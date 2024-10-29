Кострома - город с богатой историей, который оживает на интерактивной экскурсии. Участники узнают, почему Кострому называют колыбелью Романовых и сырной столицей России.
Прогулка включает посещение памятника Юрию Долгорукому, древней улицы Чайковского и беседки Островского.
Квест-бук, полный загадок, останется с вами, позволяя продолжить исследование города даже после экскурсии. Увлекательное приключение для семей с детьми от 8 лет
Прогулка включает посещение памятника Юрию Долгорукому, древней улицы Чайковского и беседки Островского.
Квест-бук, полный загадок, останется с вами, позволяя продолжить исследование города даже после экскурсии. Увлекательное приключение для семей с детьми от 8 лет
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
Описание квеста
- Памятник Юрию Долгорукому — предположительно, основателю нашего города
- Улица Чайковского, а на ней — самое древнее сооружение Костромы
- Беседка Островского — топ-объект из любого путеводителя по Костроме
- Костромской кремль. Не так много осталось в нём старины, но зато он восстанавливается — смотреть на это всегда приятно
- Торговые ряды — самые большие в России. У нас можно купить варенье из морошки, носки из крапивы и петровскую народную игрушку
- Памятник Ивану Сусанину на Молочной горе — да, это настоящее название улицы! А вот настоящий ли Иван Сусанин?
- Сусанинская площадь-«сковородка» в виде неоклассического архитектурного ансамбля с самой красивой пожарной каланчой в стране
Во время квеста:
- Выясним, как город был построен и что с ним происходило в веках
- Вспомним наших знаменитых земляков
- Разберёмся, что раньше было в Костромском кремле
- Поговорим о Волге на лучшей смотровой площадке в центре города
- Обсудим местные промыслы: Кострома — это сырная столица России, а также льняная и ювелирная
- Насладимся роскошной архитектурой зданий 19 века — настоящей гордостью Костромы
Кому подойдёт квест
Квест рассчитан на семьи с детьми от 8 лет. Дети младшего возраста допускаются, но содержание экскурсии может быть им непонятно. Предполагается, что взрослые также будут подключаться к выполнению заданий.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В начале улицы Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 18388 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
29 окт 2024
Экскурсия хорошая, содержательная, дети слушали, не ныли. У нас был гид Дмитрий. Рассказывал интересно, на вопросы отвечал, материалом владеет хорошо! Спасибо большое!
М
Марина
19 окт 2024
Интересная экскурсия, взрослым и детям понравилось. Много интересных фактов и маршрут. Для ознакомления с городом прекрасный вариант.
Увидели главные достопримечательности и пару зайцев)
Увидели главные достопримечательности и пару зайцев)
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