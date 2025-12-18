Во время экскурсии вы:

побываете в квартале прекрасных костромских купеческих особняков, сохранивших дух ушедшей эпохи;

выясните, какое отношение к домам на улице Мшанской имели Адамова голова, соколиный перелет и девье молоко;

узнаете, где в XIX веке костромских гимназисток угощали волшебным какао;

познакомитесь с секретами легендарной Сырной биржи и историей появления костромского сыра;

узнаете о связи памятника народному герою Ивану Сусанину и монумента, воздвигнутого в XIX веке в честь трагически погибшего императора Александра II;

приоткроете завесу тайны над удивительной судьбой золотых приисков костромского купца-миллионера Платона Голубкова;

узнаете, какое отношение к костромским сырам имели химик Дмитрий Менделеев и меценат Федор Чижов, а также раскроете секрет, почему первую школу сыроделия пришлось спешно прикрыть. После завершения экскурсии вы получите приглашение заглянуть в настоящее сырное казино, где можно сделать «ставки на сыр» и принять участие в дегустации лучших костромских, российских и зарубежных сыров (+2000 рублей с группы от 1 до 4 человек, если группа больше 4 человек — +500 руб. /чел.). Важная информация:.

узнаете, какое отношение к костромским сырам имели химик Дмитрий Менделеев и меценат Федор Чижов, а также раскроете секрет, почему первую школу сыроделия пришлось спешно прикрыть. После завершения экскурсии вы получите приглашение заглянуть в настоящее сырное казино, где можно сделать «ставки на сыр» и принять участие в дегустации лучших костромских, российских и зарубежных сыров (+2000 рублей с группы от 1 до 4 человек, если группа больше 4 человек — +500 руб. /чел.). Важная информация:.

• узнаете, какое отношение к костромским сырам имели химик Дмитрий Менделеев и меценат Федор Чижов, а также раскроете секрет, почему первую школу сыроделия пришлось спешно прикрыть. После завершения экскурсии вы получите приглашение заглянуть в настоящее сырное казино, где можно сделать «ставки на сыр» и принять участие в дегустации лучших костромских, российских и зарубежных сыров (+2000 рублей с группы от 1 до 4 человек, если группа больше 4 человек — +500 руб. /чел.). Важная информация: