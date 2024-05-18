Двухдневные экскурсионные туры Костромы

Найдено 6 туров в категории «2-дневные туры» в Костроме, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Костромской трип: 2 дня на Волге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
17 900 за человека
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Начало: г. Ярославль
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 11 000 за человека
Театральная Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Театральная Кострома
Начало: Кострома
16 000 за человека
Торговая Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Торговая Кострома
Начало: Кострома
13 900 за человека
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
Начало: г. Ярославль
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 10 000 за человека
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Начало: Кострома
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
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    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
    Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень
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    рекомендуем. Прекрасный шведский стол. Очень понравился музей сыра, Ипатьевский монастырь и уникальный Музей " Музыка и время в Ярославле. а еще в Костроме очень оригинальные названия кафе, организаций, магазинов. Спасибо " Большая Страна".

  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
    Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз
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    нужно брать более расширенную программу, особенно понравился Ярославль, наверное потому, что в Костроме было очень холодно и неуютно. Но мы погоду не выбираем🤣. Очень сильные впечатления от Ипатьевского монастыря, музей сыра супер! Приедем летом Выражаем благодарностью нашему гиду Борису. С уважением Наталья Михайловна Емельяненко и мои участники. Буду рекомендовать ваше агенство друзьям.

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
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    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Театральная Кострома
    Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
    Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Торговая Кострома
    Просто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как в Костроме не встречалось. Идеяально
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    поставленная речь, певучий, захватывающий рассказ, просто супер. А с какой любовью они рассказывают о своем городе, причем в не зависимости от возраста. Были приятно поражены! Прекрасное сопровождение, так сложилось, что мы были одни… видимо зима… встретитили, везде возили, показывали и рассказывали. Подсказали лучшие места для покупки вкусностей и сувениров. Всем очень советую съездить!!!

    Просто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как вПросто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как в
  • М
    Марина
    30 января 2024
    Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
    Замечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятники истории и музеи. Гостиница "Я-отель"
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    понравилась, шведский стол разнообразный. Не хватило времени сделать покупки. Фишка города - льняные изделия. К сожалению, вечером, когда дается свободное время, они уже закрыты.

    Замечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятникиЗамечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятникиЗамечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятники
  • А
    Анна
    22 января 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Театральная Кострома
    Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
    Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
  • К
    Кошелева
    24 сентября 2023
    Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
    Тур понравился, особенно Плёс. Экскурсовод интересный. В первый день хорошо бы выдать информацию о месте, где можно поужинать в Костроме. Или давать время поужинать в Плесе.
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Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «2-дневные туры»

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