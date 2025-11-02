На увлекательной экскурсии в Костроме участники смогут погрузиться в атмосферу старой России.В купеческом особняке 19 века гостей ждёт мастер-класс по приготовлению медового сбитня, который проводит настоящий мастер-сбитенщик. Посетители узнают о

секретах приготовления и дегустируют копорский чай, некогда запрещённый. Программа подходит для взрослых и детей старше 7 лет и проводится в уютной мастерской, независимо от погоды. Фотосессия и возможность примерить костюм сбитенщика оставят незабываемые впечатления

Описание мастер-класса

Вы окажетесь в старинном купеческом особняке 19 века, украшенном удивительными настенными росписями. Владельцы познакомят вас с тайнами своего дома, расскажут об интересных антикварных экспонатах, история которых насчитывает не один век.

Собравшись за большим деревянным столом, вы станете не просто зрителями, а полноправными участниками познавательно-кулинарного шоу с участием настоящего мастера-сбитенщика, словно сошедшего с картин 19 века. И попробуете сами приготовить сбитень!

Сбитенщик поведает вам:

Какие целебные травы и специи использовали в своей работе торговцы русским глинтвейном

Из каких материалов делали зимнюю шубу для баклаги сбитенщика

Зачем торговцы сбитнем носили в своих карманах уголь

Какие присказки они использовали для привлечения клиентов

Сколько стоил популярный на Руси напиток на костромских ярмарках

Входил ли в состав классического сбитня алкоголь

Допускались ли к торговле сбитнем женщины

Что писал о нелёгком ремесле сбитенщиков беллетрист Владимир Гиляровский

Конечно же, будет и дегустация. Вы попробуете медовый сбитень и продегустируете ещё два замечательных старинных напитка, один из которых — копорский чай — был неожиданно запрещён в 19 веке. И откроете тайну, почему Романовы так поступили, какую роль в этой истории сыграли англичане и как запрет был снят.

Но это ещё не всё!

Если захотите — примерите на себя костюм сбитенщика

Подержите в руках старинный медный чайник

И примете участие в бесплатной фотосессии, которая оставит приятные воспоминания о гостеприимной Костроме и её жителях

Организационные детали