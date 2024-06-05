1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
«Вы оцените главные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, кремль, памятник Ивану Сусанину, улицу Молочная гора, пожарную каланчу и гауптвахту»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
«Погуляете по старинной улице Чайковского, рассматривая здания 18 века»
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
«Начнем с самого сердца Костромы и близлежащих улиц»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
«На Калашной улице вспомним о плёсских купцах, гонявших барки до самой Астрахани»
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Муравьевка в Костроме: прогулка с секретом и историческими загадками
Погрузитесь в атмосферу Костромы, узнайте истории власти и денег на самой загадочной улице города - Муравьевке
Начало: Улица Дзержинского, 23/20
«Самая удивительная улица Костромы»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
«Улицы и набережные Костромы являются хранителями великого прошлого и живой историей города»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
«Экскурсия начнется в «сердце» Старого города — на Сусанинской площади, откуда веером расходятся семь центральных улиц»
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Вы пройдете по ее старинным улицам, насладитесь волжскими пейзажами и увидите все главные достопримечательности»
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Рассмотрите посвященные им памятники, погуляете по уютным центральным улицам и насладитесь панорамой Волги»
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«История одной улицы и аллея Признания»
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
Начало: В сквере за филармонией
«Гуляя по старинной Ивановской улице, вы узнаете:»
14 июня в 08:00
25 июня в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
«Старинные особняки улицы Островского и Молочной горы»
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
«Прогулка по самым интересным улицам Костромы с фонарщиком станет для вас волшебным и незабываемым приключением»
Завтра в 17:30
10 июня в 19:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
«Прогуливаясь по одной из улиц-лучей, берущих начало от Сусанинской площади, вы увидите дома костромской знати и купечества 19 века и услышите истории жизни их владельцев»
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«Пройдёте по проспекту Мира — главной улице города»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Раскрыть тайны старинной улицы в компании влюблённого в города краеведа
Начало: у ресторана «Белое солнце»
«почему улицу Горную можно назвать портретом города в миниатюре»
14 июня в 10:00
25 июня в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Все просто прекрасно!
- NNelli5 июня 2024Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
- ННаталия4 июня 2024Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
- ИИгорь2 июня 2024Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
- ППолина30 мая 2024Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
- ННаталия30 мая 2024Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не очень подходит для фотографирования
- ААлексей29 мая 2024Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
- ООльга28 мая 2024Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
- ООльга25 мая 2024Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Костромы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод