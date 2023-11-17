Вас ждет экскурсия в удивительный городок неподалеку от Костромы — Нерехту.
Мы прогуляемся по историческому центру и познакомимся с многовековой историей города, побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию.
Вы узнаете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи!
Мы прогуляемся по историческому центру и познакомимся с многовековой историей города, побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию.
Вы узнаете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи!
Ближайшие даты:
17
ноя
ноя
24
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Церковь Богоявления Господня
- Церковь Владимирской Иконы Божией Матери
- Церковь Воскресения Христова
- Церковь Спаса Преображения
- Торговые ряды
- Здание Ассигнационного Банка
- Дом Хворинова или дом-носок
- Собор Казанской Иконы Божией Матери
- Усадьба Ф. В. Савельева
- Памятник В. И. Ленину
- Здание Бывшей Частной Аптеки
- Придорожная Часовня-Киот
- Присутственные Места
- Дом Хряпина
- Мост и Набережная
- Мемориал М. Диев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНерехта — небольшой город, который сохранил в себе архитектуру XVIII-XIX вв. и имеет необыкновенно уютную, спокойную атмосферу. Миниатюрное поселение включено в список Малого Золотого Кольца России. На экскурсии мы поговорим о происхождении названия города и о том, как складывалась его история на протяжении восьми столетий. Прогуляемся по историческому центру, где на пути нам встретятся купеческие особняки, храмы Петровских времён, старинные торговые ряды, деревянные дома с резными наличниками и даже Дом-носок! Лучшего места для того, чтобы получить представление о жизни русской провинции, пожалуй, не найти. Мы посетим Лавровскую фабрику Мороза-мастера, где вам расскажут о традиции декоративно-прикладного творчества, покажут мастерскую мастера и продемонстрируют, как наши предки играли в игрушки, которые создавали своими руками. Выставочный зал — это настоящая изба, где хранятся старинные вещи.
Еженедельно, по пятницам в 12:30 за исключением праздничных дат
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- ул. Советская, 3, у памятника Ю. Долгорукому
- Когда и сколько длится?
- Когда: Еженедельно, по пятницам в 12:30 за исключением праздничных датЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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