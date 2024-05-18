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Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Начало: г. Ярославль
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 11 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Театральная Кострома
Начало: Кострома
16 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Торговая Кострома
Начало: Кострома
13 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
Начало: г. Ярославль
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 10 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Начало: Кострома
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ННаталья11 апреля 2024Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень
- ННаталья11 апреля 2024Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
- ЕЕлена7 февраля 2024Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
- ЕЕлена7 февраля 2024Просто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как в Костроме не встречалось. Идеяально
- ММарина30 января 2024Замечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятники истории и музеи. Гостиница "Я-отель"
- ААнна22 января 2024Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
- ННаталья31 октября 2023Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
- ККошелева24 сентября 2023Тур понравился, особенно Плёс. Экскурсовод интересный. В первый день хорошо бы выдать информацию о месте, где можно поужинать в Костроме. Или давать время поужинать в Плесе.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «2-дневные туры»
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