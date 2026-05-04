Наше семейное дело — варить сыр в самом центре сырной столицы России, городе Костроме. Приходите к нам в гости: понаблюдать за превращением молока, узнать, как старшие сыры ухаживают за младшими, выяснить, кто такой аффинёр и зачем ему спицы. А главное — оценить наши сорта: и сыр с голубой плесенью, и Белпер Кнолле, и ещё много-много вкусноты!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

На нашей сыроварне мы приоткроем завесу тайны вызревания сыров с голубой плесенью. Вы увидите, как в аффинажных камерах старшие сыры ухаживают за более молодыми.

Выясните, что такое аффинаж и кто такой аффинёр, а ещё — для чего ему нужны вязальные спицы.

Поймёте, чем отличается ремесленное сыроделие от промышленного, и почему именно молоко — это душа сыра.

Узнаете, где и когда в СССР появился первый рокфор и почему Кострома стала сырной столицей России.

Погрузитесь в секреты производства сыров с голубой плесенью и Белпер Кнолле — мы объясним все тонкости этого многоступенчатого процесса.

На дегустации попробуете все сорта наших сыров и сами почувствуете, насколько они отличаются по своей текстуре, ароматике, вкусовому профилю.

Выясните, с чем лучше сочетается тот или иной сорт — какие напитки и закуски максимально раскрывают его вкус.

Развеете миф о том, что в России невозможно сделать сыры, достойные европейского уровня.

