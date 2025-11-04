Мои заказы

Сырный вояж в Костроме

Путешествие по исторической Костроме с дегустацией местных сыров и рассказами о купеческой жизни. Откройте секреты сыроделия и насладитесь атмосферой прошлого
На индивидуальной экскурсии по Костроме вы отправитесь в гастрономическое приключение по купеческим кварталам. Гид в образе купчихи 19 века расскажет о жизни костромичей и секретах сыроделия. Вас ждёт посещение Сырной
биржи, дегустация лучших сыров и чаепитие в мастерской фонарщика. Узнайте, почему Кострома стала центром сыроделия и какие тайны скрывают местные особняки. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и откроет новые грани истории города

6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧀 Дегустация лучших костромских сыров
  • 🏛️ Погружение в атмосферу 19 века
  • 🗺️ Интересные исторические факты
  • 👩‍🏫 Гид в образе купчихи
  • 🎨 Посещение мастерской фонарщика
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Купеческие особняки
  • Сырная биржа
  • Ярмарочная площадь
  • Памятник Ивану Сусанину

Описание экскурсии

Во время экскурсии вы:

  • Побываете в квартале костромских купеческих особняков, сохранивших дух ушедшей эпохи.
  • Выясните, какое отношение к домам на улице Мшанской имели Адамова голова, соколиный перелёт и девье молоко.
  • Узнаете, где в 19 веке костромских гимназисток угощали волшебным какао.
  • Познакомитесь с секретами легендарной Сырной биржи и историей появления костромского сыра.
  • Увидите знаменитую ярмарочную площадь.
  • Узнаете о связи памятника Ивану Сусанину и монумента, воздвигнутого в честь трагически погибшего императора Александра II.
  • Приоткроете завесу тайны над удивительной судьбой золотых приисков костромского купца-миллионера Платона Голубкова.
  • Разберётесь, почему путешественники из многих городов Российской империи, интересующиеся сыроделием, приезжали именно в Костромскую губернию.

После завершения пешеходной программы вы получите приглашение:

  • Посетить чаепитие в мастерской местного фонарщика.
  • Заглянуть в настоящее сырное казино, где можно сделать «ставки на сыр» и принять участие в дегустации лучших костромских, российских и зарубежных сыров.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 12 лет.
  • Дегустация сыров и чаепитие входят в стоимость тура.
  • Мы можем провести тур для большего количества участников, но в группе должно быть не более 20 человек. Доплата составит: за каждого дополнительного взрослого участника — 2000 ₽, за ребёнка в возрасте 7–18 лет — 1500 ₽. Дети до 7 лет в сопровождении родителей участвуют в туре бесплатно.
  • В зимнее время экскурсия проводится при температуре воздуха не ниже −15℃.
  • При неблагоприятных погодных условиях по согласованию с группой уличная часть программы может быть сокращена либо полностью перенесена в тёплое помещение мастерской фонарщика.
  • Тур можно дополнить участием в сувенирном мастер-классе в мастерской фонарщика (оплачивается отдельно, от 300 до 1200 ₽ с чел., в зависимости от индивидуального выбора программы).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе памятника Ивану Сусанину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 1171 туриста
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 ноя 2025
Классно провели время, узнали много нового. Дегустация с игрой в сырное казино - очень оригинально. Анне и её семье большое спасибо. Удачи во всех ваших начинаниях.
Т
Толмачева
3 ноя 2025
Ооооооочень понравилось! Интересно, познавательно, увлекательно, вкусно! Всем рекомендую, будет интересно даже детям! Скучных фактов нет, только интересные истории!
Спасибо большое за приятную прогулку!
С
Светлана
20 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гиды безусловно профессионалы. С любовью и радостью к клиентам. Легкая и интересная подача. Из экскурсии много запомнилось. Спасибо большое. Рекомендую всем.
И
Илья
19 авг 2025
Отличная, интересная и познавательная экскурсия!
Жанна
Жанна
1 авг 2025
Неспешно, негромко, с любовью к своему городу и семье. Это экскурсия-прогулка, завершающаяся азартной игрой Сырное казино. Для небольших групп. Мы нагулялись, наигрались, напились чаю, узнали много нового о сыре и его производстве. Значительно расширили свой вкусовой опыт.
М
Мария
7 июл 2025
Интересная и вкусная экскурсия. Анна, рассказывала истории своего города, очень душевно. Спасибо большое за гостеприимство, было приятно провести время с барыней. Окунуться в историю города. Очень понравилось поиграть в сырное казино это было весело.

