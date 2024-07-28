2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
«А ещё на дегустации будут и другие местные продукты — квашеная капуста, квас, сладости, колбасы и другие угощения от фермерских хозяйств»
24 авг в 16:30
31 авг в 16:30
2 380₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и историческая экскурсия по Костроме
Прогулка по старинным торговым рядам Костромы раскроет секреты купеческой жизни и кулинарные традиции. Узнайте, как жили и ели в старой Костроме
«Программу можно дополнить дегустацией местных продуктов и напитков в Музее хлеба или одном из кафе (за отдельную плату)»
24 авг в 15:00
29 авг в 19:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
Душевная прогулка с дегустацией костромских щей
Раскрыть знаковые и тайные места уютного города и узнать о нем самое интересное
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«Дегустация щей входит в стоимость экскурсии»
Завтра в 13:30
22 авг в 13:30
от 3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав28 июля 2024Субботним вечером наша дружная команда ICE Ducks и наши дорогие и любимые болельщики провели 2 часа в чудесной компании экскурсовода
- ММарина22 июля 2024Великолепная экскурсия! Одна из лучших, на которой мне пришлось побывать! Безумно интересно было и мне и всех детям, они с
- ННаиля21 июля 2024Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Интересная подача, много занимательных исторических фактов, любопытные истории из жизни города. Экскурсия превзошла все наши ожидания! Искренне рекомендуем!
- ССветлана17 июля 2024Лучшая экскурсия для Москвичей! Хороший экскурсовод, по завершению великолепная дегустация костромских продуктов и напитков (алкогольных и безалкогольных). Приятные цены на приобретение продуктов с дегустации. Не пожалели, что взяли именно эту экскурсию. Советуем!
- ЛЛюбовь6 июля 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Сергей прекрасно провел экскурсию и дегустацию. Все очень понравилось. Рекомендую к посещению.
- ААнна28 июня 2024Экскурсию бронировали в последний момент, поэтому выбор наш был небольшим. Благодарим Андрея и его маму Анну за душевную экскурсию и милые подарки по теме экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Дегустационные туры»
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