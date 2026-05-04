Ремесленная сыроварня в Костроме + дегустация

Посетить аффинажные камеры, поговорить о сыре с голубой плесенью и Белпер Кнолле и оценить их вкус
Наше семейное дело — варить сыр в самом центре сырной столицы России, городе Костроме.

Приходите к нам в гости: понаблюдать за превращением молока, узнать, как старшие сыры ухаживают за младшими, выяснить, кто такой аффинёр и зачем ему спицы.

А главное — оценить наши сорта: и сыр с голубой плесенью, и Белпер Кнолле, и ещё много-много вкусноты!
4.7
20 отзывов
Описание экскурсии

На нашей сыроварне мы приоткроем завесу тайны вызревания сыров с голубой плесенью. Вы увидите, как в аффинажных камерах старшие сыры ухаживают за более молодыми.

Выясните, что такое аффинаж и кто такой аффинёр, а ещё — для чего ему нужны вязальные спицы.

Поймёте, чем отличается ремесленное сыроделие от промышленного, и почему именно молоко — это душа сыра.

Узнаете, где и когда в СССР появился первый рокфор и почему Кострома стала сырной столицей России.

Погрузитесь в секреты производства сыров с голубой плесенью и Белпер Кнолле — мы объясним все тонкости этого многоступенчатого процесса.

На дегустации попробуете все сорта наших сыров и сами почувствуете, насколько они отличаются по своей текстуре, ароматике, вкусовому профилю.

Выясните, с чем лучше сочетается тот или иной сорт — какие напитки и закуски максимально раскрывают его вкус.

Развеете миф о том, что в России невозможно сделать сыры, достойные европейского уровня.

Организационные детали

  • В стоимость включён дегустационный сет из сыров (4–5 видов сыров с голубой плесенью и 4–5 видов сорта сыра Белпер Кнолле), паст к сыру, деликатесных сливочных масел, сырных конфет
  • Важно: не планируйте визит в кафе сразу после нашей дегустации! Вы останетесь сытыми (и довольными) надолго

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Горной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 521 туриста
Я — основатель семейной сыроварни, расположенной в самом центре сырной столицы России на набережной Волги. Сыроварня именно семейная: моя жена Екатерина — главный технолог и сырный сомелье, дочь София занимается сырно-кондитерским
направлением, я — руководитель, вдохновитель и ваш покорный слуга на нашей сыроварне. Понимая, какой большой интерес у людей к ремесленному сыроделию, мы решили дать возможность костромичам и гостям сырной столицы узнать от первого лица о процессе сыроделия, нюансах и секретах, увидеть своими глазами магию превращения молока в сыр, наблюдать как вызревают сыры. Видим свою миссию в рассказах о сыродельном ремесле и поддержании Костромы в статусе сырной столицы России!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
3
2
1
1
С
Вёл не Алексей. Экскурсии на производство не было, показали лишь видео. Мне было бы интересно увидеть воочию. За стеклом, например, чтобы не нарушать процесс сыроварения своими микробами. Говорят, что думают,
как сделать… Дегустация была. Интересно. Вкусно. Не хватало чем почистить рецепторы) Говорят, нет лицензии на алкоголь. Чай тоже хорошо, но… Показали камеры, где зреют сыры. За стеклом.
После осмотра можно в магазине снова попробовать и купить сыры. Есть их вакуумная упаковка. Удобно для транспортировки.
Думаю, когда я приеду летом на фестиваль сыра, будет и возможность посмотреть производство и дегустация с 50мл. белого вина. Жду!)
Успехов вам, сыровары! Горжусь, что мы можем!

Алексей
Ответ организатора:
Светлана, спасибо Вам за отзыв✨! Помощник сыровара - Иван, прекрасно знакомит экскурсантов с сырным творчеством. Приятно, что были подмечены наши
положительные и отрицательные моменты😊. Вы помогаете становиться нам лучше🔥. Мы разрабатываем новую программу, где группа из 5 экскурсантов сможет на производстве сотворить вместе с сыроварами свой собственный, уникальный сыр. После получения алкогольной лицензии планируем запустить собственную линейку Костромских наливок🍷. Будем дальше поддерживать наивысшее качество и удивлять гостей🧀. Благодарим за доверие и ждём в гости🥰!

Даша
Невероятно интересную историю сыроделания поведал Алексей на этой экскурсии. Мы попробовали совершенно космические вкусы сыров. Дегустация приятно удивила и насытила. Действительно не стоит планировать трапезу ни до, ни после экскурсии. Сытно, душевно, познавательно и совсем недорого, а также удобная локация в самом центре! Большое спасибо! С удовольствием буду рекомендовать к посещению это мероприятие всем друзьям.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо Вам за душевный отзыв✨! Приятно, что были подмечены наши интересные, творческие новинки😊. Будем дальше поддерживать наивысшее качество и удивлять гостей🧀. Благодарим за доверие🥰
А
Нам посчастливилось побывать на экскурсии в небольшой частной сыроварне где делают необыкновенно вкусный сыр. Рассказывал нам о своем деле замечательный человек Алексей. С первых минут экскурсии было видно насколько человек
погружен в процесс и с каким энтузиазмом он рассказывает обо всех тонкостях и нюансах. Все сопровождалось дегустацией вкуснейших сыров с плесенью! После рассказа он провел нас на производство и показал как хранятся и вызревают сыры. Мы остались очень довольны и конечно же купили с собой отличных сыров ручной работы))

Алексей
Ответ организатора:
Александра, спасибо Вам за душевный отзыв✨! Приятно, что были подмечены наши интересные, творческие новинки😊. Будем дальше поддерживать наивысшее качество и удивлять гостей🧀. Благодарим за доверие🥰
Ирина
Были в составе группы 5 января на экскурсии по сыроварне и дегустации. Сразу скажу, что организатор очень увлечен своим делом, болеет за качество сыра всей душой. А также на экскурсии
вы узнаете почему Кострому называют сырной столицей где-то с конца 19 начала 20 века. И, к своему стыду, я первый раз попробовала сыр с плесенью, несколько видов сыра с плесенью и очень понравился сыр Рокфор из овечьего молока. Рекомендую!!!

Алексей
Ответ организатора:
Ирина, спасибо Вам за душевный отзыв✨! Приятно, что были подмечены наши интересные, творческие новинки😊. Будем дальше поддерживать наивысшее качество и удивлять гостей🧀. Благодарим за доверие и ждём в гости🥰!
Ольга
Самое потрясающее место в Костроме, где с любовью и душой делают сыры с голубой плесенью! Если вы любители горганзолы и Рокфора вам сюда! Очень вкусно очень душевно! Это эксклюзив! Когда хозяин и основатель сыроварни сам расскажет как из молока рождается сыр и покажет все места создания!
Потрясающее место! Всем рекомендую эту экскурсию!
Алексей
Ответ организатора:
Ольга, спасибо Вам за душевный отзыв✨! Приятно, что были подмечены наши интересные, творческие новинки😊. Будем дальше поддерживать наивысшее качество и удивлять гостей🧀. Благодарим за доверие и ждём в гости🥰!
Х
Гарганзола-Крема «бомба». Как в Париже.
«Рокфор» на любителя.
Сама экскурсия достаточно познавательна. Спасибо.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо Вам за душевный отзыв✨! Приятно, что были подмечены наши интересные, творческие новинки😊. Будем дальше поддерживать наивысшее качество и удивлять гостей🧀. Благодарим за доверие и ждём в гости🥰!
