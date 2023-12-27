Таинственная Кострома
Индивидуальная экскурсия в Костроме

Открыть город по-новому на вечерней прогулке по центру - под нетривиальные истории и легенды

Вечер — идеальное время, чтобы открыть таинственную грань Костромы.

Вы увидите необычные «Мохнатые ворота», прогуляетесь по страшному «Гноищу», поймёте, почему костромской медведь страшнее ярославского, услышите городскую легенду о том, как и в какие ловушки завлекал прохожих дух купчихи Ловушкиной…
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Таинственная Кострома
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
10
янв
11
янв
13
янв
14
янв
15
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вечер придаёт романтики и таинственности даже знакомым местам. А если вы в Костроме впервые, то знакомство с ней станет действительно особенным.

  • Мы начнём прогулку в самом центре города, у памятника Сусанину
  • Далее спустимся к Волге и вдоль реки пройдём до смотровой площадки напротив Ипатьевского монастыря
  • А обратно прогуляемся по одной из самых старых улиц города — Островского, мимо старинных купеческих домов, разросшихся садов и таинственных фигур, до камня, заложенного на месте, где в 1152 году Юрий Долгорукий начал строить Кострому

Вы увидите Кострому в ином свете — такой, какой её не видно днём.

Организационные детали

При желании можно попить кофе на смотровой площадке с видом на Ипатьевский монастырь (оплачивается дополнительно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Сусанину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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