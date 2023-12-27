Открыть город по-новому на вечерней прогулке по центру - под нетривиальные истории и легенды
Вечер — идеальное время, чтобы открыть таинственную грань Костромы.
Вы увидите необычные «Мохнатые ворота», прогуляетесь по страшному «Гноищу», поймёте, почему костромской медведь страшнее ярославского, услышите городскую легенду о том, как и в какие ловушки завлекал прохожих дух купчихи Ловушкиной…
Вы увидите необычные «Мохнатые ворота», прогуляетесь по страшному «Гноищу», поймёте, почему костромской медведь страшнее ярославского, услышите городскую легенду о том, как и в какие ловушки завлекал прохожих дух купчихи Ловушкиной…
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вечер придаёт романтики и таинственности даже знакомым местам. А если вы в Костроме впервые, то знакомство с ней станет действительно особенным.
- Мы начнём прогулку в самом центре города, у памятника Сусанину
- Далее спустимся к Волге и вдоль реки пройдём до смотровой площадки напротив Ипатьевского монастыря
- А обратно прогуляемся по одной из самых старых улиц города — Островского, мимо старинных купеческих домов, разросшихся садов и таинственных фигур, до камня, заложенного на месте, где в 1152 году Юрий Долгорукий начал строить Кострому
Вы увидите Кострому в ином свете — такой, какой её не видно днём.
Организационные детали
При желании можно попить кофе на смотровой площадке с видом на Ипатьевский монастырь (оплачивается дополнительно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Сусанину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 86 туристов
Я родился, живу и работаю в Костроме. Я люблю путешествовать, посетил более 100 стран, несколько тысяч городов и считаю, что моя Кострома — это лучший город. Собственно, поэтому я здесь и живу. Я постараюсь сделать так, чтобы и вам Кострома понравилась, рассказав ее историю и показав то, чего многие туристы не видели.
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