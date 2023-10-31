1 день

Прогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйство

Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса «Ласточка», она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:37 в Кострому на станцию «Кострома Новая».

10:37 Встреча на станции «Кострома Новая» всех прибывающих. Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.

Первая остановка – Ипатьевский монастырь, колыбель Романовых, экскурсия по монастырю.

Далее отправимся на центральную площадь города. Знакомство с Костромским краем начинается от нулевого километра и продолжается через знаменитые торговые ряды.

Так же мы погуляем по Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным.

Посетим Богоявленско-Анастасиин монастырь и Костромскую святыню икону Федоровской Божией Матери.

Спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись. А потом пройдем сквозь беседку Островского и направимся в музей сыра, где вас ждет дегустация костромских сыров с бокальчиком того, что выберете.

Обед кафе города.

После дегустации, когда вы стали знатоками сыра, мы отправимся на Сырную биржу и закупим самого свежего Костромского сыра разных сортов.

А так же посетим «Рыбную баржу» – официальный магазин от «Волгореченского рыбного хозяйства».

В нашем городе много фермерских хозяйств, сегодня мы посетим одно из них. Мы узнаем о работе фермы изнутри и как роботизированная техника помогает в жизни фермы. Нам расскажут о породах, особенностях жизни и питания коров, телят и бычков. Животных можно гладить, кормить и фотографировать. Покажут как правильно доить корову и дадут попробовать свежего коровьего молока.

Продегустируем мясную и молочную продукцию и научимся делать жареное мороженое или сливочное масло.

Заглянем в магазин у проходной льняной мануфактуры и приобретем изделия изо льна, выросшего на российском поле, прошедшего десятки машин и человеческих рук и хранящего запах летнего зноя и утренней августовской росы.

Заселение в гостиницу.