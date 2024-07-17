Оказаться в тихой деревеньке посреди городской суеты? Добро пожаловать в музей «Костромская слобода», где под открытым небом собраны старинные деревянные постройки. Крестьянские избы, церкви и храмы — всё это я покажу вам на экскурсии по территории музея. И раскрою интересные подробности о быте крестьян и лесопромышленников былых времён.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по музею, который построен в виде деревни. Заглянем в дома и увидим, как жили наши предки. Вы услышите об укладе крестьянских семей, о промыслах, свадебных традициях, воспитании детей. Я обязательно расскажу о древних верованиях и обитателях параллельного мира, которые, по представлениям крестьян, жили рядом с ними. Обсудим, кого они почитали, а кого побаивались, как задобрить домового и как правильно ходить в баню.

Вы узнаете

Что такое дом-пятистенок и чем отличается от избы-двойни

Где жил дед Мазай и почему он спасал зайцев, хотя был охотником

В какой постройке жил самый свирепый дух-хранитель

Организационные детали