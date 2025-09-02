Мои заказы

Костромские настойки с Купчихой: тур-дегустация

Костромские настойки с Купчихой
Порадуйте себя разнообразием вкусов, попробовав настойки и наливки собственного производства.

Вы узнаете историю их создания, а также разбавите дегустацию уникальными закусками — от бочковых соленых огурцов до печеного пирога.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Костромские настойки Вместе с Купчихой вы поучаствуете в дегустации наливок и настоек собственного производства, а также узнаете историю их создания. Дегустируем (возможно изменения по наименованию настоек):
  • Настойка «Красная Смородина»;
  • Настойка на эстрагоне (тархун);
  • Настойка «Спотыкач»;

• Настойка «Хреновуха». Для каждого гостя подаются:

  • Бочковые соленые огурцы;
  • Хрусткая капустка;
  • Пирог печеный;
  • Губернаторский бутерброд;
  • Сало фермерское шеф-посола. Важная информация: Дегустация строго для гостей старше 21 года. Возьмите с собой паспорт для подтверждения возраста.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Дегустация настоек и наливок
  • Дегустация разностей костромских
  • В лавке купца Вас встретит купчиха
Что не входит в цену
  • Чаепитие
  • Встреча гостей Купчихой с хлебом и солью - 1000 руб. на группу
  • Вокальное и инструментальное (под гармонь) сопровождение обеда - от 3500 руб.
Место начала и завершения?
Кострома, улица Красные Ряды, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Дегустация строго для гостей старше 21 года. Возьмите с собой паспорт для подтверждения возраста
5
Основано на 1 отзыве
В
Виолета
2 сен 2025
Провели время в приятной компании, узнали несколько интересных фактов. Помимо дегустации настоек заказали обед. Это были самые вкусные Щи в моей жизни 👍

