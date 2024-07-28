Дегустации на экскурсиях в Костроме – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Костроме, цены от 2 380 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
Пешая
40 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
«А ещё на дегустации будут и другие местные продукты — квашеная капуста, квас, сладости, колбасы и другие угощения от фермерских хозяйств»
24 авг в 16:30
31 авг в 16:30
2 380 за человека
Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и историческая экскурсия по Костроме
Прогулка по старинным торговым рядам Костромы раскроет секреты купеческой жизни и кулинарные традиции. Узнайте, как жили и ели в старой Костроме
«Программу можно дополнить дегустацией местных продуктов и напитков в Музее хлеба или одном из кафе (за отдельную плату)»
24 авг в 15:00
29 авг в 19:00
5 200 за всё до 6 чел.
Душевная прогулка с дегустацией костромских щей
Пешая
82 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Душевная прогулка с дегустацией костромских щей
Раскрыть знаковые и тайные места уютного города и узнать о нем самое интересное
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«Дегустация щей входит в стоимость экскурсии»
Завтра в 13:30
22 авг в 13:30
от 3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    28 июля 2024
    Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка
    Субботним вечером наша дружная команда ICE Ducks и наши дорогие и любимые болельщики провели 2 часа в чудесной компании экскурсовода
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    Анны, ее помощника Андрея. Всем очень понравилась подача материала Анной, атмосфера, антуражность костюмов и реквизита. Благодарим от души! Передаю специальную просьбу от одной из участниц экскурсии - если угощение вкуснейшим чаем обогатить маленькой связкой баранок к нему - посетители будут просто в восторге!!! С уважением, Вячеслав.

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка
    Великолепная экскурсия! Одна из лучших, на которой мне пришлось побывать! Безумно интересно было и мне и всех детям, они с
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    удовольствием принимали участие, отвечали на вопросы и получили памятные призы! Однозначно рекомендую посетить и эту экскурсию и все экскурсии этой замечательно семьи!

  • Н
    Наиля
    21 июля 2024
    Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
    Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Интересная подача, много занимательных исторических фактов, любопытные истории из жизни города. Экскурсия превзошла все наши ожидания! Искренне рекомендуем!
  • С
    Светлана
    17 июля 2024
    Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
    Лучшая экскурсия для Москвичей! Хороший экскурсовод, по завершению великолепная дегустация костромских продуктов и напитков (алкогольных и безалкогольных). Приятные цены на приобретение продуктов с дегустации. Не пожалели, что взяли именно эту экскурсию. Советуем!
    Лучшая экскурсия для Москвичей!Лучшая экскурсия для Москвичей!Лучшая экскурсия для Москвичей!Лучшая экскурсия для Москвичей!
  • Л
    Любовь
    6 июля 2024
    Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Сергей прекрасно провел экскурсию и дегустацию. Все очень понравилось. Рекомендую к посещению.
  • А
    Анна
    28 июня 2024
    Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка
    Экскурсию бронировали в последний момент, поэтому выбор наш был небольшим. Благодарим Андрея и его маму Анну за душевную экскурсию и милые подарки по теме экскурсии.
    Экскурсию бронировали в последний момент, поэтому выбор наш был небольшим

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Дегустационные туры»

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  3. Душевная прогулка с дегустацией костромских щей
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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в августе 2024
Сейчас в Костроме в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 380 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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