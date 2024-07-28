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Анны, ее помощника Андрея. Всем очень понравилась подача материала Анной, атмосфера, антуражность костюмов и реквизита. Благодарим от души! Передаю специальную просьбу от одной из участниц экскурсии - если угощение вкуснейшим чаем обогатить маленькой связкой баранок к нему - посетители будут просто в восторге!!! С уважением, Вячеслав.