Расположение города на Волге — главной водной артерии для транспортировки товаров между различными регионами России, позволяло Костромской
Программа тура по дням
Прогулка по центру города, Ипатьевский монастырь, Музей сыра
Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса "Ласточка", она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:50 в Кострому на станцию "Кострома Новая".
Встреча на станции "Кострома Новая" гостей города. Знакомство участников тура и посадка в комфортабельный микроавтобус.
Первая остановка — Ипатьевский монастырь, колыбель Романовых, экскурсия по монастырю с аккредитованным гидом.
Далее заглянем в магазин изделий изо льна, выросшего на российском поле, прошедшего десятки машин и человеческих рук и хранящего запах летнего зноя и утренней августовской росы.
Экскурсию по городу начнем от памятника основателю города Юрия Долгорукого.
Далее отправимся любоваться центральной площадью и делать фото на фоне каланчи.
От нулевого километра продолжим экскурсию по городу через знаменитые Торговые ряды, где вы сможете приобрести сувениры от костромских умельцев, местный Иван-Чай и Костромскую чёрную соль.
Также мы погуляем по Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным. После чего, отобедаем в одном из ресторанов города («Славянский»).
Далее посетим Костромской кремль и Костромскую святыню - икону Федоровской Божией Матери (по желанию гостей).
Через беседку Островского спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись.
А потом направимся в Музей сыра, где вас ждёт дегустация костромских сыров.
После экскурсии, по желанию, мы отправимся на противоположный берег Волги, где вы увидите всю панораму города: от Ипатьевского монастыря до автомобильного моста.
Здесь же посетим «Музей Стрельца» и отведаем чай с рыбными расстегаями.
В завершении дня заселение в гостиницу «Я-Отель» или отель «Московская застава».
Волгореченское рыбное хозяйство, село Сидоровское, хозяйство по круглогодичному выращиванию клубники
После плотного завтрака выедем в 09:00 и вернемся к 17:45 в Кострому, поэтому, если вам на вечернюю «Ласточку», вещи из отеля возьмите с собой.
Экскурсия на Волгореченское рыбное хозяйство.
Волгореченское рыбное хозяйство было создано в 1975 году на теплых водах Костромской ГРЭС.
Сегодня в хозяйстве имеются мальковые пруды, бассейновый участок с незамерзающей проточной водой зимой, цеха УЗВ позволяющие круглогодично создавать условия для активного роста рыбы и конечно большой садковый участок, который позволяет нагуливаться рыбе в естественных условиях реки Волга.
На экскурсии вы увидите огромные бассейны, расскажут о процессе инкубации и этапах роста рыбы.
Вы увидите мальковый комплекс и демонстрационный бассейн, где представлена взрослая рыба – карп, осётр, стерлядь, белуга, сом, декоративные рыбы.
А также в программу включена дегустация рыбных деликатесов.
Обед в кафе.
По желанию после экскурсии на рыбхоз, мы заедем в село Сидоровское, где зародилось ювелирное искусство Костромской губернии, и посетим местное производство серебряных изделий.
После этого мы отправимся на экскурсию в семейное хозяйство по круглогодичному выращиванию клубники. Здесь каждая ягодка выращена с любовью на деревенских просторах, а сладости приготовлены с душой по домашним рецептам.
Вы узнаете секреты круглогодичного выращивания клубники, посетите теплицу с искусственным интеллектом, попробуете ягоды и сладости, отведаете блины с клубничным вареньем.
Далее трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Я-Отель» 4*/«Московская Застава» 3*.
Варианты проживания
«Я-Отель» 4
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. Доехать до аэропорта можно на маршрутке за 10-15 минут.
«Московская застава» 3
Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и сопровождение на автобусе по программе
- Экскурсионная программа
- Проживание в двухместном номере в отеле
- Питание: обед в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день
- Питьевая вода
- Дегустации по программе
- Мастер-классы по программе
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
- Сувенирная и промышленная продукция
- Питание, не указанное в программе: ужины, завтрак в 1-й день
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.