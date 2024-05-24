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МК супер. Лучше в 1-й день заехать сразу на фабрику, а потом в Кострому. Шикарный город с шикарными людьми и множеством музеев. 2 день. Вообще не очень понятно было, почему выезд в Плёс так поздно. Мы до отъезда успели обойти пол- Костромы. Мы приехали в Плёс около 15-00,а в 15-00 у половины нашей группы уже должна была быть экскурсия в музее Левитана(музей прекрасный!). Остальная половина группы гуляла в прекрасную погоду и ждала 16-00. Когда экскурсия закончилась у нас и настало наше время пойти прогуляться по Плёсу, начался дикий ливень и ураган… Прогулки не состоялось. Я,как и некоторые люди из тура, очень ждали поездки в Плёс и купили тур чуть ли не только из-за этого города. А в итоге пришлось пережидать ливень в местном культурном центре, город мы не увидели. А этой проблемы можно было избежать, приедь мы хотя бы на 1,5 часа пораньше. 3 день. Не хватило свободного времени в самой Костроме, повторюсь, город просто прекрасный. Про Ярославль… т. к. я там была много раз, то особо не расстроилась, что заехали туда на час всего, но, думаю, другим людям было обидно. Гид Борис-просто лучший.