Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Костромы

Найдено 21 экскурсия в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Костроме, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
312 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
«Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
«Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Плёс на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
«А на Соборной горе обсудим студентов сельскохозяйственного техникума и мастерские в стенах храма»
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Красное-на-Волге и лосиная ферма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
«Я покажу одну из 8 сохранившихся в России шатровых церквей 16 в»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000 за всё до 6 чел.
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
«И церковью Воскресения на Дебре, одной из самых древних на территории Костромы, сохранившей в себе следы 17 века»
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200 за всё до 6 чел.
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
скидка
10%
Групповая
8 часов
15 отзывов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
«Гид покажет вам сохранившийся годуновский храм 16 века, расскажет о живших здесь до недавнего времени потомках Ивана Сусанина и о кровавых событиях начала прошлого века, после которых название села стало звучать несколько зловеще…»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510 за человека
Знакомьтесь, Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Вы познакомитесь с историей города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которую местные называют «Сковородка»»
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670 за всё до 10 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
«А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Квест
1 час
17 отзывов
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
«Какой подарок преподнёс монастырю Иван Грозный»
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700 за всё до 5 чел.
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7.5 часов
154 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
«Соборную гору — самый старый район»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500 за человека
Костромской кремль. Возрождение
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
«Вы посетите Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля, освящённый в сентябре 2023 года»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200 за всё до 5 чел.
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
«Любоваться будем не только старинной архитектурой: с набережной открываются прекрасные виды на центр города — на восстановленный собор кремля, на парки и даже на Ипатьевский монастырь»
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:00
1 000 за человека
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«Прогуливаясь по старинным улочкам и торговым рядам, рассматривая белокаменные монастыри, храмы и купеческие особняки, вы пропитаетесь исконно русской атмосферой»
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900 за человека
Тропою Ивана Сусанина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
«Вы посетите храм Успения Божией Матери, который стоит вместо её дома»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800 за всё до 6 чел.
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: на ул. Голубкова, д. 6
«Старообрядческий кафедральный собор»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Святыни Костромы: история и реликвии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
«И, конечно, особое внимание мы уделим Богоявленскому собору — древнейшему из сохранившихся в Костроме каменных сооружений»
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Ипатьевский монастырь
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Ипатьевский монастырь в Костроме: путешествие в историю России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ипатьевского монастыря, где каждый камень дышит историей и культурой древней России
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
«Мы посетим знаменитый Троицкий Собор»
Расписание: Ежедневно c 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
«В дополнение к объектам пешеходной экскурсии Вы посетите Ипатьевской монастырь - настоящую жемчужину древнерусской архитектуры»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 5 чел.
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
Начало: Ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь
«Вы побываете в Ипатьевском монастыре — одной из древнейших обителей на Руси, увидите в одном комплексе архитектуру разных эпох, узнаете, зачем нужны двери, ведущие «в никуда»»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 10:00
12 июня в 09:00
3 700 за всё до 5 чел.
Нерехта - город-музей под открытым небом
Групповая
5 часов
1 отзыв
Нерехта - город-музей под открытым небом
«Во время экскурсии вы прогуляетесь по городу, рассмотрев старинные домики с резными наличниками, увидите храмы и услышите все об их истории и современности»
Расписание: Пятница в 12:30
1 800 за человека
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«Совсем недавно Соборный ансамбль был восстановлен в прежних архитектурных формах, и сегодня мы вновь можем восхититься его красотой, масштабом, гармоничностью»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
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    в истории самого Плеса и известных личностей, кто жил там. Остались довольны поездкой и насладились красотами. Забежали в музей Левитана, попробовали пирожки с рыбой. . Удобно, когда забрали от отеля и привезли обратно). Могу смело советовать!

    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в
  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
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    договорился с музеем, чтоб не попасть на группу другую и спокойно осмотреть все, и позаботился об удобстве пожилых, во время прогулки по Плесу. Ну и что немаловажно - доставили до вокзала к нужному времени.

    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
  • Р
    Роза
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Святыни Костромы: история и реликвии
    Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
    Были на экскурсии с Натальей 3 взрослых и 2 детей (11-12 лет). Очень интересно и детям, и взрослым, формат интерактивный,
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    с заданиями и квестами. Динамично, даже дети не успели заскучать) в течение часа Наталья успела рассказать основные исторические моменты. А в конце- Приз, который надо найти по подсказкам в течение экскурсии. Спасибо!

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
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    смогла построить маршрут так что мы посмотрели все знаковые места и прошлись, мня прокатили по очень интересным улицам города, не когда бы не додумались самостоятельно. А мнение в отзыве ранее где то наверное верно, но нам погружаться в Левитана не надо, мы именно в Плес хотели погрузиться:). Очень интересный рассказчик и что тоже ценно отличный водитель! Наша компания РЕКОМЕНДУЕТ

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 21 экскурсию от 700 до 11 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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