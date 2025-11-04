На индивидуальной экскурсии по Костроме вы отправитесь в гастрономическое приключение по купеческим кварталам. Гид в образе купчихи 19 века расскажет о жизни костромичей и секретах сыроделия. Вас ждёт посещение Сырной
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 19:30
Что можно увидеть
- Купеческие особняки
- Сырная биржа
- Ярмарочная площадь
- Памятник Ивану Сусанину
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- Побываете в квартале костромских купеческих особняков, сохранивших дух ушедшей эпохи.
- Выясните, какое отношение к домам на улице Мшанской имели Адамова голова, соколиный перелёт и девье молоко.
- Узнаете, где в 19 веке костромских гимназисток угощали волшебным какао.
- Познакомитесь с секретами легендарной Сырной биржи и историей появления костромского сыра.
- Увидите знаменитую ярмарочную площадь.
- Узнаете о связи памятника Ивану Сусанину и монумента, воздвигнутого в честь трагически погибшего императора Александра II.
- Приоткроете завесу тайны над удивительной судьбой золотых приисков костромского купца-миллионера Платона Голубкова.
- Разберётесь, почему путешественники из многих городов Российской империи, интересующиеся сыроделием, приезжали именно в Костромскую губернию.
После завершения пешеходной программы вы получите приглашение:
- Посетить чаепитие в мастерской местного фонарщика.
- Заглянуть в настоящее сырное казино, где можно сделать «ставки на сыр» и принять участие в дегустации лучших костромских, российских и зарубежных сыров.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 12 лет.
- Дегустация сыров и чаепитие входят в стоимость тура.
- Мы можем провести тур для большего количества участников, но в группе должно быть не более 20 человек. Доплата составит: за каждого дополнительного взрослого участника — 2000 ₽, за ребёнка в возрасте 7–18 лет — 1500 ₽. Дети до 7 лет в сопровождении родителей участвуют в туре бесплатно.
- В зимнее время экскурсия проводится при температуре воздуха не ниже −15℃.
- При неблагоприятных погодных условиях по согласованию с группой уличная часть программы может быть сокращена либо полностью перенесена в тёплое помещение мастерской фонарщика.
- Тур можно дополнить участием в сувенирном мастер-классе в мастерской фонарщика (оплачивается отдельно, от 300 до 1200 ₽ с чел., в зависимости от индивидуального выбора программы).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе памятника Ивану Сусанину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 1171 туриста
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
Отзывы и рейтинг
5
А
Александр
4 ноя 2025
Классно провели время, узнали много нового. Дегустация с игрой в сырное казино - очень оригинально. Анне и её семье большое спасибо. Удачи во всех ваших начинаниях.
Т
Толмачева
3 ноя 2025
Ооооооочень понравилось! Интересно, познавательно, увлекательно, вкусно! Всем рекомендую, будет интересно даже детям! Скучных фактов нет, только интересные истории!
Спасибо большое за приятную прогулку!
Спасибо большое за приятную прогулку!
С
Светлана
20 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гиды безусловно профессионалы. С любовью и радостью к клиентам. Легкая и интересная подача. Из экскурсии много запомнилось. Спасибо большое. Рекомендую всем.
И
Илья
19 авг 2025
Отличная, интересная и познавательная экскурсия!
Жанна
1 авг 2025
Неспешно, негромко, с любовью к своему городу и семье. Это экскурсия-прогулка, завершающаяся азартной игрой Сырное казино. Для небольших групп. Мы нагулялись, наигрались, напились чаю, узнали много нового о сыре и его производстве. Значительно расширили свой вкусовой опыт.
М
Мария
7 июл 2025
Интересная и вкусная экскурсия. Анна, рассказывала истории своего города, очень душевно. Спасибо большое за гостеприимство, было приятно провести время с барыней. Окунуться в историю города. Очень понравилось поиграть в сырное казино это было весело.
