местное достижение, но конечно не скажет о бычьих пузырях в окнах 90% населения. Вообще общение будет странным, словно вам тихо что-то рассказывают, а потом чуть громче задают вопрос суть которого вы должны были раньше понять, потому что если не пере спросите, не поймёте о чем вас спрашивают. Чувство у всей группы, словно экзамен какой-то, и переспросить это как-то неуважительно. И в конце подитог: мастера и население в Костроме были уже очень умные и знали и физику и сопромат, и теормех. Но почему-то наравне с расстрелами священников и подрывом церквей, не будет упоминания про избы читальни, про индустриализацию, даже про современников не скажут, не упомянут, как в 90 всё разломали. Я хотела обо всём этом экскурсоводу сказать и задать вопросы, но вот ведь что: нас сперва развозят по разным местам, и кто остался, вот тот и мог задать. К водителю нет вопросов, он заботился о нашей безопасности, микроавтобус комфортен. Чтоб не было недопонимания: на фабрике игрушек было отлично, но рассказать о хлебе и Суворовских калачах, и не где их не обозначить мне кажется неправильным, показать закрытые торговые ряды и всего одну локацию с речкой и молчать, а больше ругать власть при которой выросли - неправильно.

Если вы не любите пешие прогулки, если вам очень нравятся церкви и вы сторонник мнения о
Если вы не любите пешие прогулки, если вам очень нравятся церкви и вы сторонник мнения о
Если вы не любите пешие прогулки, если вам очень нравятся церкви и вы сторонник мнения о
Если вы не любите пешие прогулки, если вам очень нравятся церкви и вы сторонник мнения о
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А
В целом экскурсия понравилась. Спасибо Анастасии за интересный рассказ. Время для питания не предусмотрено. А экскурсия длится 6 часов.
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Е
Спасибо большое за экскурсию. Такое увлекательное путешествие в прошлое получилось. Очень люблю русскую историю. Особенно приятно изучать это на месте событий. Так всегда наглядней и больше впечатлений.
Мне кажется, что детям-подросткам особенно будет полезно.

Лично меня особенно впечатлило посещение монастыря и рассказ настоятельницы Варвары про русскую культуру, народных умельцев и достижения давних лет.

Спасибо всем организаторам!
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А
Была с внуками! полный восторг, самой было очень интересно. Хоррший, знающий экскурсовод. Срасибо всем людям, которые берегут наше русское наследие. Такие городки дают почувствовать себя частицей нашей Великой красивой страны.
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Наталья
Немножко подвела погода, но все равно все понравилось, получили новогодний настрой, раскрашивали символ нового наступающего года- лошадку, было очень весело!
Немножко подвела погода, но все равно все понравилось, получили новогодний настрой, раскрашивали символ нового наступающего года-
Немножко подвела погода, но все равно все понравилось, получили новогодний настрой, раскрашивали символ нового наступающего года-
Немножко подвела погода, но все равно все понравилось, получили новогодний настрой, раскрашивали символ нового наступающего года-
Немножко подвела погода, но все равно все понравилось, получили новогодний настрой, раскрашивали символ нового наступающего года-
Немножко подвела погода, но все равно все понравилось, получили новогодний настрой, раскрашивали символ нового наступающего года-
Немножко подвела погода, но все равно все понравилось, получили новогодний настрой, раскрашивали символ нового наступающего года-
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галина
Огромное спасибо Борису Александровичу за интересное сопровождение нашей экскурсии.
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