Порадуйте себя разнообразием вкусов, попробовав настойки и наливки собственного производства.
Вы узнаете историю их создания, а также разбавите дегустацию уникальными закусками — от бочковых соленых огурцов до печеного пирога.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииКостромские настойки Вместе с Купчихой вы поучаствуете в дегустации наливок и настоек собственного производства, а также узнаете историю их создания. Дегустируем (возможно изменения по наименованию настоек):
- Настойка «Красная Смородина»;
- Настойка на эстрагоне (тархун);
- Настойка «Спотыкач»;
• Настойка «Хреновуха». Для каждого гостя подаются:
- Бочковые соленые огурцы;
- Хрусткая капустка;
- Пирог печеный;
- Губернаторский бутерброд;
- Сало фермерское шеф-посола. Важная информация: Дегустация строго для гостей старше 21 года. Возьмите с собой паспорт для подтверждения возраста.
Ответы на вопросы
Что включено
- Дегустация настоек и наливок
- Дегустация разностей костромских
- В лавке купца Вас встретит купчиха
Что не входит в цену
- Чаепитие
- Встреча гостей Купчихой с хлебом и солью - 1000 руб. на группу
- Вокальное и инструментальное (под гармонь) сопровождение обеда - от 3500 руб.
Место начала и завершения?
Кострома, улица Красные Ряды, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Дегустация строго для гостей старше 21 года. Возьмите с собой паспорт для подтверждения возраста
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Виолета
2 сен 2025
Провели время в приятной компании, узнали несколько интересных фактов. Помимо дегустации настоек заказали обед. Это были самые вкусные Щи в моей жизни 👍
