Вы окажетесь в старинном купеческом особняке 19 века, украшенном удивительными настенными росписями. Владельцы познакомят вас с тайнами своего дома, расскажут об интересных антикварных экспонатах, история которых насчитывает не один век.
Собравшись за большим деревянным столом, вы станете не просто зрителями, а полноправными участниками познавательно-кулинарного шоу с участием настоящего мастера-сбитенщика, словно сошедшего с картин 19 века. И попробуете сами приготовить сбитень!
Сбитенщик поведает вам:
Какие целебные травы и специи использовали в своей работе торговцы русским глинтвейном
Из каких материалов делали зимнюю шубу для баклаги сбитенщика
Зачем торговцы сбитнем носили в своих карманах уголь
Какие присказки они использовали для привлечения клиентов
Сколько стоил популярный на Руси напиток на костромских ярмарках
Входил ли в состав классического сбитня алкоголь
Допускались ли к торговле сбитнем женщины
Что писал о нелёгком ремесле сбитенщиков беллетрист Владимир Гиляровский
Конечно же, будет и дегустация. Вы попробуете медовый сбитень и продегустируете ещё два замечательных старинных напитка, один из которых — копорский чай — был неожиданно запрещён в 19 веке. И откроете тайну, почему Романовы так поступили, какую роль в этой истории сыграли англичане и как запрет был снят.
Но это ещё не всё!
Если захотите — примерите на себя костюм сбитенщика
Подержите в руках старинный медный чайник
И примете участие в бесплатной фотосессии, которая оставит приятные воспоминания о гостеприимной Костроме и её жителях
Организационные детали
Экскурсия проводится в уютном помещении мастерской костромского фонарщика и состоится при любой погоде
Все напитки безалкогольные. Если у вас есть аллергия на мёд, иван-чай или ароматные специи — пожалуйста, предупредите нас заранее
Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
Программу можно провести для большего количества человек — до 20, детали уточняйте в переписке
Мастер-класс с дегустацией сбитня для вас проведёт лицензированный гид с образованием повара 4-го разряда
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 1171 туриста
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.