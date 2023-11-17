Нерехта - город-музей под открытым небом

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Вас ждет экскурсия в удивительный городок неподалеку от Костромы — Нерехту.

Мы прогуляемся по историческому центру и познакомимся с многовековой историей города, побываем на Лавровской фабрике художественной росписи, которая славится на всю Россию.

Вы узнаете секреты изготовления деревянных игрушек и попробуете себя в роли мастера художественной росписи!
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом
Нерехта - город-музей под открытым небом
Ближайшие даты:
17
ноя
24
ноя

Что вас ожидает:

  • Церковь Богоявления Господня
  • Церковь Владимирской Иконы Божией Матери
  • Церковь Воскресения Христова
  • Церковь Спаса Преображения
  • Торговые ряды
  • Здание Ассигнационного Банка
  • Дом Хворинова или дом-носок
  • Собор Казанской Иконы Божией Матери
  • Усадьба Ф. В. Савельева
  • Памятник В. И. Ленину
  • Здание Бывшей Частной Аптеки
  • Придорожная Часовня-Киот
  • Присутственные Места
  • Дом Хряпина
  • Мост и Набережная
  • Мемориал М. Диев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Нерехта — небольшой город, который сохранил в себе архитектуру XVIII-XIX вв. и имеет необыкновенно уютную, спокойную атмосферу. Миниатюрное поселение включено в список Малого Золотого Кольца России. На экскурсии мы поговорим о происхождении названия города и о том, как складывалась его история на протяжении восьми столетий. Прогуляемся по историческому центру, где на пути нам встретятся купеческие особняки, храмы Петровских времён, старинные торговые ряды, деревянные дома с резными наличниками и даже Дом-носок! Лучшего места для того, чтобы получить представление о жизни русской провинции, пожалуй, не найти. Мы посетим Лавровскую фабрику Мороза-мастера, где вам расскажут о традиции декоративно-прикладного творчества, покажут мастерскую мастера и продемонстрируют, как наши предки играли в игрушки, которые создавали своими руками. Выставочный зал — это настоящая изба, где хранятся старинные вещи.

Еженедельно, по пятницам в 12:30 за исключением праздничных дат

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
ул. Советская, 3, у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно, по пятницам в 12:30 за исключением праздничных дат
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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