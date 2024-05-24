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Авторский тур
2 дня
Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 32 880₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Звезда Руси. Путешествие по Золотому кольцу из Москвы
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 49 990₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Отпуск на Волжских берегах
Начало: Г. Ярославль
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Начало: г. Ярославль
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 11 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Россия, Кострома
8 мар в 10:00
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 490₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Начало: Москва
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 3200027 290₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год в Костроме
Начало: г. Ярославль
29 дек в 10:00
от 18 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 4000033 900₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
5 янв в 10:00
от 2700023 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Начало: Россия, Кострома
31 дек в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Костроме на Рождество
Начало: Кострома
5 янв в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Начало: г. Ярославль
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
Начало: г. Ярославль
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 10 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек в 10:00
от 42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
от 21 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Начало: Кострома
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна24 мая 2024Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по ВолгеОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересно. 1 день. В Нерехте, правда, делать нечего. Фабрика игрушек и
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ААнастасия6 мая 2024Очень насыщенный и познавательный тур. Программа продуманная, гиды очень интересные. Однозначно рекомендую. Особенная благодарность сопровождающему гиду Татьяне, а также водителям. Никаких нареканий.
- РРезниченко5 мая 2024Замечательный маршрут с посещением 11-ти городов. Да каких! Тверь, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Плёс, Владимир, Боголюбово, Суздаль,
- ЕЕлена3 мая 2024Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по ВолгеСпасибо большое! Нам все очень понравилось! Все четко, все прекрасно! Наш гид Борис очень интересно все рассказал! Впечатления только положительные 👍👍👍
- ЛЛидия1 мая 2024Очень насыщенный, много городов, экскурсий.
- ББелова25 апреля 2024Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный водитель, прекрасное размещение, вкусная
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ННаталья11 апреля 2024Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень
- ННаталья11 апреля 2024Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Можно с детьми»
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