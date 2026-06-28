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нас получилось что-то приличное. Интересным был рассказ про празднование Нового года в разных странах, обычаи и традиции разных народов. И, конечно, игры и забавы, которые заставили нас на время забыть про свои проблемы и вернуться в своё детство. Это было Супер. Дальше была интересная прогулка по городу, знакомство с достопримечательностями. И прекрасным завершением нашего пребывания в Нерехте стало посещение церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Тетеринское. Было очень интересно. Спасибо большое нашему гиду за увлекательную экскурсию.