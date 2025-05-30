Мои заказы

Вкусная Кострома

Кострома всегда славилась своей торговлей благодаря выгодному географическому положению на пересечении важных торговых путей.

Расположение города на Волге — главной водной артерии для транспортировки товаров между различными регионами России, позволяло Костромской
губернии активно участвовать в торговле как внутри страны, так и за её пределами.

В течение двух дней вы познакомитесь с Костромой и её достопримечательностями, узнаете историю торговли города начиная с XII века, что производили в Костромской губернии в то время, и какими товарами славится Костромская область сейчас. Вас ждут дегустации местной продукции и участие в мастер-классах.

5
3 отзыва
Вкусная КостромаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вкусная КостромаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вкусная КостромаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
16
мая4
июл1
авг8
авг15
авг22
авг12
сен

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по центру города, Ипатьевский монастырь, Музей сыра

Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса "Ласточка", она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:50 в Кострому на станцию "Кострома Новая".

Встреча на станции "Кострома Новая" гостей города. Знакомство участников тура и посадка в комфортабельный микроавтобус.

Первая остановка — Ипатьевский монастырь, колыбель Романовых, экскурсия по монастырю с аккредитованным гидом.

Далее заглянем в магазин изделий изо льна, выросшего на российском поле, прошедшего десятки машин и человеческих рук и хранящего запах летнего зноя и утренней августовской росы.

Экскурсию по городу начнем от памятника основателю города Юрия Долгорукого.

Далее отправимся любоваться центральной площадью и делать фото на фоне каланчи.

От нулевого километра продолжим экскурсию по городу через знаменитые Торговые ряды, где вы сможете приобрести сувениры от костромских умельцев, местный Иван-Чай и Костромскую чёрную соль.

Также мы погуляем по Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным. После чего, отобедаем в одном из ресторанов города («Славянский»).

Далее посетим Костромской кремль и Костромскую святыню - икону Федоровской Божией Матери (по желанию гостей).

Через беседку Островского спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись.

А потом направимся в Музей сыра, где вас ждёт дегустация костромских сыров.

После экскурсии, по желанию, мы отправимся на противоположный берег Волги, где вы увидите всю панораму города: от Ипатьевского монастыря до автомобильного моста.

Здесь же посетим «Музей Стрельца» и отведаем чай с рыбными расстегаями.

В завершении дня заселение в гостиницу «Я-Отель» или отель «Московская застава».

Прогулка по центру города, Ипатьевский монастырь, Музей сыра

2 день

Волгореченское рыбное хозяйство, село Сидоровское, хозяйство по круглогодичному выращиванию клубники

После плотного завтрака выедем в 09:00 и вернемся к 17:45 в Кострому, поэтому, если вам на вечернюю «Ласточку», вещи из отеля возьмите с собой.

Экскурсия на Волгореченское рыбное хозяйство.

Волгореченское рыбное хозяйство было создано в 1975 году на теплых водах Костромской ГРЭС.

Сегодня в хозяйстве имеются мальковые пруды, бассейновый участок с незамерзающей проточной водой зимой, цеха УЗВ позволяющие круглогодично создавать условия для активного роста рыбы и конечно большой садковый участок, который позволяет нагуливаться рыбе в естественных условиях реки Волга.

На экскурсии вы увидите огромные бассейны, расскажут о процессе инкубации и этапах роста рыбы.

Вы увидите мальковый комплекс и демонстрационный бассейн, где представлена взрослая рыба – карп, осётр, стерлядь, белуга, сом, декоративные рыбы.

А также в программу включена дегустация рыбных деликатесов.

Обед в кафе.

По желанию после экскурсии на рыбхоз, мы заедем в село Сидоровское, где зародилось ювелирное искусство Костромской губернии, и посетим местное производство серебряных изделий.

После этого мы отправимся на экскурсию в семейное хозяйство по круглогодичному выращиванию клубники. Здесь каждая ягодка выращена с любовью на деревенских просторах, а сладости приготовлены с душой по домашним рецептам.

Вы узнаете секреты круглогодичного выращивания клубники, посетите теплицу с искусственным интеллектом, попробуете ягоды и сладости, отведаете блины с клубничным вареньем.

Далее трансфер на ж/д вокзал.

Волгореченское рыбное хозяйство, село Сидоровское, хозяйство по круглогодичному выращиванию клубники


Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Я-Отель» 4*/«Московская Застава» 3*.

Варианты проживания

«Я-Отель» 4

1 ночь

«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.

Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.

На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.

Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. Доехать до аэропорта можно на маршрутке за 10-15 минут.

«Я-Отель» 4


«Московская застава» 3

1 ночь

Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.

Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.

В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.

Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.

Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

«Московская застава» 3


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер и сопровождение на автобусе по программе
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в двухместном номере в отеле
  • Питание: обед в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день
  • Питьевая вода
  • Дегустации по программе
  • Мастер-классы по программе
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
  • Сувенирная и промышленная продукция
  • Питание, не указанное в программе: ужины, завтрак в 1-й день
Место начала и завершения?
Кострома
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
30 мая 2025
Прекрасный организатор тура Елена и гид Татьяна сопровождали нас на всем пути. Позаботились и о питании, и об удобных билетах в театр. Да, и просто чудесные, информированные люди. Желаю процветания этой компании.
Прекрасный организатор тура Елена и гид Татьяна сопровождали нас на всем пути. Позаботились и о питании,
Е
Елена
7 фев 2024
Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
Н
Наталья
31 окт 2023
Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!

