1 день

Прогулка по центру города, Ипатьевский монастырь, Музей сыра

Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса "Ласточка", она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:50 в Кострому на станцию "Кострома Новая".

Встреча на станции "Кострома Новая" гостей города. Знакомство участников тура и посадка в комфортабельный микроавтобус.

Первая остановка — Ипатьевский монастырь, колыбель Романовых, экскурсия по монастырю с аккредитованным гидом.

Далее заглянем в магазин изделий изо льна, выросшего на российском поле, прошедшего десятки машин и человеческих рук и хранящего запах летнего зноя и утренней августовской росы.

Экскурсию по городу начнем от памятника основателю города Юрия Долгорукого.

Далее отправимся любоваться центральной площадью и делать фото на фоне каланчи.

От нулевого километра продолжим экскурсию по городу через знаменитые Торговые ряды, где вы сможете приобрести сувениры от костромских умельцев, местный Иван-Чай и Костромскую чёрную соль.

Также мы погуляем по Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным. После чего, отобедаем в одном из ресторанов города («Славянский»).

Далее посетим Костромской кремль и Костромскую святыню - икону Федоровской Божией Матери (по желанию гостей).

Через беседку Островского спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись.

А потом направимся в Музей сыра, где вас ждёт дегустация костромских сыров.

После экскурсии, по желанию, мы отправимся на противоположный берег Волги, где вы увидите всю панораму города: от Ипатьевского монастыря до автомобильного моста.

Здесь же посетим «Музей Стрельца» и отведаем чай с рыбными расстегаями.

В завершении дня заселение в гостиницу «Я-Отель» или отель «Московская застава».

