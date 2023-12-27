Вечер — идеальное время, чтобы открыть таинственную грань Костромы. Вы увидите необычные «Мохнатые ворота», прогуляетесь по страшному «Гноищу», поймёте, почему костромской медведь страшнее ярославского, услышите городскую легенду о том, как и в какие ловушки завлекал прохожих дух купчихи Ловушкиной…

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Описание

Что вас ожидает

Вечер придаёт романтики и таинственности даже знакомым местам. А если вы в Костроме впервые, то знакомство с ней станет действительно особенным.

Мы начнём прогулку в самом центре города, у памятника Сусанину

Далее спустимся к Волге и вдоль реки пройдём до смотровой площадки напротив Ипатьевского монастыря

А обратно прогуляемся по одной из самых старых улиц города — Островского, мимо старинных купеческих домов, разросшихся садов и таинственных фигур, до камня, заложенного на месте, где в 1152 году Юрий Долгорукий начал строить Кострому

Вы увидите Кострому в ином свете — такой, какой её не видно днём.

Организационные детали

При желании можно попить кофе на смотровой площадке с видом на Ипатьевский монастырь (оплачивается дополнительно).