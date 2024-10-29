👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей с детьми 📚 Узнаете историю Костромы 🗺️ Квест-бук останется с вами 🏛️ Посетите ключевые достопримечательности 🎨 Откройте для себя местные промыслы 🔍 Решайте увлекательные задачи

Кострома - город с богатой историей, который оживает на интерактивной экскурсии. Участники узнают, почему Кострому называют колыбелью Романовых и сырной столицей России. Прогулка включает посещение памятника Юрию Долгорукому, древней улицы Чайковского и беседки Островского. Квест-бук, полный загадок, останется с вами, позволяя продолжить исследование города даже после экскурсии. Увлекательное приключение для семей с детьми от 8 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Памятник Юрию Долгорукому — предположительно, основателю нашего города

— предположительно, основателю нашего города Улица Чайковского , а на ней — самое древнее сооружение Костромы

, а на ней — самое древнее сооружение Костромы Беседка Островского — топ-объект из любого путеводителя по Костроме

— топ-объект из любого путеводителя по Костроме Костромской кремль. Не так много осталось в нём старины, но зато он восстанавливается — смотреть на это всегда приятно

Не так много осталось в нём старины, но зато он восстанавливается — смотреть на это всегда приятно Торговые ряды — самые большие в России. У нас можно купить варенье из морошки, носки из крапивы и петровскую народную игрушку

— самые большие в России. У нас можно купить варенье из морошки, носки из крапивы и петровскую народную игрушку Памятник Ивану Сусанину на Молочной горе — да, это настоящее название улицы! А вот настоящий ли Иван Сусанин?

— да, это настоящее название улицы! А вот настоящий ли Иван Сусанин? Сусанинская площадь-«сковородка» в виде неоклассического архитектурного ансамбля с самой красивой пожарной каланчой в стране

Во время квеста:

Выясним, как город был построен и что с ним происходило в веках

Вспомним наших знаменитых земляков

Разберёмся, что раньше было в Костромском кремле

Поговорим о Волге на лучшей смотровой площадке в центре города

Обсудим местные промыслы: Кострома — это сырная столица России, а также льняная и ювелирная

Насладимся роскошной архитектурой зданий 19 века — настоящей гордостью Костромы

Кому подойдёт квест

Квест рассчитан на семьи с детьми от 8 лет. Дети младшего возраста допускаются, но содержание экскурсии может быть им непонятно. Предполагается, что взрослые также будут подключаться к выполнению заданий.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.