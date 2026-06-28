Вас ждет экскурсия в удивительный городок неподалеку от Костромы — Нерехту.
Мы прогуляемся по историческому центру и познакомимся с многовековой историей города, побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию.
Вы узнаете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи!
Мы прогуляемся по историческому центру и познакомимся с многовековой историей города, побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию.
Вы узнаете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи!
Описание экскурсииНерехта — небольшой город, который сохранил в себе архитектуру XVIII-XIX вв. и имеет необыкновенно уютную, спокойную атмосферу. Миниатюрное поселение включено в список Малого Золотого Кольца России. На экскурсии мы поговорим о происхождении названия города и о том, как складывалась его история на протяжении восьми столетий. Прогуляемся по историческому центру, где на пути нам встретятся купеческие особняки, храмы Петровских времён, старинные торговые ряды, деревянные дома с резными наличниками и даже Дом-носок! Лучшего места для того, чтобы получить представление о жизни русской провинции, пожалуй, не найти. Мы посетим Лавровскую фабрику Мороза-мастера, где вам расскажут о традиции декоративно-прикладного творчества, покажут мастерскую мастера и продемонстрируют, как наши предки играли в игрушки, которые создавали своими руками. Выставочный зал — это настоящая изба, где хранятся старинные вещи. Важная информация:
- Экскурсия проводится в сборном формате. Возможны разные точки посадки и пересадки туристов по маршруту следования автобуса.
- В автобусе действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются.
- Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус или туристический автобус.
- В рамках экскурсии проводится обзорная экскурсия по Нерехте продолжительностью около 30–40 минут.
- На фабрике деревянной игрушки в Нерехте туристы проводят в среднем 2–2,5 часа.
- Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики.
- Организаторы не несут ответственности за несоответствие внешнего вида туристов условиям проведения экскурсии и возможные связанные с этим ограничения участия.
Еженедельно, по пятницам в 12:30 за исключением праздничных дат
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Богоявления Господня
- Церковь Владимирской Иконы Божией Матери
- Церковь Воскресения Христова
- Церковь Спаса Преображения
- Торговые ряды
- Здание Ассигнационного Банка
- Дом Хворинова или дом-носок
- Собор Казанской Иконы Божией Матери
- Усадьба Ф.В. Савельева
- Памятник В.И. Ленину
- Здание Бывшей Частной Аптеки
- Придорожная Часовня-Киот
- Присутственные Места
- Дом Хряпина
- Мост и Набережная
- Мемориал М. Диев
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча у памятника Ю. Долгорукому на ул. Советской, 3
Завершение: Ул. Советская, 3, у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно, по пятницам в 12:30 за исключением праздничных дат
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится в сборном формате. Возможны разные точки посадки и пересадки туристов по маршруту следования автобуса
- В автобусе действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются
- Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус или туристический автобус
- В рамках экскурсии проводится обзорная экскурсия по Нерехте продолжительностью около 30-40 минут
- На фабрике деревянной игрушки в Нерехте туристы проводят в среднем 2-2,5 часа
- Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики
- Организаторы не несут ответственности за несоответствие внешнего вида туристов условиям проведения экскурсии и возможные связанные с этим ограничения участия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Побывали на экскурсии в Нерехту 26.06.2026. Замечательная экскурсия. Посмотрели много интересных мест. Особенно понравилась экскурсия на фабрику Лаврово и мастер класс. Отдельная благодарность экскурсоводу и водителю. Всё было проведено прекрасно. Спасибо за отличную организацию экскурсии.
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Т
Замечательная экскурсия. Особенно понравилась экскурсия на фабрику Лаврово и мастер класс. Отдельная благодарность гиду Борису и водителю Виктору за внимательное отношение к экскурсанта. Молодцы!
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М
Экскурсия понравилась,особенно фабрика игрушек. Остались очень приятные впечатления. Благодарны водителю Виктору и гиду Борису за очень внимательное отношение к экскурсантам. Молодцы!
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С
Большое и удовольствие мы получили на фабрике Деда Мороза в Лаврово. Потрясающий мастер-класс по росписи игрушки, который для нас провели настоящие профессионалы. Если бы не их помощь, врядли бы у
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Л
Планировала поездку только в Нерехту, но совершенно неожиданно для меня посетили ещё 2 замечательных объекта. Это Лавровская фабрика художественных росписей в с. Лаврово, где помимо экскурсии был мастер-класс, и Свято-Успенскую Тетеринскую Пустынь (женский монастырь в с. Тетерино), где матушка Варвара также провела экскурсию по Собору 18в. Очень интересно и познавательно! Спасибо гидам Анастасии и Борису!
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М
Очень уютная экскурсия с отличным гидом Дарией. Дария - очень отзывчивый, позитивный, интересный гид. Наполнила поездку положительными эмоциями. Нерехта - уютный симпатичный городок. Фабрика игрушек - отличное место для детей и взрослых с душевным представлением и мастерклассом.
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