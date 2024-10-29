Семейная интерактивная экскурсия по Костроме

Путешествие по Костроме с загадками и открытиями для всей семьи. Узнайте о колыбели Романовых и сырной столице, решая задачи из квест-бука
Кострома - город с богатой историей, который оживает на интерактивной экскурсии. Участники узнают, почему Кострому называют колыбелью Романовых и сырной столицей России.

Прогулка включает посещение памятника Юрию Долгорукому, древней улицы Чайковского и беседки Островского.

Квест-бук, полный загадок, останется с вами, позволяя продолжить исследование города даже после экскурсии. Увлекательное приключение для семей с детьми от 8 лет
5
2 отзыва

6 причин купить этот квест

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей с детьми
  • 📚 Узнаете историю Костромы
  • 🗺️ Квест-бук останется с вами
  • 🏛️ Посетите ключевые достопримечательности
  • 🎨 Откройте для себя местные промыслы
  • 🔍 Решайте увлекательные задачи
    • Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

    Что можно увидеть

  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Улица Чайковского
  • Беседка Островского
  • Костромской кремль
  • Торговые ряды
  • Памятник Ивану Сусанину
  • Сусанинская площадь

    • Описание квеста

    • Памятник Юрию Долгорукому — предположительно, основателю нашего города
    • Улица Чайковского, а на ней — самое древнее сооружение Костромы
    • Беседка Островского — топ-объект из любого путеводителя по Костроме
    • Костромской кремль. Не так много осталось в нём старины, но зато он восстанавливается — смотреть на это всегда приятно
    • Торговые ряды — самые большие в России. У нас можно купить варенье из морошки, носки из крапивы и петровскую народную игрушку
    • Памятник Ивану Сусанину на Молочной горе — да, это настоящее название улицы! А вот настоящий ли Иван Сусанин?
    • Сусанинская площадь-«сковородка» в виде неоклассического архитектурного ансамбля с самой красивой пожарной каланчой в стране

    Во время квеста:

    • Выясним, как город был построен и что с ним происходило в веках
    • Вспомним наших знаменитых земляков
    • Разберёмся, что раньше было в Костромском кремле
    • Поговорим о Волге на лучшей смотровой площадке в центре города
    • Обсудим местные промыслы: Кострома — это сырная столица России, а также льняная и ювелирная
    • Насладимся роскошной архитектурой зданий 19 века — настоящей гордостью Костромы

    Кому подойдёт квест

    Квест рассчитан на семьи с детьми от 8 лет. Дети младшего возраста допускаются, но содержание экскурсии может быть им непонятно. Предполагается, что взрослые также будут подключаться к выполнению заданий.

    Организационные детали

    Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В начале улицы Советской
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Е
    29 окт 2024
    Экскурсия хорошая, содержательная, дети слушали, не ныли. У нас был гид Дмитрий. Рассказывал интересно, на вопросы отвечал, материалом владеет хорошо! Спасибо большое!
    М
    19 окт 2024
    Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.
    Увидели главные достопримечательности и пару зайцев)
    Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.

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