Оказаться в тихой деревеньке посреди городской суеты? Добро пожаловать в музей «Костромская слобода», где под открытым небом собраны старинные деревянные постройки. Крестьянские избы, церкви и храмы — всё это я покажу вам на экскурсии по территории музея. И раскрою интересные подробности о быте крестьян и лесопромышленников былых времён.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по музею, который построен в виде деревни. Заглянем в дома и увидим, как жили наши предки. Вы услышите об укладе крестьянских семей, о промыслах, свадебных традициях, воспитании детей. Я обязательно расскажу о древних верованиях и обитателях параллельного мира, которые, по представлениям крестьян, жили рядом с ними. Обсудим, кого они почитали, а кого побаивались, как задобрить домового и как правильно ходить в баню.
Вы узнаете
- Что такое дом-пятистенок и чем отличается от избы-двойни
- Где жил дед Мазай и почему он спасал зайцев, хотя был охотником
- В какой постройке жил самый свирепый дух-хранитель
Организационные детали
- Необходимо учитывать погодные условия, т. к. музей под открытым небом. В холодное время года одевайтесь тепло, постройки музея не отапливаются
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей (подробнее в правилах посещения музея), детский (до 7 лет включительно) — бесплатно
- Экскурсия может быть проведена для большего количества гостей. Доплата за каждого участника свыше 6 — 150 руб.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 187 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я профессиональный гид с многолетним стажем. Живу в Костроме более 30 лет. Рада возможности знакомить гостей города с его богатым прошлым и людьми, которые его создавали. Стараюсь, чтобы исторические личности и события представали не просто параграфами из учебника.Задать вопрос
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