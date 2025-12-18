Вы отправитесь в необычный обзорный гастрономический тур в сопровождении гида-купчихи.
Экскурсия проходит по исторической части Костромы с посещением знаковых городских локаций и возможностью посетить сырное казино, поучаствовать в розыгрыше призов и продегустировать вкуснейшие местные сыры. Равнодушных не будет!
Экскурсия проходит по исторической части Костромы с посещением знаковых городских локаций и возможностью посетить сырное казино, поучаствовать в розыгрыше призов и продегустировать вкуснейшие местные сыры. Равнодушных не будет!
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- побываете в квартале прекрасных костромских купеческих особняков, сохранивших дух ушедшей эпохи;
- выясните, какое отношение к домам на улице Мшанской имели Адамова голова, соколиный перелет и девье молоко;
- узнаете, где в XIX веке костромских гимназисток угощали волшебным какао;
- познакомитесь с секретами легендарной Сырной биржи и историей появления костромского сыра;
- узнаете о связи памятника народному герою Ивану Сусанину и монумента, воздвигнутого в XIX веке в честь трагически погибшего императора Александра II;
- приоткроете завесу тайны над удивительной судьбой золотых приисков костромского купца-миллионера Платона Голубкова;
узнаете, какое отношение к костромским сырам имели химик Дмитрий Менделеев и меценат Федор Чижов, а также раскроете секрет, почему первую школу сыроделия пришлось спешно прикрыть. После завершения экскурсии вы получите приглашение заглянуть в настоящее сырное казино, где можно сделать «ставки на сыр» и принять участие в дегустации лучших костромских, российских и зарубежных сыров (+2000 рублей с группы от 1 до 4 человек, если группа больше 4 человек — +500 руб. /чел.). Важная информация:.
узнаете, какое отношение к костромским сырам имели химик Дмитрий Менделеев и меценат Федор Чижов, а также раскроете секрет, почему первую школу сыроделия пришлось спешно прикрыть. После завершения экскурсии вы получите приглашение заглянуть в настоящее сырное казино, где можно сделать «ставки на сыр» и принять участие в дегустации лучших костромских, российских и зарубежных сыров (+2000 рублей с группы от 1 до 4 человек, если группа больше 4 человек — +500 руб. /чел.). Важная информация:.
• узнаете, какое отношение к костромским сырам имели химик Дмитрий Менделеев и меценат Федор Чижов, а также раскроете секрет, почему первую школу сыроделия пришлось спешно прикрыть. После завершения экскурсии вы получите приглашение заглянуть в настоящее сырное казино, где можно сделать «ставки на сыр» и принять участие в дегустации лучших костромских, российских и зарубежных сыров (+2000 рублей с группы от 1 до 4 человек, если группа больше 4 человек — +500 руб. /чел.). Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −10 °C.
- Протяжённость маршрута составляет примерно 2500 шагов.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение сырного казино (+2000 руб. с группы 1-4 чел.)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже - 10 °C
- Протяжённость маршрута составляет примерно 2500 шагов
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 10 чел.
9 веков Костромы
Погрузитесь в историю Костромы, узнав о её удивительных сюжетах и архитектурных шедеврах. Уникальная экскурсия откроет вам новые грани города
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 13:00
21 дек в 07:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюблёнными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 09:00
20 дек в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.