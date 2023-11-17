Вас ждет экскурсия в удивительный городок неподалеку от Костромы — Нерехту. Мы прогуляемся по историческому центру и познакомимся с многовековой историей города, побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию. Вы узнаете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи!

Описание