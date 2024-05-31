Н Надежда Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю читать дальше с заданиями и квестами. Динамично, даже дети не успели заскучать) в течение часа Наталья успела рассказать основные исторические моменты. А в конце- Приз, который надо найти по подсказкам в течение экскурсии. Спасибо! Были на экскурсии с Натальей 3 взрослых и 2 детей (11-12 лет). Очень интересно и детям, и взрослым, формат интерактивный,

С Сергей Ювелирная история Костромы Очень интересная экскурсия. Денис, настоящий энтузиаст своего дела и очень приятный в общении человек. Рассказ построен в форме живой беседы со слушателями. Материал будет интересен, как взрослым, так и детям. Музей небольшой по размерам, но охватывает широкий временной пласт.

А Алексей Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю Были на экскурсии на майских праздниках вместе с детьми 12 и 9 лет. Отличная подача материала. Интересно как взрослым, так и детям. Наталье огромное спасибо! Рекомендую.

Е ЕЛЕНА Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю Экскурсия очень понравилась. Доступная и интересная информация

В Виктория Ювелирная история Костромы Очень интересная экскурсия.

Е Елена Ювелирная история Костромы Экскурсовод понравилась. Живая и интересная подача материала. Но сам музей и экспозиция очень небольшие. Это надо учитывать при выборе программы.

Л Лапшова Нерехта - город-музей под открытым небом Экскурсия в целом интересная, но очень мало времени посвятили Нерехте.

О Оксана Кострома, mon amour Великолепная экскурсия по центру города. Юлия - опытный экскурсовод, умеющий увлечь. Узнали множество легенд, а также реальных исторических фактов. Прогулка по городу прошла на одном дыхании, интересно и захватывающе. Очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Скучно не будет!)))

И Ирина Ипатьевская Слобода: музей под открытым небом Замечательная экскурсия, и отличный экскурсовод Ольга. Нам всё очень понравилось!