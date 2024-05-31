1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Ювелирное наследие Костромы: от старины до современности
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях
Начало: В Музее ювелирного искусства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 800₽ за всё до 25 чел.
Квест
1 час
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
«Входные билеты в музей Ипатьевского монастыря оплачиваются дополнительно: 300 руб»
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Нерехта - город-музей под открытым небом
«Нерехта — настоящий город-музей, основанный на реках Нерехта и Солоница»
Расписание: Пятница в 12:30
1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Погулять по центру Костромы, отыскать самые красивые фонари и заглянуть в Музей самоваров
«Полюбуетесь построенным при личном участии Николая II Романовским музеем, а также старинным особняком Ботникова и Рогаткина, где жил знаменитый драматург Александр Островский»
15 июня в 15:30
16 июня в 15:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
Погрузиться в эпоху, когда самовар был генералом стола, и познакомиться с чайными традициями
Начало: На улице Симановского
«Экскурсия проходит в помещении музея»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством великого драматурга А.Н. Островского
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда31 мая 2024Были на экскурсии с Натальей 3 взрослых и 2 детей (11-12 лет). Очень интересно и детям, и взрослым, формат интерактивный,
- ССергей20 мая 2024Очень интересная экскурсия. Денис, настоящий энтузиаст своего дела и очень приятный в общении человек. Рассказ построен в форме живой беседы со слушателями. Материал будет интересен, как взрослым, так и детям. Музей небольшой по размерам, но охватывает широкий временной пласт.
- ААлексей14 мая 2024Были на экскурсии на майских праздниках вместе с детьми 12 и 9 лет. Отличная подача материала. Интересно как взрослым, так и детям. Наталье огромное спасибо! Рекомендую.
- ЕЕЛЕНА13 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Доступная и интересная информация
- ВВиктория10 мая 2024Очень интересная экскурсия.
- ЕЕлена22 апреля 2024Экскурсовод понравилась. Живая и интересная подача материала. Но сам музей и экспозиция очень небольшие. Это надо учитывать при выборе программы.
- ЛЛапшова28 февраля 2023Экскурсия в целом интересная, но очень мало времени посвятили Нерехте.
- ООксана15 декабря 2022Кострома, mon amourВеликолепная экскурсия по центру города. Юлия - опытный экскурсовод, умеющий увлечь. Узнали множество легенд, а также реальных исторических фактов. Прогулка по городу прошла на одном дыхании, интересно и захватывающе. Очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Скучно не будет!)))
- ИИрина15 октября 2022Ипатьевская Слобода: музей под открытым небомЗамечательная экскурсия, и отличный экскурсовод Ольга. Нам всё очень понравилось!
- ААлександра8 июня 2022Кострома, mon amourЮлия очень грамотная, увлечённая историей Костромской земли. Интересные факты были преподнесены ею в лёгкой форме.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Костроме на 2024 год по теме «Музеи», 81 ⭐ отзыв, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август