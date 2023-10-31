Вы отправитесь на увлекательные экскурсии, продегустируете вкуснейшие продукты, создадите собственное украшение и откроете для себя настоящий колорит России!
дек
янв
фев
мар
мар
апр
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйство
Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса «Ласточка», она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:37 в Кострому на станцию «Кострома Новая».
10:37 Встреча на станции «Кострома Новая» всех прибывающих. Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.
Первая остановка – Ипатьевский монастырь, колыбель Романовых, экскурсия по монастырю.
Далее отправимся на центральную площадь города. Знакомство с Костромским краем начинается от нулевого километра и продолжается через знаменитые торговые ряды.
Так же мы погуляем по Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным.
Посетим Богоявленско-Анастасиин монастырь и Костромскую святыню икону Федоровской Божией Матери.
Спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись. А потом пройдем сквозь беседку Островского и направимся в музей сыра, где вас ждет дегустация костромских сыров с бокальчиком того, что выберете.
Обед кафе города.
После дегустации, когда вы стали знатоками сыра, мы отправимся на Сырную биржу и закупим самого свежего Костромского сыра разных сортов.
А так же посетим «Рыбную баржу» – официальный магазин от «Волгореченского рыбного хозяйства».
В нашем городе много фермерских хозяйств, сегодня мы посетим одно из них. Мы узнаем о работе фермы изнутри и как роботизированная техника помогает в жизни фермы. Нам расскажут о породах, особенностях жизни и питания коров, телят и бычков. Животных можно гладить, кормить и фотографировать. Покажут как правильно доить корову и дадут попробовать свежего коровьего молока.
Продегустируем мясную и молочную продукцию и научимся делать жареное мороженое или сливочное масло.
Заглянем в магазин у проходной льняной мануфактуры и приобретем изделия изо льна, выросшего на российском поле, прошедшего десятки машин и человеческих рук и хранящего запах летнего зноя и утренней августовской росы.
Заселение в гостиницу.
Красное-на-Волге
После плотного завтрака выедем в 9:00 и вернемся к 17:15 в Кострому, поэтому, если вам на вечернюю «Ласточку», вещи из отеля возьмите с собой.
Красное-на-Волге – центр ювелирного искусства России, который на протяжении многих веков славится на весь мир ювелирными изделиями, около трети всех золотых изделий и четверти серебряных, производимых в России изготовляется здесь.
На обзорной экскурсии мы увидим белокаменный храм Богоявления – великолепный образец шатрового строительства 16 века.
Конечно же, чтобы сделать правильный выбор при покупке ювелирного изделия, необходимо сначала посетить ювелирный музей, где мы узнаем процесс изготовления украшений и познакомимся с различными ювелирными техниками. И, конечно, под чутким руководством мастера, используя ножницы по металлу и ювелирный пинцет, а также приложив немного творчества и креатива, изготовим свой собственный сканной элемент. Результат вашей работы – композиция из набранных вами сканных элементов мы заберем с собой.
Обед кафе «Горница».
Чтобы купить ювелирные изделия, мы посетим ювелирную аллею ТЦ «Красноград», где представлены ведущие бренды Красноселья. Аллея удивляет широким ассортиментом ювелирных украшений из золота и серебра. Модные новинки, коллекции для детей и взрослых, столовые приборы и изделия религиозной тематики, все это можно будет приобрести по ценам производителей.
Отправление на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Я-Отель» 4*.
Варианты проживания
«Я-Отель» 4
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. Доехать до аэропорта можно на маршрутке за 10-15 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер и сопровождение на автобусе по туру, описанному в программе
- Экскурсионная программа
- Проживание в двухместном номере в отеле
- Питание: завтрак 2 день, обеды 1, 2 дни
- Входные билеты в музеи по программе
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе: ужины, завтрак в 1 день
- Место начала и завершения?
- Кострома
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте осуществляется тур?
Ваше путешествие пройдет в комфорте.
Сопровождение гидом на нашем микроавтобусе с кондиционером, на протяжении всего тура.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.