Что вас ожидает: Вы окажетесь в старинном купеческом особняке XIX века, украшенном удивительными настенными росписями. Владельцы особняка познакомят вас с тайнами своего дома, расскажут об интересных антикварных экспонатах, история которых насчитывает не один век. Собравшись за большим деревянным столом в уютном арт-пространстве, вы станете не просто зрителями, а полноправными участниками познавательно-кулинарного шоу с участием настоящего мастера-сбитенщика, словно сошедшего с картин XIX века. Сбитенщик поведает вам:

какие целебные травы и специи использовали в своей работе торговцы «русским глинтвейном»;

из каких материалов делали зимнюю «шубу» для баклаги сбитенщика;

зачем торговцы сбитнем носили в своих карманах уголь;

какие присказки они использовали для привлечения клиентов;

сколько стоил популярный на Руси напиток на костромских ярмарках;

входил ли в состав классического сбитня алкоголь;

допускались ли к торговле сбитнем женщины. Помимо сбитня, во время экскурсии вы сможете продегустировать еще два замечательных старинных напитка, один из которых — копорский чай— был неожиданно запрещен в XIX веке. В финале тура вы при желании сможете примерить на себя костюм сбитенщика, подержать в руках старинный медный чайник и принять участие в бесплатной фотосессии, которая оставит приятные воспоминания о гостеприимной Костроме и ее жителях. Важная информация:.

