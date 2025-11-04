А Александр Классно провели время, узнали много нового. Дегустация с игрой в сырное казино - очень оригинально. Анне и её семье большое спасибо. Удачи во всех ваших начинаниях.

Т Толмачева Ооооооочень понравилось! Интересно, познавательно, увлекательно, вкусно! Всем рекомендую, будет интересно даже детям! Скучных фактов нет, только интересные истории!

Спасибо большое за приятную прогулку!

С Светлана Очень интересная и познавательная экскурсия. Гиды безусловно профессионалы. С любовью и радостью к клиентам. Легкая и интересная подача. Из экскурсии много запомнилось. Спасибо большое. Рекомендую всем.

И Илья Отличная, интересная и познавательная экскурсия!

Жанна Неспешно, негромко, с любовью к своему городу и семье. Это экскурсия-прогулка, завершающаяся азартной игрой Сырное казино. Для небольших групп. Мы нагулялись, наигрались, напились чаю, узнали много нового о сыре и его производстве. Значительно расширили свой вкусовой опыт.