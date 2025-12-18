Погрузитесь в секреты забытых профессий старой России.
Вас ждет знакомство с особенностями кухни и уличной торговли в Костроме, дегустация особого чая и участие в мастер-классе по приготовлению популярного на Руси ароматного напитка — медового сбитня.
Вас ждет знакомство с особенностями кухни и уличной торговли в Костроме, дегустация особого чая и участие в мастер-классе по приготовлению популярного на Руси ароматного напитка — медового сбитня.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает: Вы окажетесь в старинном купеческом особняке XIX века, украшенном удивительными настенными росписями. Владельцы особняка познакомят вас с тайнами своего дома, расскажут об интересных антикварных экспонатах, история которых насчитывает не один век. Собравшись за большим деревянным столом в уютном арт-пространстве, вы станете не просто зрителями, а полноправными участниками познавательно-кулинарного шоу с участием настоящего мастера-сбитенщика, словно сошедшего с картин XIX века. Сбитенщик поведает вам:
- какие целебные травы и специи использовали в своей работе торговцы «русским глинтвейном»;
- из каких материалов делали зимнюю «шубу» для баклаги сбитенщика;
- зачем торговцы сбитнем носили в своих карманах уголь;
- какие присказки они использовали для привлечения клиентов;
- сколько стоил популярный на Руси напиток на костромских ярмарках;
- входил ли в состав классического сбитня алкоголь;
допускались ли к торговле сбитнем женщины. Помимо сбитня, во время экскурсии вы сможете продегустировать еще два замечательных старинных напитка, один из которых — копорский чай— был неожиданно запрещен в XIX веке. В финале тура вы при желании сможете примерить на себя костюм сбитенщика, подержать в руках старинный медный чайник и принять участие в бесплатной фотосессии, которая оставит приятные воспоминания о гостеприимной Костроме и ее жителях. Важная информация:.
допускались ли к торговле сбитнем женщины. Помимо сбитня, во время экскурсии вы сможете продегустировать еще два замечательных старинных напитка, один из которых — копорский чай— был неожиданно запрещен в XIX веке. В финале тура вы при желании сможете примерить на себя костюм сбитенщика, подержать в руках старинный медный чайник и принять участие в бесплатной фотосессии, которая оставит приятные воспоминания о гостеприимной Костроме и ее жителях. Важная информация:.
• допускались ли к торговле сбитнем женщины. Помимо сбитня, во время экскурсии вы сможете продегустировать еще два замечательных старинных напитка, один из которых — копорский чай— был неожиданно запрещен в XIX веке. В финале тура вы при желании сможете примерить на себя костюм сбитенщика, подержать в руках старинный медный чайник и принять участие в бесплатной фотосессии, которая оставит приятные воспоминания о гостеприимной Костроме и ее жителях. Важная информация:
- Если у вас есть аллергия на мед, иван-чай или ароматные специи — пожалуйста, предупредите об этом организаторов заранее.
- Экскурсия проводится в уютном помещении мастерской костромского фонарщика. Она состоится при любой погоде.
- Мастер-класс с дегустацией сбитня проходит в сопровождении лицензированного гида, имеющего профильное образование повара 4 разряда.
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация сбитня и чая
- Мастер-класс по приготовлению сбитня
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Если у вас есть аллергия на мед, иван-чай или ароматные специи - пожалуйста, предупредите об этом организаторов заранее
- Экскурсия проводится в уютном помещении мастерской костромского фонарщика. Она состоится при любой погоде
- Мастер-класс с дегустацией сбитня проходит в сопровождении лицензированного гида, имеющего профильное образование повара 4 разряда
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 7 чел.
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Погрузитесь в атмосферу Ипатьевского монастыря через захватывающий квест. Узнайте тайны истории и получите заслуженную награду
Начало: У Ипатьевского монастыря
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборПервое сырное казино в Костроме
Бри, пармезан, камамбер - делайте ставки, господа
Начало: На ул. 1 Мая
Расписание: в субботу в 19:00
20 дек в 19:00
25 дек в 19:00
1650 ₽ за человека