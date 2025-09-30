2 день

Экскурсия в г. Плес, прогулка на теплоходе по Волге. Кострома

Завтрак в гостинице.

09:00 Сбор в холле (с вещами).

Выезд на экскурсию.

Переезд в г. Плёс (~ 1 час).

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса.

Возвращение в Кострому.

15:30 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII- XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

19:00 Трансфер на ж/д вокзал Кострома-Новая.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160