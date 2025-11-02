Мои заказы

«Тайна медного чайника»: экскурсия с дегустацией и мастер-классом

Узнайте секреты забытых профессий и насладитесь дегустацией старинных напитков в купеческом особняке 19 века. Погружение в историю и кулинарию ждёт вас
На увлекательной экскурсии в Костроме участники смогут погрузиться в атмосферу старой России.

В купеческом особняке 19 века гостей ждёт мастер-класс по приготовлению медового сбитня, который проводит настоящий мастер-сбитенщик. Посетители узнают о
читать дальше

секретах приготовления и дегустируют копорский чай, некогда запрещённый.

Программа подходит для взрослых и детей старше 7 лет и проводится в уютной мастерской, независимо от погоды. Фотосессия и возможность примерить костюм сбитенщика оставят незабываемые впечатления

5
1 отзыв

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🍯 Погружение в атмосферу старой России
  • ☕️ Дегустация уникальных напитков
  • 👨‍🍳 Участие в мастер-классе
  • 🏛 Посещение купеческого особняка
  • 📸 Бесплатная фотосессия
  • 🎭 Примерка костюма сбитенщика
«Тайна медного чайника»: экскурсия с дегустацией и мастер-классом© Андрей
«Тайна медного чайника»: экскурсия с дегустацией и мастер-классом© Андрей
«Тайна медного чайника»: экскурсия с дегустацией и мастер-классом© Андрей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Купеческий особняк

Описание мастер-класса

Вы окажетесь в старинном купеческом особняке 19 века, украшенном удивительными настенными росписями. Владельцы познакомят вас с тайнами своего дома, расскажут об интересных антикварных экспонатах, история которых насчитывает не один век.

Собравшись за большим деревянным столом, вы станете не просто зрителями, а полноправными участниками познавательно-кулинарного шоу с участием настоящего мастера-сбитенщика, словно сошедшего с картин 19 века. И попробуете сами приготовить сбитень!

Сбитенщик поведает вам:

  • Какие целебные травы и специи использовали в своей работе торговцы русским глинтвейном
  • Из каких материалов делали зимнюю шубу для баклаги сбитенщика
  • Зачем торговцы сбитнем носили в своих карманах уголь
  • Какие присказки они использовали для привлечения клиентов
  • Сколько стоил популярный на Руси напиток на костромских ярмарках
  • Входил ли в состав классического сбитня алкоголь
  • Допускались ли к торговле сбитнем женщины
  • Что писал о нелёгком ремесле сбитенщиков беллетрист Владимир Гиляровский

Конечно же, будет и дегустация. Вы попробуете медовый сбитень и продегустируете ещё два замечательных старинных напитка, один из которых — копорский чай — был неожиданно запрещён в 19 веке. И откроете тайну, почему Романовы так поступили, какую роль в этой истории сыграли англичане и как запрет был снят.

Но это ещё не всё!

  • Если захотите — примерите на себя костюм сбитенщика
  • Подержите в руках старинный медный чайник
  • И примете участие в бесплатной фотосессии, которая оставит приятные воспоминания о гостеприимной Костроме и её жителях

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в уютном помещении мастерской костромского фонарщика и состоится при любой погоде
  • Все напитки безалкогольные. Если у вас есть аллергия на мёд, иван-чай или ароматные специи — пожалуйста, предупредите нас заранее
  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
  • Программу можно провести для большего количества человек — до 20, детали уточняйте в переписке
  • Мастер-класс с дегустацией сбитня для вас проведёт лицензированный гид с образованием повара 4-го разряда

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В мастерской фонарщика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 1171 туриста
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Анна
2 ноя 2025
Отличное место, чтобы провести расслабленный вечер после активного экскурсионного дня. Сбитень действительно очень вкусный, а истории интересные.
Отличное место, чтобы провести расслабленный вечер после активного экскурсионного дня. Сбитень действительно очень вкусный, а истории интересные.Отличное место, чтобы провести расслабленный вечер после активного экскурсионного дня. Сбитень действительно очень вкусный, а истории интересные.

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии из Костромы

Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
1 час
48 отзывов
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Погрузитесь в атмосферу Ипатьевского монастыря через захватывающий квест. Узнайте тайны истории и получите заслуженную награду
Начало: У Ипатьевского монастыря
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Квест
до 4 чел.
Квест в историческом центре Костромы
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
Начало: В районе Сусанинской площади в Костроме
Завтра в 19:00
11 ноя в 19:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Муравьевка: прогулка с секретом
Пешая
1 час
256 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муравьевка в Костроме: прогулка с секретом и историческими загадками
Погрузитесь в атмосферу Костромы, узнайте истории власти и денег на самой загадочной улице города - Муравьевке
Начало: Улица Дзержинского, 23/20
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
2400 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме